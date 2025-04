¿Un piso en La Isleta por 400 euros? Cuidado con las estafas inmobiliarias en Las Palmas de Gran Canaria

Hay anuncios de viviendas que parecen demasiado buenos para ser verdad. Por eso se debe sospechar de ciertos patrones que podrían ser indicio de una estafa. En tan solo cinco días, un mismo perfil publicó siete pisos en Idealista, ubicados en Las Palmas de Gran Canaria, con imágenes de casas luminosas, amplias y modernas. Su coste, en todos los casos, era de 400 euros al mes, incluyendo gastos de agua, luz, internet, televisión y calefacción central, a pesar de tratarse de una ciudad con una temperatura media anual que oscila entre los 17 y los 25 grados. Tras mostrar interés en una de ellas, la propietaria (que asegura residir en el extranjero) indicó por mensaje: "Todo el piso es tuyo, excepto una habitación que tengo ocupada con mis bienes". Una oferta, como poco, tentadora.

Los anuncios desaparecieron de la plataforma en menos de una hora. Aunque no es posible confirmar si los retiró Idealista, por haber encontrado un patrón sospechoso, o la propia anunciante, desde la empresa explican que reúnen "todos los ingredientes" para, al menos, tener fundadas sospechas de que se trata de estafas inmobiliarias. En cualquier caso, apenas unos minutos pueden bastar para que alguien pique el anzuelo. Las cinco viviendas estarían supuestamente en La Isleta, donde unas condiciones similares suelen, como mínimo, duplicar ese precio. Pero este caso no se limita a la capital grancanaria.

Coincidencias en Madrid, Barcelona, Marbella y Bilbao

Al hacer una búsqueda por imágenes, se pueden encontrar otras pistas para intuir una posible trampa. Las fotografías de una de las viviendas corresponden a un anuncio de Booking.com de un apartamento turístico ubicado en Marbella. Algunas de esas imágenes fueron publicadas también en otros dos anuncios hace una semana en Bilbao y Madrid. Asimismo, la cocina de otro de los pisos coincide con un anuncio que también fue retirado de Idealista hace cuatro días. En este caso, la casa estaría en Barcelona.

Entre las señales que desde Idealista consideran como sospechosas, se encuentra el hecho de que en estas publicaciones no existía la opción de chatear con la dueña dentro de la plataforma, obligando a los usuarios a contactar por otra vía. Este es un modus operandi habitual, ya que permite eludir los controles que realiza Idealista para identificar posibles engaños.

En los anuncios se especificaba un correo electrónico por el que debían realizarse todas las comunicaciones. Después de mostrar interés por uno de los pisos, la propietaria respondió en cuestión de minutos: "Desafortunadamente, debido a mi trabajo, será un poco difícil conocernos en persona. Tendrás que abonar el primer mes de estancia y dos meses de depósito en línea. No es posible ver antes de reservar ya que no estoy en España, pero una vez confirmes la reserva, vendré personalmente a entregarte las llaves y realizar el contrato".

Patrones sospechosos

Desde Idealista aseguran a LA PROVINCIA que es "frecuente" encontrar intentos de estafa en este tipo de plataformas, razón por la que cuentan con un equipo que trabaja las "24 horas, siete días a la semana", haciendo búsquedas proactivas para detectar patrones sospechosos. Cuando esto ocurre, dan de baja la cuenta y se ponen en contacto con todas las personas con quienes haya hablado el anunciante.

Sin embargo, cuando se desplaza el diálogo a otros espacios digitales como WhatsApp o el correo electrónico, no pueden hacer el mismo seguimiento. Además, aseguran que detrás de muchos de estos anuncios no hay aficionados, sino "auténticas mafias" que van perfeccionando sus métodos de engaño. Por eso no pueden ofrecer detalles sobre los sistemas que utilizan para detectarlos, pero sí una serie de consejos para que los usuarios sean más precavidos y se protejan.

Consejos para no caer en una estafa

Por lo general, hay que desconfiar de aquellos propietarios que no pueden mostrar el piso o que piden dinero por adelantado. Otros indicadores habituales son las prisas por cerrar el acuerdo o trasladar todas las conversaciones fuera de la plataforma donde está colgado el anuncio. También deben saltar las alarmas frente a precios que están por debajo de los valores medios de mercado.

Asimismo, desde Idealista subrayan la necesidad de "ser cuidadosos a la hora de custodiar las claves", dado que un anuncio legítimo, en manos de una persona ajena, podría servir para estafar a un tercero. Esto está relacionado con el phishing, un delito que consiste en engañar a la gente para obtener información personal.

Dificultades para encontrar una vivienda asequible

Destacan especialmente la importancia de guiarse por el sentido común y no caer en trampas que "juegan con la desesperación de las personas" en un contexto donde la vivienda se aleja del alcance de buena parte de la población debido a su encarecimiento.

Este es un fenómeno que tiene lugar en todo el territorio nacional, pero hay varios factores que agravan el caso de Canarias. Se trata del quinto punto de España donde la vivienda es más cara, a pesar de que tiene una de las mayores tasas de pobreza y riesgo de exclusión social. Según el informe Arope, el 31,2% de la población canaria se encuentra en una de esas situaciones, situando al Archipiélago por encima de la media del país (25,8%).

A ello se suma una problemática de especulación con la vivienda, la escasez de suelo y el aumento de los alquileres turísticos, que crecen aceleradamente en ciudades como Las Palmas de Gran Canaria. Más del 30% de las propiedades que se ofertan en barrios como Triana o Vegueta son de corta estancia, mientras que en zonas como Las Canteras, Guanarteme o La Isleta rozan el 50%.

Según el portal de Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria era de unos 1.450 euros en 2016. La última actualización de los precios, realizada en marzo de 2025, lo situaba en 2.408 euros el metro cuadrado.