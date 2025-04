Los padres exigen las dimisiones del presidente y la tesorera de un club de fútbol investigados por apropiación indebida

"Cada vez que acudimos a las instalaciones para acompañar a nuestros hijos, se vienen efectuando reiterados comentarios que vienen a poner de relieve, cuando menos, una gestión dudosa por parte del presidente y de la tesorera en el manejo de los escasos fondos de los que se dispone para el mantenimiento de la actividad deportiva", es la reclamación que hace un grupo de padres del Club Deportivo Inter Colonia, emplazado en el barrio de El Batán, tras conocer la investigación del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas de Gran Canaria contra los directivos por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal. Desde que tuvieron conocimiento de la denuncia presentada por los socios, han lanzado una recogida de firmas, han colocado pancartas en el campo y han sacado incluso una canción para exigir dimisiones.

Las pesquisas, que llegaron a los tribunales en diciembre del año pasado, se centran en determinar si el matrimonio formado por José Antonio Espinosa y Elena Gil realizó maniobras ilícitas para controlar las cuentas del equipo y desviar fondos para su propio uso. La denuncia sostiene que a partir de julio de 2024 pusieron el datáfono del club a su nombre y realizaron transferencias a sus cuentas personales que después devolvían en cuantías más bajas, logrando beneficios mensuales cercanos a los 6.000 euros.

Esta investigación, que está en la fase de diligencias previas, ha indignado a una serie de padres, los cuales han firmado un documento para exigir al presidente y a la tesorera una mayor transparencia en su gestión o que, en caso contrario, dejen sus cargos de manera inmediata. "De ningún modo permitiremos que se trunquen las ilusiones de esos menores que acuden diariamente a las instalaciones a disfrutar y aprender, como parte de su ciclo de formación", señalan en su escrito.

El juez analiza una serie de audios en los que el directivo afirma tener el control del dinero del club que preside

Los futbolistas han tenido que salir a jugar con los números pintados con rotulador en sus camisetas porque, a pesar de haber pagado las cuotas de los equipajes, aún no los han recibido. En respuesta, sus familiares han colocado carteles durante los partidos que se celebran en el campo, en los que le reclaman a Espinosa que dimita "por el bien de los niños", y han lanzado una canción de protesta por la gestión del presidente.

Una parte de los socios de la junta directiva le han pedido al investigado que convoque una asamblea para hacerle una moción de censura, pero pasado el plazo máximo de dos meses aún no se ha convocado. La respuesta que les dio al resto de directivos es que la petición estaba mal planteada y fuera de forma.

En la causa figuran una serie de audios emitidos por el presidente del club en los que afirma tener el control del dinero del club y en los que advierte que no va a devolver el acceso a las cuentas del club hasta que no le devuelvan 20.000 euros que supuestamente le debían. El juez instructor también analiza los movimientos bancarios, entre los que figuran transferencias efectuadas a cuentas de familiares cercanos que, presuntamente, no se correspondían con conceptos por los que el equipo tuviera que pagar.

Paralelamente a la vía judicial, la junta que dirige el club ha pedido a la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP) que incoe un procedimiento disciplinario y adopte como medida cautelar la inhabilitación temporal y el nombramiento de una comisión gestora con tres socios y un representante de los padres. Aportaron con su petición una copia de la denuncia y expusieron presuntas irregularidades como falta de convocatorias de una asamblea general ordinaria en plazo, poca transparencia en la gestión económica u obstrucción al ejercicio de derechos de los socios.

Falta de competencia

Sin embargo, la FIFLP ha inadmitido sus reclamaciones por "falta de competencia" del Comité de Competición y Disciplina, ya que considera que estos hechos "pertenecen a la esfera privada" del club "al margen de la competencia en materia de disciplina deportiva" que asumen las administraciones públicas. Señala en su respuesta que solo les competen las incidencias o litigios que se produzcan en las actividades organizadas por la federación y que esa situación no se cumple para acordar un expediente sancionador. Por último, insta a los denunciantes a acudir a los juzgados de primera instancia para impugnar acuerdos o incumplimientos de los estatutos y a los juzgados de instrucción o penales si estiman que puede haber una infracción penal.

El campo de fútbol va a ser una de las sedes del MADCUP, así que la junta directiva está intentando reunirse a continuación con el Instituto Municipal de Deportes y con la concejala Clara Campoamor para acondicionar el campo y pedir una mayor rapidez en la dotación de materiales.