Domingo de Ramos en Judea la Nueva

Aquella mañana del Domingo de Ramos, 10 de abril de 1524, el fámulo del obispo, Francisco Guillén, hacía sus tareas en la residencia episcopal. Como de costumbre, barría sospechas, abrillantaba sotanas, y olisqueaba el aire por si olía a cisma. Pero cuando miró por la ventana que daba al Guiniguada, lo menos que esperaba era ver venir, desde el otro lado del barranco, una procesión poco litúrgica, compuesta por un tropel de gentes con lanzas, que en lugar de dirigirse hacia la Catedral, como Dios manda, parecían ir rumbo a la casa del Gobernador. Temiendo lo peor, Guillén subió a la azotea –más por morbo que por sentido del deber– y desde allí lo vio todo con claridad, entre las palmas agitadas del Domingo de Ramos y las nubes bajas del desasosiego.

Era un desfile digno de un auto de fe, pero al revés, porque quienes lo formaban no eran clérigos acompañando a condenados que portaban cirios y vestían los sambenitos que indicaban sus delitos y condenas, sino moriscos y conversos, con lanzas en alto y caras de pocos amigos.

Al frente marchaba el siniestro mayorazgo de Civerio, Juan, quien pese a ser cristiano viejo sin mácula iba vestido con un capellar morisco color granate, tan llamativo como subversivo. Desde lejos se notaba que bajo aquel manto escondía más acero que piedad. Y por si fuera poco, capitaneando la escena iba Diego de Narváez, otro converso, auténtico hombre fuerte en la Gran Canaria de entonces, de esos que se sabían seguros en aquella tierra donde las campanas solían doblar más por la intolerancia que por los muertos. Junto a él marchaba también el terrateniente y fundador de Telde, Cristóbal García del Castillo, de origen judeoconverso, cuyo prestigio social y acendrada fe no lo salvaba de la sospecha de ser judaizante.

Guillén, entre incrédulo y resignado, vio cómo aquella hueste proveniente de Triana bajaba por la plaza vieja, accedía a Vegueta tras cruzar el puente que unía ambos barrios, pasaba por la plazoleta de la Cruz Verde, subía por la calle Herrería hasta la trasera de la Catedral y luego bajaban por lo que hoy es la calle Colón… todo camino de la casa del Gobernador, donde les aguardaban unos setenta hombres armados como si esperaran el desembarco de unos piratas.

Esquina de la calle Colón. / LP/DLP

Excomulgación

¿La razón? Muy sencilla: todos sabían que el nuevo inquisidor, Martín Ximénez, se disponía a excomulgar públicamente a Diego de Herrera desde el púlpito de la Catedral de Santa Ana, por motivos más políticos que piadosos. Lo haría, además, en la misa mayor del día, asegurándose así una amplia audiencia.

Ahora bien, el buen Ximénez, recién llegado de Castilla, llegaba convencido de que en Canarias la Inquisición infundiría el mismo temor que en la Península. Y si bien logró endurecer y volver más minuciosa la maquinaria inquisitorial –provocando una oleada de denuncias, procesos y condenas–, no alcanzaba a imaginar que media isla, si no era conversa, al menos lo parecía... y que la otra mitad vivía demasiado bien como para perder el tiempo juzgando linajes ajenos. Lo que en Castilla sería motivo de hoguera, en Canarias era motivo de chiste o cotilleo. Por algo, no sin ironía, empezaron a llamar al archipiélago ‘Judea la Nueva’.

El inquisidor ignoraba que la sociedad isleña era muy diferente a la peninsular: mezcla de aborígenes, castellanos, portugueses, flamencos, genoveses, moros, negros, esclavos, comerciantes, clérigos… y todos con una flexibilidad moral que en Castilla y Aragón haría desmayar a más de un confesor. El clima, la distancia de la Corte y la diversidad étnico-religiosa habían tejido un mundo con sus propias reglas.

Sociedad de frontera

La singular composición demográfica de las islas dio lugar a una sociedad de frontera, que como todas, se caracterizaba por una movilidad social inusitada, unos hábitos morales y sexuales más laxos que el resto, y una tolerancia cultural derivada del cruce de razas, credos y lenguas. Este ambiente más abierto –al margen del control directo de la metrópoli– propició la llegada y asentamiento en el archipiélago de un notable número de judeoconversos, en su mayoría procedentes de Andalucía, que huían de la creciente persecución del Santo Oficio desde su instauración en 1480.

El flujo aumentó significativamente tras el Edicto de Granada, promulgado el 31 de marzo de 1492 por los Reyes Católicos, que decretó la expulsión de los judíos de las Coronas de Castilla y Aragón. Las Islas Canarias, entonces, ofrecían un refugio relativamente seguro –o al menos más tolerante– donde los conversos podían rehacer sus vidas, integrarse, y prosperar económicamente sin tantas miradas inquisitivas.

La presencia de esta activa y visible comunidad judeoconversa en el archipiélago era un secreto a voces. Abundaban entre el clero y la administración, así como entre los propietarios de ingenios, comerciantes, arrendadores de rentas, regidores y otros estamentos de poder. No faltaba quien incluso afirmaba que la mitad de los escribanos públicos lo eran, y algunos lo hacían con una sonrisa irónica.

El fracaso de la Inquisición en Canarias

Ante este panorama, los intentos de establecer un tribunal de la Inquisición en las islas desataron una alarma generalizada, no sólo entre los conversos, sino también entre otros sectores de la población cuyas costumbres y modos de vida se veían amenazados por la ortodoxia inquisitorial. Nadie quería que el Santo Oficio metiera las narices donde ya la convivencia había alcanzado, a su manera, un cierto equilibrio.

Durante el primer cuarto del siglo XVI, los conversos y sus aliados lograron contener la influencia del Santo Oficio. Los procesos eran escasos, las penas indulgentes, y raramente se veía afectado alguien de relevancia. Esta indulgencia –más fruto de la conveniencia que de la clemencia– acabó por fomentar una atmósfera de impunidad, en la que algunos criptojudíos bajaron la guardia relajando la cautela que durante tanto tiempo les había protegido.

Este delicado equilibrio se rompió con la llegada en 1524 del inquisidor Martín Ximénez, y la ciudad, al igual que sus cabildos eclesiástico y civil, se fracturó en dos bandos bien definidos: por un lado, quienes se alineaban con el nuevo inquisidor y el Santo Oficio; por otro, los que se agrupaban en torno al gobernador Diego de Herrera y demás figuras de probado o sospechado origen converso.

Acción y pólvora

Por eso, cuando Ximénez anunció que iba a lanzar la excomunión desde el púlpito, Diego de Herrera no se inmutó. En lugar de rezar, organizó un pequeño motín, convocando a todos los moriscos de Triana y a algunos judeoconversos. Su orden fue clara: «si el publicante osa excomulgarme, que se le prenda». Sin teologías; solo acción y pólvora.

Y así fue cómo, ante la amenaza de una revuelta, Ximénez se lo pensó dos veces y optó por no leer la excomunión. No por piedad, sino por puro sentido común. Aun así, siguió en su cargo hasta 1527, y dejó su huella: durante su mandato se produjeron las únicas ocho quemas de judaizantes en Canarias, una cifra que, para los estándares del Santo Oficio, casi podía considerarse moderación… o fracaso.

Aquel Domingo de Ramos no se dictó excomunión alguna, porque el inquisidor comprendió que quien realmente había perdido la comunión era él, pero no con la fe, sino con la realidad. Porque en Canarias, la verdad no cabía en sus rezos, ni el pueblo en sus dogmas, pues donde abundan los conversos, la heterodoxia deja de ser la excepción para convertirse en la norma.

