Mikel Urrutia, representante de la naviera china Cosco en Las Palmas: «Los aranceles de Trump van crear unas nuevas oportunidades y propiciará el tráfico entre Europa y Asia»

La consignataria Vasco Shipping Services celebra este viernes su 25 aniversario en Las Palmas de Gran Canaria. Su director general, Mikel Urrutia, repasa la historia de la empresa, que presta servicio a la naviera china Cosco, y analiza las oportunidades de futuro que ofrece el nuevo orden mundial marcado por las medidas arancelarias adoptadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y las tasas impuestas por Europa que preocupan al Puerto de Las Palmas.

Vasco Shipping Services lleva ya 25 años en Canarias...

Hemos decidido hacer un evento para reunir clientes, proveedores y la Autoridad Portuaria, para agradecerles su apoyo y decirles que aquí estamos y aquí seguiremos.

Es también un momento de inflexión porque han anunciado que preparan nuevos proyectos de expansión en las Islas.

Nuestro futuro y nuestro presente están muy ligados a Cosco, que está en un momento de transformación importante y con ellos tenemos proyectos de bastante envergadura que, tarde o temprano, también afectarán a Canarias. En estos momentos no podemos hablar de ellos porque hay un acuerdo de confidencialidad, pero creo que será importante para las Islas.

Una oportunidad

¿Cómo vive esta consignataria que trabaja para una naviera china como Cosco, la nueva imposición de aranceles de Estados Unidos?

En el pasado, en el anterior mandato de Trump, ya hubo una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se solventó de una forma un poco inflacionista, haciendo que los clientes finales pagasen más. No se solucionaron los problemas que mencionaron que iban a solventar y yo creo que posiblemente esta vez será un poco parecido. En cualquier caso, los clientes con los que nosotros hablamos están buscando un plan B en caso de que no puedan abastecerse o vender en el mercado americano, explorando nuevas zonas o nuevos países.

No hay temor entonces, ¿no?

Al final, esto lo que va a hacer es crear unas nuevas oportunidades. Lo que antes iba para Estados Unidos o venía de allí, vendrá de otro sitio. Yo creo que esto favorecerá tanto Europa como a China, porque propiciará el tráfico entre ambos, e incluso con Sudamérica y el resto de Asia.

¿Y África?

Al principio estábamos especializados en carga refrigerada y trabajábamos mucho aquí, en el Puerto de Las Palmas. Cuando los clientes empezaron a adoptar acuerdos bilaterales con países africanos y había incentivos porque la mano de obra era más barata en esos puertos, se fueron trasladando y nosotros también fuimos con ellos, pero el centro de operaciones y el comercial, el centro de decisión, ha estado siempre en Canarias.

Mikel Urrutia, director de Vasco Shipping Services / Andrés Cruz

Un «plus» en el servicio

¿Qué motivó que permaneciera en el Puerto de Las Palmas?

Para los clientes era muy importante porque estaban tratando con empresas y estándares europeos, aunque las operativas estuvieran en África. Y ese es un caso de éxito que perfectamente puede repetirse en el futuro en otras circunstancias, porque que el centro de decisión y de operaciones esté en un territorio europeo como Canarias es un plus para todos los clientes y les da mucha seguridad.

Las empresas portuarias están preocupadas por los efectos de la aplicación de las tasas medioambientales europeas. ¿Cómo lo está viviendo su compañía?

Hay un problema muy importante, que son las suspicacias que hay entre puertos de que parte de la carga se pueda desviar de uno a otro porque en unos sitios se apliquen ese tipo de tasas y en otros no. Y en esto, en mi opinión personal es que en estos momentos no tenemos información suficiente porque hay una especie de boom de carga en la mayor parte de los puertos, también los canarios, que viene derivada de todo el tráfico que se desvió por Sudáfrica y pasa por el Cabo de Buena Esperanza en lugar de Suez.

Moratoria

¿Nota ya las consecuencias de esas tasas?

No tengo información suficiente para saber en qué cantidad ha afectado a los puertos españoles y, en especial, al Puerto de Las Palmas o los canarios. Sé que la Autoridad Portuaria de Las Palmas pide exenciones y creo que la Comisión Europea ha tomado una decisión demasiado rápida, seguramente presionada por la opinión pública, que demandaba acciones en ese sentido, pero que no debería haber sido de forma unilateral, sino consensuadas a nivel global para no generar este tipo de problemas. En este momento no somos capaces de evaluar cómo afecta esto a la carga.

¿Está de acuerdo con la petición de excepcionalidades?

Creo que debería haber una especie de moratoria para los puertos que tienen o puedan tener un problema, porque cuando los barcos empiezan a pasar por el Canal de Suez y la carga disminuya, tal vez sea demasiado tarde para tomar decisiones. Me parecería lógico una moratoria en puertos de transbordo el de Las Palmas o el Algeciras, por ejemplo.

Volumen de trabajo

Durante este cuarto de siglo Vasco Shipping Services ha movido más de 150.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

Las oficinas canarias se han movido más o menos unos 150.000, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte de la carga que se genera en las islas es de transbordo y cabotaje entre España y Canarias, y nosotros no estamos metidos en esa liga, sino que hacemos puramente tráfico internacional. Esto supone un porcentaje muchísimo más pequeño que las cifras globales que maneja el Puerto de Las Palmas, por lo que creo que hay que poner en valor esa cifra, que es muy importante.

¿De dónde proviene esa carga?

Una parte ha sido generada en Canarias y otra en países africanos y se ha hecho trasbordo en las islas, lo que contribuye también a crear cierta riqueza porque se pagan unas tasas. También hay cargas que no han pasado por aquí y se han enviado directamente a los puertos de transbordo de la zona de África, pero que siempre ha sido manejada por el personal de la empresa que está aquí, en Canarias. Más o menos un 35 o un 40% de la carga general, de esos 150.000 TEU, ha sido generadas en África, manejadas por las oficinas de Canarias, pero directamente trasbordadas a puertos de la península como los de Valencia o Algeciras.

¿Qué servicios ofrece esta consignataria a las navieras?

Nosotros no consignamos barcos directamente porque el servicio que ofrecemos en Canarias es a través de barcos más pequeños que llevan la mercancía desde un punto hasta el puerto de transbordo, donde el oceánico de la naviera descarga los barcos. Por eso no ofrecemos el servicio de consignación a los barcos de Cosco, ya que son las navieras feeders las que lo hacen. Nosotros ofrecemos cualquier servicio que puedan necesitar, no solamente el flete para el transporte de contenedores desde Canarias hasta el destino que sea o en importación, sino otros como el seguro de mercancías, almacenaje, distribución...

Cercanía y asesoramiento

¿Cómo ha cambiado el sector y su trabajo en estos 25 años?

El core del trabajo no ha cambiado mucho; seguimos dando el servicio a los clientes. Desde la presidencia del grupo siempre se ha potenciado el estar cerca de los clientes y, en ese sentido, el asesoramiento y la cercanía siempre han sido importantes. Lo que sí han cambiado son los medios. Al principio, hace 25 años, los ordenadores eran cosas peligrosas a las que había que poner unas pantallas para adaptarlas, el acceso a Internet estaba restringido a ciertas personas en las empresas y se trabajaba mucho en papel. Todo eso ha cambiado y la digitalización es un hecho, pero el core sigue siendo el mismo, que es la cercanía y el asesoramiento directo, aunque a veces eso suponga decirles que la opción que tú vendes no es la mejor y sugerirles que opten por otra. Lo que sí es cierto es que en esta empresa evitamos la digitalización al extremo y que ocurra lo que pasa con otras compañías que lanzan a los clientes a su plataforma de Internet y dejan que se peguen con ella. Por eso mantenemos el personal en Canarias, que podríamos no tenerlo y trabajar desde una central.

¿Cuánto personal tiene?

Actualmente, solamente tenemos tres personas, que son las que se encargan de atender personalmente a los clientes. La digitalización tiene una cosa buena, que es que permite balancear mucho el trabajo y que alguien que esté en la oficina de Vigo, por ejemplo, pueda atender a clientes que demandan servicio o atención en Tenerife o en La Palma. Esto es una ventaja, porque antes teníamos mucha gente en cada uno de los puestos dedicada únicamente a los servicios locales y ahora hay más flexibilidad.