Los cortejos de la procesión Magna recuperan el encuentro en la plaza Cairasco

El presidente del Consejo de Hermandades, Cofradías y Patronazgos, José Joaquín Rocataliata, afirmó que están «preocupados» porque no ha llegado la subvención del Ayuntamiento capitalino, aunque aclaró que todas las procesiones saldrán con o sin la ayuda municipal. «Si no llega el dinero, llegarán las personas que den las posibilidades a que manifestemos nuestra fe en la calle, como lo hemos hecho en años anteriores y disfrutemos juntos de este acontecimiento tan importante para la ciudad», apuntó Hipólito Cabrera, consiliario del Consejo de Delegaciones. El dinero pendiente podría afectar a las medidas de seguridad para los eventos multitudinarios. El presidente recordó que esta situación ya la vivieron el año pasado y finalmente se solucionó, pero abogó por crear unas partidas fijas para la Semana Santa como se hace con fiestas populares o el Carnaval. «A la Semana Santa hay que darle otro tratamiento y considerarla como algo cultural para que no estemos pendientes porque al final es un agobio», opinó Rocataliata.