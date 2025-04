Solo el 27,7% de los perros y el 4,3% de los gatos que llegan a los centros de acogida tienen el obligado microchip identificativo

El presidente del Colegio de la Profesión Veterinaria de Las Palmas, Alejandro Suárez, entregó a mediodía de hoy a los ayuntamientos de Gran Canaria el dispositivo para identificar a los animales de compañía y que usarán los técnicos municipales y policías locales para poder reconocer y registrar a las mascotas a través de microchip. En España en uno de cada tres hogares se convivecon al menos un animal de compañía. Así, según la información resultante de los registros de mascotas de las comunidades autónomas, en la actualidad hay más de trece millones de animales de compañía registrados e identificados. Pese a ello, existen estudios como el que realizaron conjuntamente la Fundación Affinity y el Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la Universidad Autónoma de Barcelona que indican que únicamente el 27,7 % de los perros que llegan a centros de acogida están identificados con microchip, mientras que en el caso de los gatos se reduce al 4,3 %. Esto implica que la mayoría de animales de compañía se encuentran fuera del control oficial al no estar identificados legalmente, con el riesgo que ello supone tanto para su adecuada protección como para la propia seguridad y salud pública y la conservación de la biodiversidad. Según datos del Albergue Insular de Animales de Gran Canaria, el 90% de los perros y 99% de gatos que entran en el recinto no tienen microchip.España y especialmente Canarias se encuentran a la cabeza en el abandono de mascotas y en carencias en el bienestar animal. Esta campaña que se aplicará en los ayuntamientos de Canarias tratará de erradicar esta anomalía o reducirla al mínimo. La Ley 7/2023 de Bienestar Animal señala que "serán obligatoriamente objeto de identificación,mediante microchip, los perros, gatos y hurones, así como las aves, que serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento". La inscripción de todos los animales de compañía se realizará en el Registro de Animales de Compañía de cada comunidad autónoma. Las sanciones a los dueños de mascotas sin microchip identificativo oscila de los 10.000 a los 50.000 euros. El Registro Canario de Identificación Animal (Zoocan) tiene certificados los convenios decolaboración con Administraciones Públicas y el Registro Oficial de Équidos del Gobierno de Canarias. Hay 45 convenios con Administraciones locales a través del censo municipal y dos convenios con corporaciones insulares mediante el censo insular. España y especialmente Canarias se encuentran a la cabeza en el abandono de mascotas y en carencias en el bienestar animal. Esta campaña que se aplicará en los ayuntamientos de Canarias tratará de erradicar esta anomalía o reducirla al mínimo significativamente. A la presentación de la campaña de identificación de animales de compañía, cuyo lema es 'El microchip es la clave', no pudo asistir la presidenta del Consejo Regional y del Colegio de la Profesión Veterinaria de Santa Cruz de Tenerife, Marisa Fernández, debido a que no pudo desplazarse a Gran Canaria por el temporal. Además del presidente del Colegio de la Profesión Sanitaria de Las Palmas, Alejandro Suárez, asistieron a la presentación de la campaña los representantes técnicos y políticos de los ayuntamientos y las diversas policías locales. Los dos Colegios de Veterinarios de Canarias llevan a cabo convenios con los Ayuntamientos, principalmente para la gestión del Censo Municipal y el desarrollo de campañas como ésta.