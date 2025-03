Un emotivo último día en el Centro Insular de Deportes: "Aquí revivimos"

El Centro Insular de Deportes (CID) cierra sus puertas para dar paso a las obras de renovación del gimnasio público. Este lunes, en su último día de apertura, los usuarios han asistido a las clases programadas y a despedirse de los monitores y compañeros. Los trabajos, que durarán previsiblemente dos años, pretenden modernizar el inmueble con actuaciones que incluyen desde la renovación de la cubierta, a la mejora de la pista deportiva y las gradas, así como una actualización de los vestuarios y zonas de servicio. Por otra parte, se ha llegado a un acuerdo para el traslado de los empleados a otros complejos deportivos como el Martín Freire.

"Aquí revivimos", asegura la usuaria Eloísa Espino. El grupo de mayores de la clase de mantenimiento se despidieron con unos churros con chocolate. Espino tiene 89 años y es una de las más mayores del grupo, que asiste sin falta a todas las clases. "Mi marido se murió de forma repentina y yo pintaba, pero eso me permitía pensar demasiado, así que mi hija me apuntó aquí porque me dijo que era más animado", recuerda. El deporte le ayudó a despejarse en un momento de dificultad y no solo le aportó salud mental y física sino también amistades: "Nos lo pasamos muy bien, tenemos un compañerismo importante".

Alternativas para los usuarios

"No dejen de hacer deporte", dice uno de los monitores a sus alumnos al despedirse. María Fernández ha solicitado plaza en la piscina municipal 29 de abril para continuar nadando. Este deporte se lo recomendó el médico por un problema en la espalda, y le ha ayudado a mejorar. En la piscina del gimnasio se despidió de sus compañeros y profesores: "Éramos una piña".

Pilar González es ahora usuaria del centro, pero estuvo presente durante la inauguración del Centro Insular hace unos 30 años porque era profesora de Educación Física. "Fue maravilloso porque no teníamos instalaciones y con la apertura del centro teníamos todos los deportes aquí", asegura. González tiene claro que mientras esté cerrado el centro continuará en las piscina del Club Natación Las Palmas. Y es que el Instituto Insular de Deportes llegó a acuerdos con el Club Natación Metropole, Club Natación Las Palmas y la Ciudad Deportiva Gran Canaria para que los usuarios puedan continuar con las actividades que hacían en el CID en otras ubicaciones.

Traslado de los trabajadores

Desde que se anunció el cierre de las instalaciones, los trabajadores han luchado por una alternativa para sus puestos de trabajo. Cabe recordar que los técnicos deportivos están contratados a través de la empresa externa Clece, que ejerce sus servicios con un contrato en nulidad desde 2018. El estado del contrato ha complicado la opción de ofrecer un ERTE a los trabajadores. La mesa de negociación constituida por el Cabildo, Clece y la representación sindical de los empleados ha llegado a un acuerdo de traslado de seis de los 15 empleados que hay en total a las instalaciones del Martín Freire y el resto a otros centros deportivos del área. "Quiero agradecer a todos los intervinientes porque ha sido un año muy complicado de negociaciones, y en una situación que legalmente no se puede hacer nada y con todo el respeto del mundo tenemos que aceptarlo", expresa el representante de los empleados, Joao Gonzaga. "Hay muchos sentimientos encontrados, mucha tristeza, pero bueno, sabemos perfectamente que esto iba a llegar este momento y, por un lado, estamos contentos porque va a haber una renovación del centro", destaca Gonzaga.

Un spa y mejor accesibilidad

La jugadora del Club de Voleibol Hidramar, Lidia Alonso, entrenaba en la zona de musculación durante su rutina de entrenamiento diaria. El club se trasladará al Gran Canaria Arena mientras el CID está en obras. "Se nota que le hace falta una modernización, es decir, se puede seguir usando, pero le hacía falta", considera. La sala en la que entrena fue acomodada hace doce años tras las obras que se realizaron en la piscina para evitar las filtraciones en la antigua sala, que actualmente sigue cerrada al paso. "Me dio mucha pena que cierren el centro porque son muchos años aquí, pero cuando lo arreglen estarán las instalaciones nuevas", cuenta.

La obra fue adjudicada en febrero a la empresa Construplan S.L. por un presupuesto de 18.373.809,85 euros. La reforma integral tiene como objetivo ofrecer mejores condiciones a los equipos y federaciones, así como para los más de 3.500 usuarios. Las partes de la reforma más destacables son la reubicación de la piscina a cota de tierra, la creación de un spa, la rehabilitación de los gimnasios y salas de musculación y una amplia reforma de la cancha deportiva para dar mayor comodidad al espectador. La accesibilidad será otro punto clave para garantizar la movilidad y seguridad de todos los usuarios.

