La reordenación del suelo del centro comercial Alisios se basó en datos erróneos

La reordenación del suelo sobre el que se erigió el centro comercial Alisios se basó en "datos erróneos" de las parcelas, según recogen las tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anularon la modificación del planeamiento aprobada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en junio de 2016. Estas resoluciones, de las que se tomó conocimiento en el pleno celebrado el pasado viernes, sostienen que al unir los terrenos donde hoy se ubican los comercios hubo un "reparto desigual" de la edificabilidad.

Todo parte de las submanzanas TS7 y TS8, que nacieron con la aprobación del Plan General de Ordenación vigente y se incluyeron en el Plan Parcial de Tamaraceite Sur. La Sociedad Municipal De Gestión Urbanística (Geursa) acordó su segregación en dos y tres bolsas de suelo, respectivamente, que fueron sometidas a subasta pública. La primera quedó dividida en la TS7.1, que con una superficie de 5.141 metros cuadrados se convirtió en un LIDL; y la parcela denominada TS7 resto, de 11.816 metros cuadrados, que pasó a formar parte del proyecto de Alisios de la empresa Yudaya.

Para proyectar el centro comercial, la promotora decidió unir este último terreno con la primera bolsa de suelo del TS8 con el objetivo de aumentar su superficie y sumar los coeficientes de edificabilidad, una propuesta que recibió el visto bueno del Ayuntamiento dos años después, durante el mandato de Augusto Hidalgo y con José Manuel Setién como jefe del servicio de Urbanismo. El resultado fue uno de los mayores espacios comerciales de Canarias con 165.000 metros cuadrados y una inversión de 180 millones de euros.

Uno de los que recurrieron el permiso del Ayuntamiento es el centro comercial Siete Palmas

Sin embargo, la justicia anuló la modificación del planeamiento que permitió sacar adelante este proyecto porque la legislación "no admite ni prevé la realización de transferencias de aprovechamiento urbanístico". En concreto, sobre las bolsas de suelo derivadas de la parcela del TS8 se contempla de forma expresa intercambiar los estándares urbanísticos de superficie, pero no con los terrenos de la TS7 al tratarse de una matriz diferente. Este aspecto fue advertido previamente por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias en un informe técnico de marzo de 2016, en el que instó al Consistorio a "justificar o motivar el intercambio de edificabilidades" en el conjunto de la manzana.

La parcela marcada en verde se dividió en dos bolsas de suelo y la parte inferior se unió a la colindante para construir el centro comercial. / La Provincia

La Sala tuvo que pronunciarse en tres sentencias emitidas en marzo de 2022 tras las demandas interpuestas por dos ciudadanos de forma particular y por el centro comercial Siete Palmas. Este último mantenía que la reasignación de edificabilidad "carece de interés público, es arbitraria y se incurre en desviación de poder" y recriminó a la administración pública por no notificar sobre la alteración del planeamiento a la entidad LIDL como titular de una de las parcelas afectadas. Además, criticó que hubo una "contaminación del procedimiento" porque Yudaya encargó la redacción del documento sustantivo al redactor del Plan Parcial de Tamaraceite Sur.

Tres demandas

El Ayuntamiento se defendió alegando que los tres recurrentes no tenían el "más mínimo interés particular" y habló de una "confabulación" por la coincidencia de las tres demandas, pero este argumento fue desestimado por el TSJC al no ver "un ánimo espurio, mala fe o abuso de derecho" que justificara la inadmisibilidad. Intentó avalar su actuación en base a un informe de la Consejería que consideraba que no era exigible que el reparto de edificabilidad entre distintas parcelas de un área "haya de procurar la homogeneidad".

Por su parte, la entidad que posee el centro comercial argumentó que no se produjo "irregularidad alguna en las ventas" de las parcelas y que el interés público del proyecto se probó por sus "efectos para la economía y para el empleo en el municipio". Alegó, además, que no se incrementó la edificabilidad o densidad ni se modificaron los usos del suelo.

El Consistorio cree que hubo una "confabulación" entre los tres demandantes

El tribunal resuelve que el hecho de que se llevara a cabo la modificación a través de los pliegos de condiciones que rigieron las subastas determinó que se partiera de unos "datos erróneos" porque se establecen como parámetros de las parcelas los definidos en el documento técnico. "No se trata de que Geursa no pueda segregar una parcela de su propiedad para posteriormente transmitirla, sino de la imposibilidad de modificar la edificabilidad de la parcela matriz distribuyéndola de manera desigual entre ambas parcelas, lo cual era contrario a las determinaciones del Plan General de Ordenación vigente", indica el fallo.

El Ayuntamiento tendrá que pagar 15.352 euros de costas procesales y explicó en el pleno que debe corregir los planos y la documentación gráfica para devolver el suelo a la planificación de 2012, algo imposible porque "la realidad física no es la misma". No consta, según el concejal de Urbanismo Mauricio Roque, "ninguna reclamación por parte de los afectados".

