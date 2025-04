La procesión de Semana Santa en Las Palmas de Gran Canaria que cada año atrae a más público

"Cada año veo más gente", señala María del Carmen Cano junto a su hermana Esther y una amiga. Van en la cola que se formó en la mañana de este domingo por las calles de Vegueta a espaldas del Cristo Resucitado de la iglesia de Santo Domingo. Esta es la cuarta ocasión en la que la imagen sale en procesión y lo cierto es que la cita comienza a consolidarse como el culmen de la Semana Santa de Las Palmas de Gran Canaria.

Poco antes de las once y media de la mañana, la Agrupación Musical San Isidro Labrador de Cardones enfiló por la calle García Tello tocando una marcha triunfal en dirección a la parroquia de Santo Domingo. Con trompetas y tambores, irrumpieron en la plaza, donde ya un nutrido público esperaba la salida del Cristo Resucitado. Es Domingo de Resurrección, culmen de la Semana Santa y comienzo de la Pascua cristiana.

El aliseo llorón que sopla estos días en Canarias comenzó a descargar una fina lluvia sobre las calles de Vegueta a esa misma hora. El público sacó los paraguas y muchos comenzaron a cruzar los dedos y otros a rezar para que cesara la lluvia y pudiera salir el Cristo sin ningún problema. Y así fue, nada más sobrepasar la imagen el umbral de la parroquia, cesó el chubasco y la talla pudo iniciar su camino.

Taller Arte Martínez de Guadalajara

"Nos pusimos a rezar para que dejara de llover", apuntan María del Carmen y su amiga Dunia García. Ambas han ido juntas a la mayoría de las procesiones que salen a lo largo de la Semana Santa por las calles de Vegueta y Triana; y, cómo no, esta no se la podían perder. "Al principio no era muy conocida, pero cada vez la veo más animada", indican, "nos las tragamos todas y esta en especial es espectacular".

La imagen del Cristo, esculpida en madera policromada en el taller Arte Martínez de Gualajara en 2020, comienza a descender por la calle García Tello para después enfilar por Reyes Católicos. En esta última calle numeroso público esperaba al cortejo. La banda toca piezas que invitan a vivir; y es que ese es el mensaje de una fecha señalada en el calendario cristiano que hasta hace apenas cuatro años no tenía un acto en la calle en la capital grancanaria.

Esther, la hermana de María del Carmen, es de esas fieles que han venido por primera vez a la procesión del Resucitado. "Es una maravilla", resalta. "Fui a ver con ellas la Burrita y los monumentos el jueves, a ver si el próximo puedo verlas todas", señala. Y es que quien la acompaña lleva años acudiendo sin falta a las citas religiosas en Vegueta y Triana.

Iglesia de los Reyes

"Descubrimos este año la del Retiro de la Soledad", apunta, "y me gustó mucho, nos llamó mucho la atención por lo emotiva que es y la imagen es preciosa". Y es que la Virgen de la Soledad de la Portería Coronada es una talla del siglo XVII que custodia la iglesia de San Francisco y que cuenta con gran devoción en Las Palmas de Gran Canaria. Hay quien se atreve a decir que compite incluso con la Virgen del Pino.

El Cristo pasa entonces por delante de la iglesia de los Reyes, que habitualmente está cerrada y este domingo estaba abierta al culto, por lo que más de uno de los asistentes a la procesión decidió hacer un alto en el camino para admirar el interior de un templo que lleva con la misma advocación desde 1610, hace más de 400 años. Ahí es nada. El Resucitado, mientras tanto, sube por Hernán Pérez de Grado para continuar por el Paseo de San José.

Para ese entonces decenas de personas esperaban ya a la imagen en la plaza de Santo Domingo. El Cristo descendería por Sor Brígida Castelló en un momento en el que hasta claros se habían abierto en el cielo frente al aspecto encapotado que presentaba cuando el cortejo salió del templo. La banda, la más querida en ese momento, tocó un solo ya ante la iglesia que hizo romper a los asistentes en aplausos.