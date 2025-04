La Audiencia de Cuentas revisa las cuentas de la Sociedad de Promoción durante la etapa del PP

La Comisión de la Audiencia de Cuentas de Canarias aprobó este viernes fiscalizar las cuentas de la Sociedad de Promoción. El organismo, dependiente del Parlamento de Canarias, aceptó revisar los balances presentados por la empresa pública dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emitidos entre 2012 y 2015, cuando gobernaba el popular Juan José Cardona.

La propuesta para revisar las cuentas de esta empresa pública, que salió del grupo socialista, salió adelante por 15 votos a favor y una abstención. Este último pronunciamiento corresponde a Carlos Esther, diputado del PP y antiguo concejal en el Consistorio de la capital grancanaria en el equipo de Cardona. Por otro lado, se rechazó la propuesta de fiscalizar las cuentas públicas desde 1995 a 2023.

«No tenemos nada que esconder en el PP sobre la excelente gestión en aquellos años», apuntó Ester en su intervención, «creemos que la Audiencia de Cuentas no debe usarse como herramienta política». Este aseguró que podrían «pedir la fiscalización de la época de Emilio Mayoral (1990-1991 y 1993-1995), pero no lo vamos a hacer. Lo que está ocurriendo ahora en la ciudad es un escándalo y la Justicia es la que debe investigar. Me abstengo porque pertenecía a esa corporación en esa etapa, pero mi grupo lo apoya».

Fiscalía Anticorrupción

La Sociedad de Promoción está en estos momentos inmersa en una investigación judicial por parte de la Fiscalía Anticorrupción. El organismo ha admitido a trámite dos denuncias interpuestas por el grupo popular en el Ayuntamiento de la capital grancanaria con referencia a la gestión de la empresa municipal durante los dos últimos mandatos con equipos liderados por alcaldes del PSOE.

Anticorrupción está investigando si existen posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Los populares en las dos denuncias interpuestas han aludido a posibles fraccionamientos de contratos y abuso de negociados sin publicidad, especialmente durante el Carnaval 2024, fórmulas para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Las cuentas de la empresa para 2023 y una auditoría de los últimos cinco ejercicios destaparon una deuda a proveedores que ascendía a 7,78 millones de euros -ya está saldada-.

Suscríbete para seguir leyendo