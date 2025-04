El mercadillo inglés, un oasis en Ciudad Jardín

El Mercadillo inglés, organizado por La casa de las semillas, en el tradicional club anglosajón ubicado en León y Castillo, es de esos reductos de tranquilidad y buen ambiente que se abren en medio de la ciudad. Como suele ser tradicional, cada primer domingo de mes -y en esta ocasión con el esplendor de la primavera- visitar un espacio así cobra mucho más sentido.

Su director, Jesús Gómez, recuerda que su sueño era tener un garden dentro de la ciudad «para todos aquellos que no podían salir a buscar sus plantas o flores fuera». Tras cuatro años instalados en el emblemático club inglés, el concepto ha ido creciendo. Las flores y las semillas salen al patio donde ahora, hasta un total de 40 comerciantes ofrecen al visitante una amplia gama de artesanía y complementos. «De poner solo una mesita, el lugar se prestaba a poder hacer algo más; de ahí que surgiera la idea de organizar un mercadillo como este una vez al mes», añade.

Los habituales de La casa de las semillas, como Verónica Navarra, se mezclan con los clientes del mercadillo. «Tengo una azotea en mi casa donde da el sol todo el día, y me llevo flores para darle color». Pero no solo eso, en su cesta hay romeritos, semillas de albahaca y achicoria «porque las utilizo también para la comida», añade sonriente. «Además de que venir aquí da siempre muy buena vibra y energía, te atienden muy bien y es un gusto, no solo por las plantas».

Velas y algas canarias

El aroma que desprende este pequeño vivero se mezcla con el puesto de Gaia Canarias, que ofrece velas artesanales cargadas de gran creatividad. Hechas a base de ceras naturales, este proyecto está formado por un grupo de madres emprendedoras. Dos amigas que provenían del mundo de la cosmética incursionaron en los aromas, que sirven para crear también agradables ambientes.

Mercadillo inglés: La casa de las semillas / Andrés Cruz

En él está este domingo Miriam Gutiérrez. Explica lo curioso de su elaboración. En forma de flores, galletas de Lotus, frutas o animales atrae la atención de los visitantes. «Dan ganas de comérselas», dicen al pasar. Hechas con moldes especiales «para hacer la forma de nata del dulce usamos igualmente una manga pastelera donde colocamos la cera», describe Miriam. La frase que muchos clientes le dan es que se llevan «una para decorar y otra para encenderla».

Pero la originalidad sigue en los puestos. Martina Bellocq trabaja con algas. «Las recojo en la playa o las compro en granjas. Cuando las cojo yo, las limpio bien para quitarles la sal. Después, las prenso y cuando están secas las pego en la lámina», explica. Tiene incluso kits preparados en su mesa para que los clientes acaben el proceso en casa, con un pequeño texto descriptivo de qué tipo de alga es. Martina lleva puesto unos pendientes con un detalle de la misma especie marina, pero elaborados estos por otra compañera de afición. Es Sharon Plaire y está sentada junto a ella.

Hace bisutería con algas canarias en resina. Trabaja como técnico en el Banco Español de Algas, ubicado en el sureste de Gran Canaria y le atraen tanto que quiso dar este pasito más. «Me gusta que se puedan lucir así sus colores y formas diferentes, al final te llevas un producto único», resalta.

De láminas de algas a acuarelas de paisajes de la ciudad. Loli pregunta por una de la playa de Las Canteras en el puesto de Jaime Checa. «Venimos con frecuencia, pero hoy quiero llevarme unas láminas para unos familiares que han venido de Madrid». Una forma diferente y «entrañable», dice, de acabar la visita.

