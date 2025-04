"Nos preocupa que se pueda morir": una vecina de Las Palmas de Gran Canaria advierte sobre la situación de una persona sin hogar

"Nos preocupa que se pueda morir, lleva sin moverse estos últimos días y no sabemos qué más hacer", advierte una vecina de la calle Secretario Padilla, en el distrito Guanarteme-Puerto-Canteras, sobre la situación por la que está pasando Lukasz, un hombre de 43 años de nacionalidad polaca, que lleva varios días durmiendo en un parterre de la zona.

Ella, junto a otros residentes del edificio aledaño, se acercan a él varias veces al día "para ver que sigue vivo, hablarle y traerle comida", señala, "pero ya no quiere ni comer, y lo poco que ingiere, lo vomita". Comenta que han acudido, tanto a la Policía Local como a los servicios de emergencias, para buscarle ayuda. "Han venido, lo han visto, pero no han hecho nada más, es verdad que él ha dicho que no quiere ir a ningún hospital, pero su estado está empeorando cada vez más", añade.

Este mismo lunes, uno de los vecinos acudió a las oficinas municipales de Juan Rejón, "pero nos dijeron que la persona que lleva el servicio de atención a personas sin techo está de asuntos propios", explica la vecina. Añade en su desesperación que "como ciudadanos no podemos mirar para otro lado" y que "lo único que no queremos es que una persona no se nos muera delante de nosotros sin que nadie haga nada", lamenta. Fuentes del Ayuntamiento señalan que la institución está recabando información sobre esta persona para poder abordar su situación.

"Hospital no, por favor"

Lukasz pasa la mayor parte del día acostado, con la cabeza apoyada en un cojín y tapado con un saco de dormir. Comenta que lleva viviendo en la calle "desde hace tres semanas" cuando dejó el hostal donde vivía, pero rehúsa ofrecer muchos más detalles sobre cómo llegó a esta situación. Originario de Polonia, asegura que también tiene pasaporte noruego, donde vivió y trabajó. A quienes cuidan de él en el barrio les ha relatado que llegó a Canarias de vacaciones. "He intentado buscar en grupos de Facebook de residentes polacos en las islas, si alguien le conoce, pero no he obtenido respuesta", destaca la vecina, quien se ha convertido en la persona de mayor confianza, su "ángel", como se refiere él, ya que además se comunica con él en inglés.

Ella le pregunta si tiene alguna enfermedad, si necesita de medicación o quiere que vuelva a llamar a una ambulancia. Pero en eso él es muy tajante. "Hospital no, por favor", le dice. En cambio, se abre a poder acudir a un recurso alojativo para personas sin hogar.

La movilización de esta vecina ha llegado también hasta el consulado de Polonia en Las Palmas de Gran Canaria. "Les he mandado un correo electrónico hace apenas un día, a ver si ellos pueden hacer algo también", comenta mientras muestra el texto enviado. Desde el organismo señalan a este periódico que, debido a la ausencia estos días de su responsable, "todos los asuntos se redirigen a la embajada ubicada en Madrid", sede diplomática que atiende las necesidades de los más de 50.000 ciudadanos del país europeo que residen en España.