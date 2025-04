El mejor cortador de jamón ibérico del mundo está en Canarias: "Cuando cortas a cuchillo, la fricción es artesanal, lenta y suave"

Geovany Almanza ha hecho historia en el mundo del jamón. Tras ganar el Campeonato del Mundo y el de España de Cortadores de Jamón en 2025, se ha convertido en un referente en la industria cárnica. Su trayectoria, que comenzó en una charcutería de supermercado, lo llevó a formarse en Guijuelo, el epicentro del ibérico. Ahora, con una carrera consolidada y su propio negocio, Ibéricos en Canarias, en el Mercado de Vegueta, el empresario pretende expandirse con su nuevo proyecto en Las Palmas de Gran Canaria, Ham Boutique.

Ha ganado los campeonatos del Mundo y de España de Cortadores de Jamón 2025, ¿cómo comenzó en el sector?

Empecé trabajando en una charcutería de una red de supermercados en la Isla. En ese proceso vi que detrás del mundo del ibérico hay un negocio muy exponencial a gran escala y que aquí había mucho desconocimiento sobre el tema. Y después de tres años trabajando en Hiperdino, me fui a vivir a Guijuelo, en Salamanca, donde estuve viviendo 6 años y medio y donde empecé a trabajar desde el minuto cero dentro de la industria cárnica cortando jamón. A los tres o cuatro meses me di de alta como autónomo y empecé a prestar servicio como cortador de jamón no solamente a una fábrica, sino a todas las fábricas que lo solicitaban, así como en eventos, ya fueran bodas, celebraciones, inauguraciones o cumpleaños, por toda España, e incluso por todo el mundo.

¿Cuándo empezó a competir?

En ese transcurso me meto en el mundo de la competición y empiezo en el año 2018. Llegando a tener un palmarés de 55 cinco premios nacionales. Destacando que el día 1 de febrero ganamos el campeonato del mundo y el 2 de marzo, en Córdoba, también ganamos el campeonato de España. En el mismo año natural ganar los dos concursos a la misma vez no lo ha hecho nadie. A día de hoy, cerramos un circuito porque no seguiré compitiendo. Estoy en muchos proyectos diferentes, sobre todo ahora con el Ham Boutique, que es un proyecto único y exclusivo, creado por mí. Ya no me queda nada más que conseguir en las competiciones, por lo que es preferible retirarse estando en lo más alto y mantener el estatus de tu nombre como alguien que logró algo importante.

El mejor cortador de jamón del mundo / Andrés Cruz

¿Por qué escogió formarse en Salamanca?

Hay cuatro denominaciones de origen de ibérico: Huelva, Extremadura, Córdoba y Salamanca. Pero solo en Guijuelo producen el 75% de ibérico de España, o sea, las otras tres denominaciones producen un 25%. En un pueblo de 5.000 y pico habitantes hay 350 fábricas de jamón, entonces yo decía que si me quería dedicar a ello, tenía que ir allí a encontrar trabajo. Fue una formación íntegra, porque al principio la idea era aprender a cortar jamón, tener algunos contactos y venir a vender aquí. ¿Qué pasa? Que cuando llevaba seis meses allí, me di cuenta de que todavía no sabía cortar y segundo, que el mundo del ibérico no es solamente cortar, sino todos los procesos, desde el campo, la genética, la elaboración, el salado, la curación de los productos... Me metí tanto en el proceso que en el 2020 saqué mi propia línea de jamón, que es Geovany Almanza, bajo mucho sacrificio y esfuerzo, junto con mi socio Miguel Martín Gómez. Tenemos dos fábricas en Guijuelo y ahora estamos en los mejores sitios de Canarias, de la Península y de toda Europa e incluso desde hace un año y medio ya estamos vendiendo en Singapur y México y ahora tenemos un proyecto nuevo en Taiwán.

¿A qué sitios del mundo ha viajado para cortar jamón?

En todos los continentes menos Australia. Por ejemplo, en Boston, Washington, Brasilia, Buenos Aires, Lima, Monterrey, o Ciudad México. Además, he estado en todas las capitales de Europa cortando jamón por todas las ferias que se hacen exponiendo por productos españoles y productos gourmet. Hemos estado también en zonas de África y en Asia desde Kuwait, Singapur, Indonesia, Shanghái hasta Tokio.

¿Cómo reaccionan en el extranjero al probar el jamón?

Te lo voy a explicar con una expresión porque es la misma ya sea en Estados Unidos, China o Brasil, y es: 'guau'. Cuando prueban el producto es como, ¿esto qué es? Esa es la experiencia que hemos tenido y que ahora aplicamos aquí en nuestro servicio, o sea, distribuimos productos ibéricos, atendemos y prestamos servicio en todos los restaurantes en los que estamos y fomentamos la cultura del cerdo ibérico, que esa es la primicia que tiene que tener un cortador de jamón. Aparte de los premios, que son muy bonitos, venden muchísimo y dan un estatus importantísimo, una de las funciones que tiene que tener un cortador de jamón es ser elegante, fino y consecuente con lo que está exponiendo, que no es más que el mejor producto gourmet por excelencia. Esas son las tres claves que tiene que tener un cortador de jamón.

¿Cuando empezó a trabajar en el supermercado se imaginaba que llegaría hasta aquí?

Como empresario tenía claro que iba a terminar, pero de qué no lo sabía. Todo el tema de los cochinos, de los cuchillos y todo, me vine desde pequeñito porque yo soy nacido en Cuba y desde que tenía siete años ya hacía las matanzas y despiezaba. No era una cosa que me apasionara, pero es verdad que me venía en el ADN. Porque yo llevo todo el proceso desde la compra de los cochinos, la cría por su genética y los llevo a las fincas en las que quiero que estén, los sacrifico con el peso que yo quiero y los mato en mi matadero. Hacemos todo el proceso.

¿Qué otros proyectos tiene ahora?

Ahora mismo estamos con Ham Boutique, que es la boutique del jamón. Es un proyecto donde vamos a desarrollar los desayunos, las comidas, las meriendas y las cenas, alrededor de los productos de cerdo ibérico, tanto en el local como para llevar. O sea, tú vas a tomarte un desayuno, comerte una pulguita y tomarte un zumo y un café y, si te apetece, llevarte a tu casa una ración de pluma ibérica o una ración de carrillera, todo dentro del mismo local. No ha habido hasta día de hoy ningún negocio especializado única y exclusivamente en el Ibérico. El primero va a estar aquí [en Vegueta] porque es un proyecto que lo queremos franquiciar, tenemos ya tres locales firmados en la Isla.

¿Cree que se nota un buen corte en el sabor del jamón?

Por supuesto, se nota la diferencia y tiene una explicación muy sencilla. Cuando tú cortas una pieza de jamón o de embutido a máquina, lo estás cortando a velocidades mecánicas. Ese calor que fuerza la máquina, quema matices del producto, que no te hace saborearlo como verdaderamente, en cambio, cuando lo cortas a cuchillo, la fricción es completamente artesanal, lenta, suave y el producto sale con todos los matices y todos los aromas para disfrutarlo íntegramente.

Suscríbete para seguir leyendo