Coalición Canaria propone un nuevo recinto para el Carnaval: "Santa Catalina se ha quedado pequeño"

Coalición Canaria se ha reunido con una veintena de diseñadores, drags, murgas y personajes del Carnaval para hacer balance de la Fiesta de Interés Turístico Internacional y debatir sobre su futuro. El partido político ha anunciado sus propuestas y recogido aquellas que han lanzado los grupos para presentar un escrito al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El portavoz de los nacionalistas en la capital grancanaria, David Suárez, expresó la necesidad de buscar un espacio alternativo al Parque Santa Catalina para que la celebración siga creciendo.

Suárez declaró que el Parque se ha «quedado pequeño» para la fiesta, y a pesar de que las mascaritas tienen una inclinación sentimental con esta ubicación, consideró que es «hora de aspirar a más». El concejal señaló que durante los conciertos de grandes artistas como Maluma «mucha gente se quedó fuera» porque el espacio no era el suficiente. Además, lamentó los percances climatológicos que obligaron a cancelar el Concurso de Maquillaje Corporal y retrasar el Festival Coreográfico y los conciertos de La India, King África y Tony Tun Tun.

Suárez propuso un nuevo recinto con baños públicos para que los espectadores no tengan que ir a los químicos, mejorar la insonorización y el sonido, disponer de camerinos y espacios donde poder cambiarse e incluso un techo móvil para las noches que llueva. La idea es que el espacio pueda ser utilizado para otros eventos de la ciudad mientras no sea necesario para el Carnaval. Por ello, desde la formación instan a la Alcaldía a considerar esta medida y buscar financiación del Cabildo y el Gobierno de Canarias para llevar a cabo su construcción.

Incertidumbre para 2026

«Todos los años vamos improvisando, somos un Carnaval internacional que necesita un sitio fijo», coincidió una de las asistentes. Otros, manifestaron que la ciudad lleva años buscando un emplazamiento para las galas sin éxito. «De aquí se puede llevar una propuesta para presentar en el pleno, ya se ha intentado crear una mesa del Carnaval, pero no nos han hecho caso», dijo Suárez.

El Carnaval renació en La Isleta tras la muerte de Franco y desde entonces se ha celebrado en varios emplazamientos como en el Teatro Pérez Galdós, el Estadio Insular o el campo de Fútbol López Socas, hasta que en 1995 recaló en el Parque Santa Catalina. El edil reconoció que existe un sentimiento de pertenencia por este emplazamiento, pero aseguró que se puede comenzar en otra ubicación, como ya se hizo en su momento con el Parque.

Suárez recordó que estaba previsto que esta edición se celebrara en el Parque del Estadio Insular, pero terminó en Santa Catalina por la paralización de las obras de la Metroguagua. Sin embargo, la ubicación de 2026 es una incertidumbre al no saber si la obra se retomará para el año que viene. «Sabemos la alegoría, las fechas, pero no sabemos la ubicación y deberíamos saberlo cuanto antes», apuntó. Desde el partido señalan que es tarea del Ayuntamiento capitalino buscar un nuevo lugar para la creación del recinto y consensuarlo con los grupos, la oposición y la ciudadanía. «Es hora de poner una primera piedra en un recinto del Carnaval», añadió el edil.

Mejoras en Manuel Lois

Más allá de la propuesta, Suárez opinó que la edición de Los Juegos Olímpicos terminó por ser un «buen Carnaval en líneas generales», pero subrayó que falta autocrítica en el gobierno municipal. Suárez evidenció que desde el Ayuntamiento se realizó una rueda de prensa para hacer balance, pero no hubo ninguna reunión con los grupos para que transmitieran sus sensaciones y propuestas.

En este sentido, algunos miembros de los grupos presentes aseveraron la falta de información y de atención por parte de la organización. El edil respondió que el trato en las galas ha mejorado, pero en cuanto a actos en la calle como la Cabalgata Anunciadora o la Gran Cabalgata queda trabajo por hacer. «Los colectivos de disfraces no sabían que no habría gradas en su función hasta ese mismo día, por lo que hubo personas que se quedaron sin disfrutar del evento y durante la Cabalgata se improvisó un nuevo recorrido porque los trajes de las Reinas no cabían», destacó Suárez.

Por otra parte, el nacionalista denunció el mal estado del edificio Manuel Lois, donde se realizan los ensayos. «Se entregaron las llaves en 2016 y creemos que fue un acierto, pero los accesos se estropean cada vez que llueve, hay mala iluminación, lo que lo hace muy peligroso, y dentro se forman charcos por las filtraciones», expuso. El partido reclama una intervención para mejorar las instalaciones y también ofrecer locales a los grupos que actualmente pagan por uno. «Todos deberían tener un local donde ensayar y por eso hay que buscar fórmulas para que sea así», afirmó. Otro punto que planteó fue la celebración de actividades extraescolares para fomentar la cantera de las carnestolendas.

Suscríbete para seguir leyendo