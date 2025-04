El tímido voto del Guiniguada

«Escanéame y vota por tu favorito», se lee en uno de los carteles municipales que engalanan desde el pasado martes las calles de los centros históricos de Triana y Vegueta, y que invitan a la ciudadanía a conocer -pero sobre todo a votar- por uno de los cinco proyectos finalistas para la transformación del paseo del Guiniguada.

Cuando aún no se cumple una semana de la presentación de las propuestas, la afluencia a las exposiciones abiertas en los cinco espacios habilitados en la ciudad es más bien escasa. Ángeles y su pareja Carlos visitan uno de ellos, ubicado en las Casas Consistoriales, donde la media al día ayer no superaba las 10 personas. Asiduos participantes a las convocatorias ciudadanas -como la elección de zonas libres de humo en la playa de Las Canteras en 2017-acudieron a interesarse por lo que ofrece cada uno de los proyectos.

«De entrada, los vídeos me parecieron engañosos y confusos», comenta Ángeles. «El de AWA me daba la impresión de que no contemplaba la circulación de los coches, pero al verlo ahora bien en los paneles me doy cuenta de que no es así, que sí van a seguir pasando, es algo tramposo».

La peatonalización es una de las cosas que más defiende este matrimonio. Eso, y la renaturalización del barranco. No tanto por tirar de la nostalgia, como sí por recuperar la sostenibilidad del lugar.

«Ya hemos visto que este concurso desiste de la idea de recuperar el cauce. Se acabó el barranco para siempre, porque si de por sí ya está enterrado, ahora que se va a invertir un montón de dinero para reordenar la superficie, con eso ya terminamos de enterrarlo definitivamente», se lamenta Carlos. Añade que no va a votar por ninguno porque «no le representan».

Él hubiese preferido antes un debate abierto para discutir la viabilidad de levantar o no la losa. «El barranco del Guiniguada es un símbolo de la isla, origen del Real de Las Palmas. Nos vamos a quedar sin ese símbolo». Aun así, de los cinco finalistas, cree que ‘El Hilo de Ariadna’ es el que «más se ajusta a lo que se puede hacer con la realidad que tenemos». Además, «no esconde los coches», añade.

Otra de las visitantes, Carmen, destaca que «a primera vista, me gusta el de Próspero Guiniguada, porque al menos parece que tiene algo de tierra natural. Ya estamos cansados de caminar por tanto asfalto, algo como El Retiro de Madrid sería bueno porque solo tenemos el Parque Romano». Carmen aún no sabe por cuál se decantará, pero otra de las cosas que resalta es que la escultura de Benito Pérez Galdós también está mejor ubicada. «Ahora mismo uno no sabe bien por dónde pasar para llegar hasta ella».

Dónde ver las propuestas

Las cinco propuestas se pueden consultar a través de la plataforma digital ‘LPGC Decide’, así como en el Castillo de Mata, el espacio cultural Jesús Arencibia, el local social de la Plaza Santo Domingo, el centro cultural Pepe Dámaso, las oficinas municipales de Ciudad Alta y las Casas Consistoriales. Al sufragio popular aún le queda más de un mes de recorrido.

