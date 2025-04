Cuando Las Palmas de Gran Canaria venció al pirata más temido del mundo

Francis Drake inspiraba pánico en el Atlántico. En las costas controladas por el Imperio español, su nombre se decía en voz baja. A finales del siglo XVI, el corsario al servicio de la reina Isabel I de Inglaterra había saqueado puertos clave como Cartagena de Indias, hostigado flotas enteras y participado en la derrota de la famosa Armada Invencible española. Durante décadas, vivió del saqueo, el contrabando y la destrucción.

En 1595, durante la Guerra Anglo-Española (1585-1604), Drake emprendió una nueva expedición con destino al Caribe, acompañado de su primo y compañero de armas John Hawkins. Antes de poner rumbo a América, decidieron atacar una escala estratégica decisiva para el inglés: la ciudad de Las Palmas.

El odio de Francis Drake

El ilustre Nicolás Díaz-Saavedra explicó el origen de su aversión a todo lo que sonara a español. Hijo de una familia protestante acosada por razones religiosas, Francis Drake se vio obligado en 1549 a abandonar su hogar rural y a vivir, desde niño, en condiciones precarias en el puerto de Plymouth. Allí, rodeado de barcos, descubrió su vocación. O, al menos, la mejor forma de ganarse la vida.

A los catorce años ya trabajaba como grumete en un barco mercante que navegaba entre Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Aprendió rápido, tanto que pronto se convirtió en un hábil navegante en aguas difíciles. Poco tardó en ser capitán. El armador que lo empleó durante años terminó dejándole el barco en herencia, convencido de que aquel joven de complexión fuerte y cabeza redonda estaba destinado a más.

Francis Drake, corsario inglés. / LP/DLP

No fue el destino el que llevó a Drake a Canarias, sino que él mismo lo decidió. Es cierto que no buscaba el archipiélago en particular, pero tampoco lo evitó. En un principio, su objetivo eran las colonias españolas en América, y sus primeras incursiones tuvieron apariencia comercial. Se asoció con un marino más veterano y recorrió el Nuevo Continente. Ahí empezó la leyenda de Drake.

América

Poco después, viviría uno de los capítulos más determinantes de su vida. Frente a las costas de Veracruz, en la actual México, y tras asegurar a las autoridades españolas que llegaban en son de paz —no les quedaba otra opción—, su flota recibió permiso para reparar y abastecerse. En plena noche, los españoles rompieron el pacto: atacaron por sorpresa, masacraron a parte de la tripulación inglesa y hundieron la mayoría de los barcos. Solo sobrevivieron los comandados por Drake y Hawkins. Quizás el único error de los españoles fue no terminar el trabajo a tiempo.

Con ese episodio, Drake ya había sellado definitivamente su enemistad con España. Sin embargo, en 1588 llegaría uno de los puntos álgidos de su leyenda. Aunque vivió otras historias igual o más interesantes entre entonces y su llegada a Canarias —repletas de triunfos aquí y allá—, este episodio es suficiente para comprender lo que vendría después.

John Hawkins, socio de Drake. / LP/DLP

La 'Armada Invencible'

Todo esto ocurrió mientras Felipe II trataba de someter a Inglaterra con una gran invasión naval. Lo intentó con una flota inmensa —la que los ingleses, no sin sarcasmo, bautizaron como Armada Invencible—, antigua y pesada, que no tardó en sucumbir ante embarcaciones más pequeñas, modernas y mucho más maniobrables.

Es posible que en ese momento de su vida ya podamos aceptar que Las Palmas encontró a Drake, y no a la inversa. Aunque en cualquier otro momento podría haber sido diferente —incluso en ese mismo—, en 1595, en lo que sería su última gran expedición, el famoso corsario inglés partió de Plymouth hacia América junto a su socio Hawkins, al mando de una flota de 27 barcos y unos 3.000 hombres. El objetivo era debilitar el poder español y capturar cuanto botín pudieran. Camino del Nuevo Continente, atacaron Las Palmas el 6 de octubre.

Una ciudad en guardia

La capital grancanaria, sin embargo, no era una ciudad desprevenida. Había vivido demasiadas amenazas como para bajar la guardia. Su costa estaba blindada. El Castillo de La Luz, junto al puerto, contaba con artillería capaz de repeler intentos de desembarco. Las autoridades coloniales y la población local sabían que el peligro podía llegar en cualquier momento, y más teniendo en cuenta todas las guerras que libraba la Corona española.

A la cabeza de la defensa estaba Alonso Alvarado, gobernador militar de Gran Canaria, con una extensa trayectoria en Flandes, Lepanto y Granada. El historiador Antonio Rumeu de Armas lo describiría como un soldado con "una hoja de servicios que no pudo ser más brillante". Le acompañaba Antonio Pamochamoso, su teniente letrado, paisano de Valverde de Mérida (Badajoz). Ambos fueron claves para organizar la defensa de la isla.

Las baterías costeras abrieron fuego antes de que los ingleses pudieran acercarse a la costa. La artillería del Castillo de La Luz impactó sobre varios barcos. Los intentos de aproximación al puerto fueron repelidos, y los desembarcos parciales resultaron un fracaso.

Muerte de Francis Drake, de Thomas Davidson (1914) / LP/DLP

Fortaleza

Pamochamoso, "con sus propias manos", llevó pan, queso, frutas, agua y vino a los puestos defensivos, ayudando a calmar a una población que comenzaba a huir. Drake, sorprendido por la firmeza de la defensa, ordenó la retirada sin haber puesto un pie en la ciudad. No hubo combate terrestre. No hubo saqueo. La ciudad resistió, prácticamente intacta. Quién lo hubiera dicho, considerando lo que ocurrió poco tiempo después con la invasión neerlandesa..

La expedición continuó rumbo al Caribe, pero los indicios ya eran evidentes. John Hawkins murió poco después, durante la travesía. Drake seguiría su camino hasta morir en enero de 1596, frente a las costas de Panamá. El intento fallido de tomar Las Palmas sería una de sus últimas derrotas militares documentadas.

Lo cierto es que Las Palmas venció al corsario más temido del mundo, sin armada propia, sin ejército profesional. Lo hizo con una artillería bien posicionada, cierta organización local y una resistencia que sorprendió incluso a uno de los enemigos más célebres y formidables de las costas españolas. En menos de cinco años, Las Palmas se midió a los dos mayores imperios navales enemigos de España: Inglaterra y Países Bajos. Ninguno logró doblegarla.