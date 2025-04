Los bocadillos con nombres de dioses llegan a Gran Canaria: este es el local donde puedes probarlo

Hay un rincón que ha empezado a sonar fuerte entre quienes buscan algo más que comida rápida. Un espacio que reinventa el bocata y le da un toque celestial.

No está en ninguna avenida principal ni presume de cartel gigante. Pero Oh my boc ha logrado convertir un bocadillo en un objeto de culto. Y todo gracias a una carta inspirada en el Olimpo, ingredientes artesanales y combinaciones que activan todos los sentidos.

El creador de contenidos y reportero Abiam Paz (@abiamtok en TikTok), ha compartido su experiencia en la que prueba sus platos estrella. Con nombres que remiten a la mitología griega, este nuevo concepto de bocadillo gourmet ha sorprendido por su originalidad y potencia gastronómica.

En la carta se encuentran joyas como El Bondiola, cocinado a baja temperatura, bañado en salsa barbacoa con toques cajún, baconesa y queso gouda fundido.

La carne se deshace y el pan, de elaboración artesanal, envuelve el conjunto como si fuera un abrazo. "Este bocadillo te lleva a la gloria", apunta el tiktoker.

Otro plato estelar son las Papas Zeus, una montaña de papas naturales con cheddar, gouda, bacon, pollo marinado, chutney de mango y cebolla crujiente. "Sus papas son naturales", añade.

La hamburguesa Deméter, doble smash, cheddar, bacon, cebolla caramelizada y salsa barbacoa, completa el festín. Todo pensado para provocar una experiencia intensa, sabrosa y casi espiritual.

Gracias a su promoción en redes sociales, puedes obtener un 10 % de descuento usando el código ABIAMBOC si se pide directamente en el local.

A la propuesta del creador de contenidos se suman entrantes como tequeños, nachos, fingers o ensaladas, además de batidos como el de Kinder, que se ha convertido en uno de los más pedidos.

El Olimpo cabe en un bocadillo

Desde el perfil de Instagram del negocio explican su visión como empresa: “sabemos que en la isla sobran las hamburguesas y las pizzas, pero ¿quién se atreve a ofrecerte el bocata que se te queda grabado en la memoria?”.

La respuesta está en sus propuestas, y lo hacen apostando por ingredientes frescos, combinaciones inesperadas y una experiencia sensorial que empieza desde el primer vistazo al menú.

Por eso, cada propuesta está diseñada "como un manjar que solo los dioses saborean".

¿Dónde probar esta experiencia gastronómica?

El local está ubicado en la calle Manuel de Falla, 16 (La Paterna, Las Palmas de Gran Canaria).

Su horario es el siguiente: