Las mejores tapas de Alcaravaneras: entre los platos canarios tradicionales y la alta cocina

Un plato de comida es mucho más que alimento; también es un pedazo de cultura. Prueba de ello son los bares y restaurantes de toda la vida que pasan de generación en generación, reuniendo en sus mesas a familias y amistades en innumerables ocasiones. Es el caso del Bar Dos Amigos, que este martes fue nombrado ganador del concurso de tapas de Calles con Arte, una iniciativa celebrada entre el 17 y el 22 marzo en el barrio de Las Alcaravaneras de Las Palmas de Gran Canaria. Un total de 18 locales participaron con unos platillos sacados de sus propias cartas, adaptándolos al formato del certamen.

Varios de esos establecimientos fueron reconocidos con una mención especial que entregaron la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, y el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura, Josué Íñiguez. Concretamente, los locales son El Equilibrista 33; El Colmado Ibérico; Tatono; Nuevo Villa Madrid; Va por ti, mamá; La Sacristía; Samoa y El Gamonal.

Carne de cabra y verduras frescas

El Bar Dos Amigos recibió el título de ganador gracias a su guiso de carne de cabra, aunque también se tuvo en cuenta la historia del negocio y su filosofía de trabajo. En este local cocinan desde 1957 con productos locales adquiridos en el Mercado Central o sacados de su propia finca de Valleseco, en la que cultivan verduras y crían vacas cuya leche utilizan para elaborar postres caseros.

Aunque no pueden revelar el secreto de su tapa de carne de cabra, sí pueden contar que una parte fundamental para garantizar su éxito es una buena materia prima, la disciplina y, sobre todo, fomentar un ambiente familiar. Así lo asegura Rubén Marrero, actual dueño del negocio después de que su padre fuese el pionero. "Para el barrio es una institución", asegura uno de sus buenos amigos que, además, participó en el concurso.

Javier Suárez, miembro del jurado y periodista especializado en gastronomía, destacó durante la celebración del evento que la propuesta de este negocio "recoge fielmente los matices de la cocina canaria tradicional", poniendo también en valor los productos locales, su menú diario y los postres. La decisión fue "unánime y rápida", ya que no solo consideraron el plato en sí, sino todo un concepto que muestra la esencia de los bares de barrio que contribuyen a que esta sea una "ciudad viva".

Una ciudad rica en gastronomía

Recordando que "no existe gastronomía sin cultura, ni cultura sin gastronomía", Suárez apuntó que la ciudad necesita unos regidores que den visibilidad y apoyo a "un sector que lo ha pasado muy mal" por las restricciones debido a la pandemia, entre otras cuestiones.

En este sentido, manifestó que el Ayuntamiento debe "mirar a la hostelería" ya que, "hasta ahora, le ha dado la espalda". Por eso, considera que esta convocatoria puede ser un referente para futuros eventos que no necesariamente tienen que ser concursos: "Creo que no se esperaban lo que han encontrado y me alegro de que haya sido así. Esta ciudad es muy rica gastronómicamente, tenemos todo tipo de establecimientos".

En cuanto a las menciones especiales, El Equilibrista 33 encabeza la lista por haber participado con una "tapa de alta cocina" que Suárez señaló como "la mejor". Asimismo, se trata de un restaurante "referente de la cocina canaria, presente en la Guía Michelín y la Guía Repsol". También el recién inaugurado El Colmado Ibérico fue merecedor de este reconocimiento debido a su "acertada interpretación del concepto de bar en un mercado de abastos" y por haber elaborado una "tapa excepcional".

Asimismo, nombró los bares Tatono; Nuevo Villa Madrid; Va por ti, mamá; La Sacristía; Samoa y El Gamonal, quienes ponen de manifiesto una "firme defensa del recetario canario más tradicional, su pasión por el barrio y su compromiso con la identidad de la ciudad".

En cualquier caso, el miembro del jurado insistió en que todos los participantes estuvieron a la altura del concurso. "Las Alacaravaneras es el barrio más vivo gastronómicamente. No todo son las estrellas Michelín, la alta cocina, la moda y las hamburguesas. El jurado ha sido el mayor ganador por conocerlos a todos", añadió.

Por ese motivo, y queriendo reconocer la labor de todo un barrio, se entregaron diplomas a los 18 restaurantes, bares y cafeterías participantes: El Equilibrista 33; El Gamonal; La Sacristía; Silken Saaj Las Palmas; 20 conmigo; Osaka; All'Italiana; Tatono; Va por ti, mamá; Nuevo Villa Madrid; Samoa; Dos Amigos; La 22 Gastrobar; El Central; El Colmado Ibérico; Trattoría pizzería Picola Italia; Bar Alemania y El Rincón Libanés.

El buen hacer de los restaurantes

En el evento intervino la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, quien subrayó que estos negocios son un orgullo para la ciudad por "el corazón, el cariño, la materia prima y el buen hacer" con el que se emplean cada día en sus fogones. "Nuestra obligación es darles las condiciones para que ejerzan en lo que saben hacer: una gastronomía de excelencia", aseguró.

Darias se mostró abierta a seguir trabajando en este tipo de iniciativas por los distintos barrios de la capital para seguir conociendo la variedad gastronómica de Las Palmas de Gran Canaria. Se mostró satisfecha por haber tenido la oportunidad de volver a bares a los que ha ido "toda la vida" y, al mismo tiempo, conocer otros nuevos de los que no solo destaca el sabor de la comida, sino la tradición, la esencia del barrio y la innovación.

"Estaba detrás de la idea de hacer que nuestra ciudad tuviera una vida propia: quitar los coches y que invitáramos al barrio a los vecinos y a los que no son vecinos de esa zona a disfrutar de un día diferente donde poder compartir experiencias y, sobre todo, contribuir a visibilizar el talento que tenemos en la ciudad", indicó Darias.

