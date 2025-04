Recorría el cementerio de Vegueta buscando información para una de mis crónicas cuando, de pronto, mis ojos se posaron en la lápida de un nicho cubierta de inscripciones árabes. Junto a ellas, unas breves palabras en español captaron mi atención: Juan José Bat Gix, nacido en Nazaret, fallecido el 2 de marzo de 1920, a los 49 años. Debajo, una dedicatoria sencilla, pero impregnada de amor y melancolía: Recuerdo de su esposa.

Me detuve un instante, imaginando la historia de aquel hombre y el dolor de su viuda, aún presentes en la fría piedra.

Tras una cita del salmo 116:15 –estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus fieles–, venía un texto árabe cuya traducción dice así: Fue llevado a la misericordia de nuestro Señor, Johanna Yúsef Al-Bathish, de Nazaret, el 2 de marzo de 1920, a la edad de 49 años. Que Dios le conceda un lugar en su vasto paraíso. Fui creado del polvo y hallé el don de la elocuencia tanto en la pregunta como en la respuesta. Regresé al polvo y en él me convertí, pues del polvo fui formado.

La historia de Johanna Yúsef

Al terminar de leerlo oí una voz desde dentro del nicho que decía:

Yo, Johanna Yúsef Al-Bathish, yo, Juan José de Nazaret, nacido en la ciudad de Jesús y bautizado en la basílica de su Anunciación, pronuncié mis primeras palabras en la lengua de Mahoma y susurré las últimas en la de Cervantes, mas no seguí la fe del primero ni la combatí como el segundo. Apátrida de toda condición, crecí como un cristiano entre musulmanes y morí como un árabe entre españoles, siempre fuera de lugar, pues mi vida transcurrió entre Oriente y Occidente, sin más patria que el camino.

Nací en 1871, cuando Nazaret comenzaba a resurgir tras siglos de abandono. Mis ancestros, los Bathish, habían llegado a allí dos siglos y medio atrás, procedentes de Ehden, un pueblo enclavado en las montañas del norte del Líbano. Su migración formó parte de una estrategia del emir druso Fakhr-ud-Din II, quien buscaba repoblar con cristianos la ciudad que vio crecer a Jesús con el fin de fortalecer su poder frente a los musulmanes. Para ello contaba con el apoyo del patriarca maronita Johanna IX Makhlouf, el papa y los franciscanos, que aspiraban a restablecer la presencia cristiana en aquella ciudad sagrada, por entonces casi desierta como consecuencia de las cruzadas y las luchas religiosas.

Como todos esperaban, la llegada de mis ancestros marcó el renacimiento de Nazaret como un centro cristiano en Tierra Santa. Sin embargo, el mismo patriarca que los había acercado a la tierra de Cristo terminó por alejarlos de su propia iglesia, pues sus tributos les hicieron abandonarla en favor de la latina en busca de una paz más material que espiritual.

Como Nazaret estaba lleno de niños con el nombre de Jesús, cuando vine al mundo, mis progenitores decidieron bautizarme con los de su padre putativo y su anunciador, y así me llamé Johanna Yúsef.

Oasis de paz

En mi infancia jugué con niños católicos, ortodoxos, protestantes y musulmanes en las mismas calles en las que había jugado Jesucristo, pues Nazaret era un oasis de paz en la Palestina otomana, un lugar donde el eco de las campanas de las iglesias se mezclaba con los cantos del almuédano y la vida transcurría al compás de la oración y el intercambio comercial. Así, en aquel cruce de culturas y credos, crecí, rodeado de monjes, popes y jeques, penitentes, mercaderes y peregrinos, en un mundo donde fe y negocio caminaban de la mano.

Enclave cristiano bajo dominio otomano, Nazaret vivía entre la devoción y el comercio. Sus polvorientas calles, flanqueadas por casas de piedra encalada y pequeñas tiendas, vibraban con idiomas y dialectos de comerciantes, peregrinos y misioneros de todo el mundo. Atraídos por la sacralidad del lugar, no solo traían consigo oraciones y súplicas, sino dinero, con el que financiaban iglesias, conventos y escuelas. Pero desde Estambul, la capital del imperio, también llegaban impuestos y decretos injustos del sultán y con ellos, la obligación de partir.

De ese modo, la necesidad empujó a los más jóvenes a buscar fortuna en tierras lejanas y así, el Nuevo Mundo se convirtió en el destino predilecto de quienes, nos vimos obligados a abandonar el viejo, persiguiendo una vida mejor. Fui uno de esos numerosos hombres que buscaron un destino más allá del horizonte. Como el resto, confié mis sueños a los vientos atlánticos, y dejé atrás las colinas de mi infancia. Aunque amaba Nazaret, la vida me empujó lejos de ella, pero quizás por eso mismo no llegué a América, como la mayoría, sino que hallé mi destino a medio camino, en esta isla en mitad del océano.

Entre la curiosidad y el asombro

El puerto me recibió con su bullicio y pronto aprendí a entender a su gente, a hacerme un lugar en sus calles. Mi llegada despertó curiosidad y cierto asombro, pues en aquella época muchos creían que todos los árabes eran musulmanes. Por ello, un palestino cristiano resultaba inconcebible, aunque en mi tierra fuera normal. Pero lo más sorprendente no era solo mi fe, sino mi origen: no venía de cualquier ciudad, sino de la mismísima Nazaret. De ese modo, mientras algunos me decían Pepito el árabe, otros preferían llamarme Juan José el nazareno, pero sólo los pocos paisanos que residían aquí siguieron llamándome Johanna Yúsef.

Mi lengua se torció hasta volverse española, mi nombre se transformó en Juan José y con él, mi vida tomó un nuevo rumbo. Como tantos otros descendientes de Ismael me dediqué al comercio y fui conocido como un negociante elocuente, pues apliqué los trucos y secretos que había aprendido de niño vendiendo souvenirs a los viajeros que peregrinaban a Tierra Santa. Y aquí, en esta otra tierra que acabé haciendo mía, formé un hogar, amé y viví.

Pero aunque Las Palmas de Gran Canaria pronto se convirtió en mi segundo hogar, la nostalgia nunca me abandonó. En las noches calladas, cuando el viento atlántico silbaba en sus calles, mi corazón regresaba a Nazaret, a sus colinas doradas, a la sombra de la Basílica de la Anunciación, al aroma del pan recién horneado en los mercados. Noche tras noche soñaba con volver, con pisar de nuevo el suelo de mi infancia, pero los sueños suelen quedar suspendidos en el aire, atrapados entre el deseo y la realidad.

Lápida de Juan José Bat Gix, con inscripciones en árabe, en el cementerio de Vegueta. / Andrés Cruz

Antes del medio siglo

Al final la muerte me alcanzó el 2 de marzo de 1920, cuando ni siquiera había cumplido medio siglo, antes de que mis pies pudieran desandar el camino de ida. Un cáncer de laringe me robó la vida, mas no el alma. Cerré los ojos por última vez en mi hogar de la calle Canalejas, y mi viuda se aseguró de que mi memoria quedara grabada en piedra. En esta lápida, en las dos lenguas que hablé, reposan las palabras que resumen mi breve existencia: Fui creado del polvo y hallé el don de la elocuencia tanto en la pregunta como en la respuesta. Regresé al polvo y en él me convertí, pues del polvo fui formado.

Y así fue.

Hoy, un siglo después, cuando alguien se detiene ante mi tumba y al ver esta extraña escritura se pregunta quién fui, trato de hablarle, pero no me oye, aunque no importa, pues mi historia no es única. La comparten otros nombres, otras almas que también dejaron su tierra con la esperanza de un mañana mejor. Hijos del exilio, de la emigración, de la incertidumbre. Como dice mi lápida no soy sino polvo y a él retorné. Pero tú, que lees estas líneas, guardarás mi historia. Y mientras lo hagas, sobreviviré.

