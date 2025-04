Mohamed Nasser, director de la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas: «La situación política mundial ha reducido las donaciones»

Mohamed Nasser asumió en octubre la dirección de la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Las Palmas de Gran Canaria, la única de Europa, en un momento en el que la crisis internacional ha reducido la ayuda humanitaria. Esta agencia de la ONU atiende en todo el mundo a 180 millones de personas y desde la sede ubicada en suelo del Puerto de Las Palmas se envían alimentos a América y África.

¿Por qué escogió el Programa Mundial de Alimentos el Puerto de Las Palmas para la base logística de Europa y África?

Es un lugar importante por sus conexiones marítimas y la capacidad logística de sus empresas para realizar la carga de los contenedores de una forma muy rápida. Además, su situación permite que los tiempos de tránsito sean muy cortos porque desde aquí hay muchas líneas de navegación directas o con pequeñas paradas. No hay ningún puerto en toda la zona que tenga las conexiones que tiene el de Las Palmas. Otra clave es que desde aquí podemos gestionar el envío tanto de 25 como 3.000 toneladas.

Por lo que la respuesta es rápida.

Sí. Cuando surgieron las inundaciones en Nigeria el año pasado, el primer cargamento de alimentos que llegó a ese país lo hizo desde aquí. Otro ejemplo es Haití, a donde vamos a enviar tres contenedores con aceite vegetal para los comedores escolares, uno de los proyectos de desarrollo más importantes del PMA. Llevarlo desde Asia supone más de seis meses, pero desde aquí, son menos de 30 días. A nosotros nos tardan en llegar desde el sudeste asiático entre tres y cuatro semanas, lo tenemos aquí preparado y cuando se pide, lo enviamos sobre la marcha. Por eso tardamos tan poco; somos tan ágiles porque la llegada es más corta que desde otros sitios.

Dos continentes

¿Hacia qué países se destina la ayuda y cuánta comida se mueve?

Se da soporte a dos continentes, América y África. El año pasado, 50.000 toneladas contando entradas y salidas de alimentos. Entraron 20.000 y salieron 30.000, porque había un stock del año anterior, sobre todo de Plumpy Sup porque se había creado una reserva específica, así como de arroz y guisantes.

¿Cuánto supone esto en el cómputo global del PMA?

Entre el 10% y el 15% del total, que son unos 80 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Solo somos uno de los puntos.

La Provincia

¿Se conoce la labor que realiza el PMA en Canarias?

No somos muy conocidos, pero porque siempre el principal objetivo ha sido el operativo y atender a los beneficiarios. Ciertamente, hay un nivel de desconocimiento tanto a nivel local como nacional, cuando esta base es la única de gestión de alimentos que hay en Europa para ayuda humanitaria.

Compras internacionales y locales

¿Cómo se compra?

Hay un departamento especializado que hace las grandes compras cuando los precios están bajos y se reparten entre las diferentes bases logísticas alrededor del mundo, como la de Las Palmas, Kuala Lumpur, Gaza, El Cairo, Durban, Mombasa... Aquí, compramos gofio para Argelia por un valor de un millón de euros. También se reciben donaciones en especie, como de Corea, que dona arroz, o de Estados Unidos, que da sorgo. Una vez que están preposicionadas, empieza la distribución a los países, dependiendo de si son para atender emergencias, como en la operación de Chad y Sudán, donde por las inundaciones la gente perdió la capacidad para comprar alimentos porque no había tiendas, para abordar la malnutrición infantil o para las personas con VIH, por ejemplo.

Hace poco recibieron una carga histórica de arroz. ¿Se esperan operativas similares este año?

Es la primera vez que recibimos una cantidad así: diez millones de kilos de arroz con los que se podría alimentar a la población de Gran Canaria durante seis meses o un año. Este año esperamos recibir más o 20.000 toneladas de alimentos. A finales de abril llegarán 2.700 toneladas de guisantes.

Arroz, guisantes, aceite y harinas enriquecidas. ¿Es suficiente?

Eso es lo que almacenamos aquí, pero el PMA reparte lo que llamamos cestas de alimentos con diferentes productos, adaptados a los hábitos alimenticios de cada zona. Además de estas compras internacionales, se compran alimentos regionales a los productores, como pueden ser judías o sal, entre otros. La cesta de los países del oeste de África es distinta a la de Gaza o Ucrania, por ejemplo.

Buscando alternativas para seguir llegando

En este momento, ¿cuáles son los países que piden más ayuda?

El año pasado, Chad, Sudán, Nigeria, Haití y Cuba, pero todo depende de las necesidades que surjan. Ahora mismo estamos enviando a Níger, Mauritania, Benin, Camerún o Cuba, a donde enviamos en febrero guisantes y ahora estamos preparando un envío de arroz. Pero también a otras zonas de África como el corredor fronterizo de Chad, Sudán, Camerún...

¿Los conflictos en ese continente dificultan la labor del PMA?

Sí. Ahora, para llegar a países sin costa como Camerún o Chad hemos optado por llevar los alimentos a través de Libia y evitar zonas fronterizas conflictivas.

Inestabilidad internacional

¿Cómo afecta la situación política internacional al PMA? ¿Repercute en las donaciones?

Hay una reducción de los fondos para ayuda humanitaria, pero comenzó en 2023. El impacto es muy grande, no solo para el PMA, sino también para otras agencias como Unicef o ACNUR. Para evitar que este impacto llegue al beneficiario, se ha incrementado la eficiencia y se han reducido los costes con una reestructuración interna, para que con menos dinero podamos llegar al mismo número de personas. Estamos intentando llegar a acuerdos con más países y donantes, incluso del sector privado para que apoyen estas operaciones. El PMA tiene una financiación de entre 8.000 y 10.000 millones de euros, y está considerada la agencia de últimos recursos. Donde no pueden otras, el PMA no puede negarse a llegar porque tiene un mandato de la Asamblea de las Naciones Unidas para atender a todas las personas que necesiten alimentos.

Una gran presión

Efectivamente. Hay que llegar a esas personas de la forma más efectiva posible. Para ello, se ha llegado a acuerdos con los gobiernos de los países en los que estamos trabajando para aprovechar los recursos que tienen, además de incrementar la cartera de donantes, que antes era muy reducida. Se ha hecho un gran esfuerzo y ahora hay más países donantes, aunque las cantidades no sean muy grandes. También intentamos incrementar las donaciones del sector privado, que en nuestro caso siempre han sido minoritarias.

Aportaciones

¿Puede la ciudadanía aportar?

Sí, tenemos una aplicación que llama Sharethemeat, a través de la cual pueden hacer donaciones. Todo el dinero que se aporte se destina a comida, porque el PMA busca otras fuentes de financiación para cubrir el transporte o el pago de los trabajadores. Esa donación, aunque sea muy pequeña, va a significar que una familia tenga un almuerzo. Lo más importante es la seguridad que da, porque cuando la población sufre carencias alimentarias se generan revueltas sociales, migratorias o desplazados. Llegar a todos ayuda que puedan seguir viviendo en sus lugares y tener una vida decente sin que se generen inestabilidades como la de la zona centro de África.

¿Cómo cree que se puede eliminar los extremos de pobreza y riqueza?

He trabajado en este sector durante casi 20 años y el mundo tiene suficiente dinero y comida para todos, pero su distribución no es equitativa. Hay sitios que acumulan alimentos y otros sitios a los que no llegan, y su redistribución es fundamental para acabar con los grandes problemas de las bolsas de miseria que hay en muchas zonas del mundo. La segunda parte tiene que ver con los conflictos, que es la principal fuente de creación de hambre y de pobreza en el mundo. Si conseguimos llevar un poco de paz a muchas áreas, va a redundar en la eliminación de gran parte de la miseria que hay actualmente en el mundo.