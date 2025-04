Hamilton apuesta por la cultura de las islas para fidelizar los cruceros

La empresa portuaria Hamilton y Cía apuesta por la cultura y el patrimonio de Canarias para fidelizar a las navieras de cruceros y ofrecer a sus pasajeros experiencias personalizadas durante su estancia en las islas. Elisa Zamora, la directora de la división de Cruceros de la compañía que forma parte del Grupo Transcoma, se trasladó a Miami estas dos semanas para participar en la Seatrade Cruise Global y mantener encuentro con algunos de los clientes de esta empresa que tiene sede en el Puerto de Las Palmas y el de Santa Cruz.

En este evento, el más importante del sector de los cruceros que se celebra en el mundo, Hamilton ha promocionado el servicio global que ofrece a este tipo de buques, atendiendo no solo las necesidades propias del barco, sino diseñando un paquete de actividades ajustado a las demandas de los pasajeros y la oferta cultural, de ocio y natural de la isla, dependiendo de cada fecha, para que «hagan una inmersión en la cultura y las tradiciones canarias y puedan disfrutar del carnaval o de las fiestas propias de cada momento».

Así, en lo que va de año ya ha realizado más de 80 excursiones para cruceristas y Zamora calcula que serán más de 200 a final de año, y la cifra aumentará en 2026.

Dependiendo del perfil

La responsable de esta división, que trabajó durante 18 años en la Autoridad Portuaria antes de dar el salto al sector privado, detalla que para cada crucero suelen organizarse una media de diez guaguas con programas adaptados a cada perfil.

Turistas dirigiéndose a un crucero atracado en el Puerto de Las Palmas / Juan Carlos Castro

En ese sentido, apunta que la jornada se organiza dependiendo del tipo de clientes. Uno de los barcos que estos meses aprovechó este paquete es el Crystal Serenity, que recorre el mundo durante varios meses, y que, según Elisa Zamora, requería excursiones que no conllevara a los pasajeros caminar mucho.

En otros casos, la oferta debe estar pensada para las familias, con actividades para los más pequeños, con aventuras, con recorridos por las fiestas en los diferentes municipios o de relax en las playas.

Exportar talento

Precisamente, uno de los objetivos de la participación en la feria que se celebró esta semana en Miami es conocer la demanda de las navieras y las nuevas tendencias para ampliar su catálogo de ofertas, que no solo incluye las excursiones, sino también «la consignación, el servicio a los pasajeros de puerto base (los que empiezan o terminan la travesía en el Puerto de Las Palmas u otro canario) gestionando los check in u out de los aviones, las reservas de hoteles, el transporte a los barcos y todo lo que necesiten».

Además, Zamora avanza que de la misma manera que Hamilton está internacionalizando su modo de trabajar exportando el talento canario, la empresa quiere expandir su trabajo con los cruceros a la península y a Estados Unidos, una vez que se ha consolidado en las islas.

«Quien no esté aquí, no es un actor clave», por eso Hamilton ha querido estar presente en la Seatrade Cruise Global, aseveraba Elisa Zamora desde Miami.

Reuniones estratégicas

Días antes de la celebración de la feria, ella y otras cinco personas de la empresa mantuvieron reuniones «más estratégicas» con varios de sus clientes que tienen oficinas en la ciudad americana de Miami. Por su parte, durante la celebración del salón sobre cruceros, la empresa aprovechó para «crear oportunidades de negocio y consolidar y escuchar a los clientes» que ya tiene en cartera, así como conocer a otras navieras y compañías con las que se pueden alcanzar acuerdos próximamente.

Zamora se muestra optimista con el futuro de los cruceros en Canarias «porque este sector ha mostrado siempre una resiliencia fantástica» y como ejemplo recuerda que el Puerto de Las Palmas fue el primer puerto seguro en la pandemia «y el primer destino al que llegaron» estos barcos con turistas.

Aranceles

Asegura que durante la celebración de la Seatrade Cruise Global no percibió preocupación por la ‘guerra’ de los aranceles iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y confía en que solo afecte a algunos de los insumos, pero no a la actividad en sí. «Los cruceros en Canarias están experimentando subida fantástica. Este año esperamos un 18% más en el Puerto de Las Palmas y un 40% más en Tenerife, lo que supone un incremento total de casi un 60%», asevera, aunque no descarta que lleguen «muchos pasajeros adicionales» a juzgar por las escalas que ya están comprometidas y firmadas.

Entre las compañías de cruceros con las que trabaja Hamilton y Cía se encuentran Crystal Cruise, Silver Sea Cruises, TUI o Hapag Lloyd.