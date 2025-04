¿Buscas el desayuno más original de Gran Canaria? Este local petfriendly con sabor a La Graciosa te va a enamorar

A veces, lo más pequeño es lo que más sorprende. Eso es exactamente lo que sucede en Dorotea, un local en Gran Canaria que se ha ganado el paladar de quienes lo visitan.

Los creadores de contenido de TikTok @guachinchesmodernos han sido uno de los muchos afortunados. “Una amiga nos lo recomendó y teníamos que ir sí o sí”, añaden .

Y es que este lugar, con una decoración inspirada en La Graciosa y un concepto tan sencillo como sabroso, se ha convertido en todo un referente para quienes buscan desayunos distintos. "Nos encantó el lugar, su atención y su comida", aclaran.

Un bocadillo de cochino: puro espectáculo

La joya de la corona es, sin duda, su bocadillo de cochino negro , preparado con pan de huevo, mojo de cilantro, chicharrón crujiente y una generosa capa de queso parmesano.

“Está tan bueno que no lo encuentras en otro lugar”, dicen los tiktokers en el vídeo. Cuesta 10,50 euros, y la recomendación es clara, ya que hay que aplastarlo bien antes de darle el primer mordisco para que exploten todos los sabores.

Un homenaje a La Graciosa

Más que un simple local de desayunos, Dorotea es una experiencia única. Está decorado con guiños constantes en homenaje a La Graciosa. Desde la vajilla hasta los detalles del mobiliario respiran un aire marinero, isleño y lleno de sensibilidad estética.

Y como si fuera poco, este restaurante también petfriendly, lo que lo convierte en el sitio perfecto para disfrutar de una mañana diferente acompañado de tu amigo peludo.

Dorotea no cuenta con una carta extensa, pero sí muy bien pensada. Otra de sus propuestas culinarias únicas es el Bikini de Dorotea por 5,50 euros, un sándwich con jamón del bueno y un toque de trufa que se sirve en una tacita monísima, “aunque sabe mejor si te lo comes con las manos”, comentan entre risas. También ofrecen café, dulces y otras opciones para picar que no dejan indiferente.

Lo que debes saber antes de ir