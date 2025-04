Spar Gran Canaria inaugura su primera tienda en una gasolinera

El grupo Spar Gran Canaria inauguró este viernes un nuevo establecimiento en el polígono industrial de Las Torres, en la calle Ayaguares 3, dentro de la estación de combustibles Santana Domínguez. De esta manera, se convierte en la primera tienda de la cadena en el Archipiélago en estar ubicada en una gasolinera.

Su presidente, Ángel Medina, destacó que «es una forma de seguir creando puestos de trabajo, de crecer y de hacer que la marca sea, como siempre ha sido en Canarias, de referencia». Con una superficie de 170 metros cuadrados, la nueva apertura se suma a las 200 tiendas que Spar tiene ya en la Isla. La proximidad, un amplio horario durante todo el año, una oferta de comidas preparadas y cafetería son algunas de sus novedades.

«Nos viene muy bien»

Purificación, vecina de la zona, quiso acercarse ayer a realizar su primera compra. «Nos viene muy bien porque los que vivimos entre La Majadilla y Las Perreras no tenemos ningún sitio para comprar». Acompañada de su hija, añadió que para acceder a la tienda más cercana «tenía que coger el coche e ir mucho más abajo del Tanatorio de San Miguel». Este viernes aún tuvo que esperar para comprar sus primeros productos hasta que las cajas de cobro estuviesen operativas tras la inauguración. «Le llevábamos haciendo el seguimiento desde que estaban con las obras. Incluso, habíamos venido a poner gasolina y quisimos comprar agua, pero aún no se podía», añade sonriente.

El presidente de Spar Gran Canaria, Ángel Medina, destacó la importancia de apostar por la diversificación incursionando en otros sectores, ahora en las gasolineras. «Quizás también con proveedores de buque, pero serán pasos que se tienen que ir estudiando para buscar el hueco, porque vivimos en un mercado muy competitivo y saturado. Encontrar la ranura donde introducirte no es fácil».

El empresario ha apostado por las ubicaciones estratégicas, como la del Aeropuerto de Gran Canaria, «donde fuimos la primera empresa, ahora tenemos varios proyectos más que serán un referente, no solo a nivel insular, sino también nacional».

Alimentación, cafetería y gasolinera

Una oferta de 2.300 productos que no suele ser habitual en los anaqueles de una tienda de gasolinera. «Precisamente porque aquí hay residentes que están un poco alejados para poder proveerse de productos alimentarios», añadió el presidente de Spar Gran Canaria. «Lo habitual en una gasolinera es la venta de impulso; en esta, en cambio, hay más que chocolatinas o bebidas». Un surtido, dijo, que «se irá adaptando a la demanda».

Por su parte, Francisco Santana, gerente de suministros Santana Domínguez que acoge la nueva tienda resaltó que afrontan esta nueva etapa «con ilusión». Santana subrayó que es el primero con una superficie tan grande, y que ofrece soluciones, sobre todo, para los trabajadores de la zona. «Aquí encontrarán tanto productos envasados como a granel». La gasolinera dispone, además, de un punto de recarga ultrarápido de vehículos eléctricos.

El franquiciado destacó que Las Torres formaba parte antes «de las afueras de la ciudad, hoy en cambio, es parte del centro y cuenta con mucha población». De ahí, añadió, que entre los servicios estén una cafetería y una hamburguesería para los usuarios.

Dunia Pérez, directora general de Spar Gran Canaria, destacó que las diferencias entre un Spar Express y uno normal es que «en este caso no hay secciones asistidas, es decir, que no hay charcutería o carnicería al corte, sino productos envasados». Un surtido amplio de productos frescos y congelados, comidas preparadas ‘Fresh to Go’, y hasta pan recién horneado, «que estará abierto desde las 06:00 horas hasta las 00:00 horas todo el año».

Spar Gran Canaria cuenta con 3.600 trabajadores, a los que con esta nueva apertura se incorporan siete personas más. A la inauguración acudió también la concejala de Participación Ciudadana, y presidenta del Distrito Ciudad Alta, Betsaida González, quien felicitó al grupo Spar Gran Canaria y resaltó la importancia de que «traiga comercio al distrito».

