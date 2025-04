Simón Padilla, presidente vecinal: "Queremos convertir Tafira Baja en un barrio cultural"

La asociación se ha renovado en las últimas elecciones con un equipo muy joven, ¿cómo ha sido la acogida del barrio?

Con muchas ganas porque veníamos de una anterior presidencia, que consiguió cosas, pero era una presidencia menos llamativa. Cuando el barrio se enteró de que se habían convocado unas elecciones y de que se presentaba su vecino Simón con su equipo, conseguimos una mayoría aplastante. El barrio lo ha acogido con ganas y nos felicitan por el trabajo que hacemos. Y ya no solo nuestros vecinos, sino también las otras asociaciones de Marzagán, Siete Palmas o El Lasso. Estamos constantemente en contacto con ellos porque creemos que es necesario la interconexión entre asociaciones. El barrio necesitaba una visión diferente, fresca y nueva.

¿Por qué considera que es importante las relaciones con otras asociaciones vecinales?

Por la pérdida de la unión vecinal. Al final las asociaciones también formamos un propio órgano interno en la ciudad y es necesario que estemos unidos para compartir inquietudes y si necesita algo, siempre podríamos echarle una mano o ellos a nosotros.

¿Cuáles son los objetivos de la asociación para Tafira Baja?

Esto es una legislatura de cuatro años, por lo que decidimos que cada año íbamos a ponernos una meta y la de 2025 es convertir Tafira Baja en un barrio cultural. Queremos que cuando acabe el año nosotros podamos decir que hemos ofrecido cultura como herramienta para abrir puertas y para crear un cambio, porque la cultura es una herramienta de cambio. Cuando el barrio se dé cuenta de que la cultura muchas veces salva, iremos bien encaminados. La cultura y la introducción de diferentes actividades como pueden ser las clases de pilates, yoga o teatro son herramientas para unir y cohesionar, y está funcionando.

¿Cómo definiría el movimiento cultural del barrio?

Antes inexistente porque no había interés. En el equipo nos dimos cuenta que cuando aparece la oferta, también aparece la demanda. La gente está interesada en excursiones, proyectos, en noches de teatro, de monólogos, en música, en clases...

¿En qué proyectos están inmersos ahora?

Ahora mismo tenemos el proyecto ‘Bienestando’, que es un proyecto bastante grande que engloba todo lo que tiene que ver con autoconocimiento y trabajo interno. Luego tenemos el proyecto Lupa, que como su nombre indica, pretende hacer zoom a ciertas cosas necesarias en el barrio. Y dentro de ese proyecto estamos colaborando con el colegio infantil y primaria que está aquí al lado con actividades gratuitas para los niños. También estamos preparando las fiestas que llevamos un par de años que están paradas.

¿En qué cree que puede beneficiar a los vecinos el resurgir de la asociación?

Que exista una entidad, un espacio físico, donde todos los vecinos pueden venir a expresar qué necesitan porque funcionamos como un altavoz del cambio.

Además de los eventos culturales, ¿qué otras acciones han llevado a cabo?

Cuando tomas una asociación de vecinos, lo primero que aparecen son las quejas porque evidentemente, nuestro barrio, y todos los de Las Palmas tienen sus defectos. Antiguamente, los vecinos te tocaban la puerta, se desahogaban contigo durante hora y media, y tú ibas al Ayuntamiento y ponían las soluciones que eran posibles. Nosotros hemos inventado una plantilla para quejas. Cuando esto se rellena, nosotros lo gestionamos y lo enviamos. Gracias a esto se limpió, podó y fumigó la plaza. Se ha empezado a asfaltar el barrio por zonas, se han creado pasos de peatones y se está empezando a desbrozar las malas hierbas de las aceras. Yo estoy muy contento con el Ayuntamiento, no porque trabajemos mano a mano, sino por la efectividad y rapidez.

¿Le costó encontrar al resto del equipo?

Yo soy uno de esos pocos hombres que aceptan que las mujeres hacen el trabajo mucho mejor que nosotros, que son más lógicas, más racionales, más respetuosa y que tener a un equipo femenino es siempre una ganancia. Yo busqué entre mis amistades gente del barrio, que conozca la vida del barrio y que nos puedan aportar como asociación. Un día las convoqué, abrí una botella de vino y les dije que quería contar con ellas, y evidentemente, me dijeron que sí. Son licenciadas en abogacía y profesoras, docentes de artes escénicas o especialistas en marketing. Yo no soy nadie si no voy con mi equipo, de nada sirve que representes a un barrio como individuo. Las uniones deben ser necesarias, yo diría que hasta obligatorias.

¿Qué le motivó a presentarse a la presidencia?

Yo soy actor, trabajo en el teatro y desde muy pequeño desarrollé mis habilidades artísticas en clases y formándome, pero sí es verdad que esa plaza del barrio me ha visto crecer. Yo siempre que podía salía por las tardes a jugar con mis amistades y hacíamos trucos de magia u obras de teatro. Entonces, quieras o no he estado muy conectado al barrio. Es más, estuve cuatro años fuera y fueron los peores de mi vida. Hay una generación de niños y de niñas en el barrio, que a día de hoy están en el cole, que me conocen porque cuando eran más pequeños yo les hacía trucos de magia. Al ir creciendo uno se da cuenta de que cuando ha terminado sus estudios, cuando está trabajando de manera profesional, quizá puede aportar algo que el barrio no tiene. Y entonces, casualmente, a principios de este año se abrieron las elecciones.

