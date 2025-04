Canarias registra 72 muertes por ahogamiento en sus playas durante 2024, la mayoría de turistas europeos

72 muertes por ahogamiento y 90 heridos a lo largo de un año: ese es el balance del IX Mapa de Accidentes Acuáticos de Canarias 2024, presentado este viernes en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un estudio realizado por la plataforma Canarias 1500 Km de Costa, que cumple 10 años elaborando un diagnóstico sobre el número de muertes en las playas canarias, así como llevando a cabo campañas de concienciación. Según el informe, alrededor del 70% de los fallecidos son turistas, encabezando la lista los alemanes, ingleses e italianos.

A la presentación acudieron José Gilberto Moreno, director del Museo; Pablo Rodríguez, director general de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria; Marcos Lorenzo Martín, viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias; Pedro Quevedo, concejal de Ciudad de Mar del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria; y Sebastián Quintana, autor del estudio y presidente de Canarias 1500 Km de Costa.

14 muertes en lo que va de año

El mapeo muestra que los accidentes se localizaron en un total de 124 puntos de costa de 47 municipios. Tal y como explicó Quintana, el 80% de los ahogados entraron al mar habiendo bandera roja. Además, las 14 muertes que se han producido en lo que va de año tuvieron lugar cuando había activada una alerta o prealerta por fenómenos costeros.

En los últimos cinco años han perdido la vida personas de hasta 45 países, manteniéndose una tendencia de entre 70 y 80 defunciones anuales, casi el doble de las muertes que se producen en carretera. Además, el Archipiélago tiene el récord nacional en el número de ahogamientos, siendo esta la primera causa de muerte por accidentes. 2017 fue el año más mortal, en el que perdieron la vida 93 personas.

Un patrón de imprudencia

El perfil predominante es el de hombres de entre 55 y 76 años que se bañan en horario de tarde en playas no vigiladas o cuando los socorristas ya no están trabajando. Además, existe un patrón de imprudencia y desconocimiento del comportamiento del mar. Por ello, el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno autonómico planteó la posibilidad de que se difundan campañas de prevención en los hoteles, de una forma clara y realista, con el objetivo de que "no se convierta la visita a nuestra tierra en un recuerdo desagradable para toda la vida de haber perdido a alguien querido".

Durante la presentación de resultados, Quintana recordó la desaparición este año de Arek, un menor de nacionalidad polaca, para vislumbrar el "drama detrás de las estadísticas". Estaba bañándose con su familia durante unas vacaciones en Tenerife cuando fueron arrastrados por la corriente y el chico fue el único que no logró salir del agua.

El autor del estudio indicó que ya se han realizado dos operativos para tratar de recuperar su cuerpo, aunque la situación climatológica de las Islas lo ha impedido. Asimismo, rememoró a Yassine y Alejandro, dos adolescentes que desaparecieron hace un año y tres meses en El Confital, cuyos cuerpos tampoco han podido ser localizados.

Los puntos con mayor mortalidad

La isla con una mayor mortalidad fue Tenerife, donde fallecieron 25 personas y hubo 75 heridos. Teniendo una población y un turismo similares, Gran Canaria tuvo unas cifras más bajas: 17 muertes y 41 afectados. La sigue de cerca Fuerteventura, con 14 fallecidos y 30 heridos, a pesar de que el número de habitantes y turistas es menor. Lanzarote tuvo nueve ahogamientos y 22 heridos; La Palma, cinco muertes y siete heridos; y La Gomera, dos muertes y siete heridos. En El Hierro y La Graciosa no hubo muertes, pero sí tres y un afectados, respectivamente.

Por orden decreciente, las playas que registraron una mayor siniestralidad fueron Costa Calma, en Fuerteventura; El Confital, Puerto Rico y Playa del Inglés, en Gran Canaria; Bocabarranco, Las Teresitas y Almáciga, en Tenerife; Playa Grande, en Lanzarote; y Santa Cruz, en La Palma.

Un problema de salud pública

Quintana advirtió que las piscinas naturales se están conviertiendo en una "trampa mortal" porque la gente, y en particular los turistas, piensan que son más seguras. Habitualmente, los choques contra las rocas producen numerosos traumatismos antes de la muerte, sobre todo en la cabeza.

Pedro Quevedo destacó el trabajo realizado por Canarias 1500 Km de Costa, subrayando la "necesidad de entender que los ahogamientos son un problema serio de salud pública" y hay que "tomarlo más en serio" desde el ámbito educativo y las administraciones públicas.

En ese sentido, José Gilberto Moreno manifestó que actualmente no existe la suficiente prevención para frenar muerte evitables. Destacó que no hay una legislación sancionadora que multe a aquellas personas que deciden entrar al mar a pesar de haber bandera roja.