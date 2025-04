La Virgen de Los Dolores se encuentra con sus fieles en Triana: "Los es todo para nosotros"

La Virgen de Los Dolores de Triana salió de la ermita de San Telmo con gran expectación y acogida por los aplausos de los feligreses, que aguardaban por uno de los momentos más emocionantes. Los costaleros sacaron de la ermita la talla por la angosta puerta, mientras el público fijaba la mirada expectante esperando que todo saliera bien. La acompañó el Cristo del Perdón y la Misericordia, una figura que sale desde hace dos años en esta procesión, que se ha convertido en tradicional para muchos creyentes. Entre ellos, se encontraba Gabriela Rodríguez, la mujer del difunto Hermano Mayor de la cofradía José Luis Rivero. «La Virgen lo es todo para nosotros», afirmó Rodríguez.

«Es como si lo estuviera viendo aquí», aseguró Rodríguez sin poder contener las lágrimas por la emoción del momento. Rivero falleció hace tan solo cuatro meses y ha dejado un vacío irreparable en su familia y en la Cofradía de Nuestro Señor del Perdón y Misericordia y la Virgen de Los Dolores de Triana, a la que pertenecía. «Él vivió por y para la Virgen», destacó Rodríguez. Su familia ha seguido la estela de Rivero, ya que su hija pertenece a la cofradía y también su nieto de ocho años, un legado que constituye todo un orgullo para Rodríguez. Ninguno faltó a la cita, que en esta ocasión es especialmente importante, ya que Rivero falleció con la promesa de que estarían ahí. «Cuando mi marido estaba sedado le dije que su Virgen saldría con su nieto y su hija y él ya descansó tranquilo», contó Rodríguez. Ahora, Los Dolores es la Virgen a la que le hace todas las peticiones y promesas por la adoración que sentía su marido por ella, y que Rodríguez también profesa. «Yo me implicaba mucho con él y lo apoyaba en todo lo que podía porque él dio su vida por esto», señaló.

Procesión de los Dolores de Triana / Andrés Cruz

Una veintena de costaleros

Loli García pertenece a la Cofradía de la Salud y la Esperanza de Vegueta, que procesionó el pasado domingo. «Están para nosotros para hacerles promesas o si te urge algo se lo puedes pedir», explicó. En su caso, pidió salud o «no estar peor». Ella y su familia van a todas las procesiones de la zona de Triana y Vegueta porque es «una tradición» para ellos.

Procesión de los Dolores de Triana. / Andrés Cruz

El cortejo de la talla estuvo formado por una treintena de personas y el trono de la Virgen, que pesaba unos 1.000 kilos estuvo portado por 21 costaleros, nueve de ellos internos del Centro Penitenciario Salto del Negro, como viene siendo habitual en este encuentro. Los costaleros ensayaron durante un mes y medio para que ayer todo saliera a la perfección. La Real Hermandad de Veteranos, las Fuerzas Armadas, la Guardia Civil y la Hermandad del Ejército de Tierra acompañaron a las tallas. Por otra parte, la Banda Isleña puso la nota musical a la cita religiosa.

Recorrido

La Virgen, con su característico manto negro partió de San Telmo y recorrió la Calle Mayor de Triana, cruzó por Travieso y General Bravo, Pérez Galdós, Padres Franciscanos y luego regresó al Parque. Como novedad, el trono estrenó este año cuatro violeteros tras su rotura el año pasado.

Procesión de los Dolores de Triana / Andrés Cruz

El grupo de amigas formado por Olivia, Yaiza, Teresa, Marisa y Teresa vieron a la Virgen salir desde la ermita y, luego, llegar a Travieso. «Nos gusta verla con luz y en la oscuridad porque con las velas y los faroles queda impresionante», contaron. Desde hace años se reúnen para La Burrita, Los Nazarenos y la Virgen de Los Dolores. «Nos hacemos el tour completo», bromearon. A esta procesión en concreto no faltan porque además de ser una tradición, el marido de una de ellas es cofrade y participa en los pasos. «De todas maneras, te nace venir porque si vivo aquí y sé que la Virgen sale, me parecería una falta de todo no venir», apuntó Marisa.

Las procesiones continúan este miércoles con el Santo Encuentro, una de las más importantes de la capital grancanaria. Las cinco tallas de El Cristo, San Juan, Magdalena, la Verónica y la Virgen de los Dolores de Vegueta, saldrán del templo de Santo Domingo a las 20.00 horas y está previsto su regreso a las 23.30 horas. En el mapa inferior de esta página se detalla el recorrido de cada una de las imágenes, que como parte del camino se encontrarán todas en la plaza de Santa Ana.

Suscríbete para seguir leyendo