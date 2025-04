"Hoy por fin dormirá en un lugar seguro", destaca la vecina de Las Palmas de Gran Canaria que avisó de la situación de una persona sin hogar que dormía en un parterre

Lukasz, el hombre de 43 años de origen polaco que llevaba 10 días viviendo en un parterre de la calle Secretario Padilla, en el distrito Guanarteme-Puerto-Canteras y cuyos vecinos habían advertido del riesgo vital en el que se encontraba, ha sido trasladado este martes al Hospital Dr. Negrín para recibir atención médica.

Según fuentes del Ayuntamiento "los servicios sociales y la UPAL activaron al 112 porque precisaba atención médica y una trabajadora social lo ha acompañado al hospital para hacerle seguimiento". Desde el Consistorio añaden también que "ha trasladado que quiere volver a Noruega -país donde residía-, por lo que se le apoyará con los trámites". Mientras tanto, informaron que "se le ofrecerá alojamiento".

"Hoy por fin dormirá en un lugar seguro"

La vecina de uno de los edificios aledaños, y que ha sido "su ángel" -como él mismo se refería a ella desde que lo vio por primera vez durmiendo en ese pequeño jardín- respira aliviada sabiendo que "por fin hoy dormirá en un lugar seguro".

Comenta que los servicios sociales municipales acudieron esta mañana al lugar y que ella los acompañó. "Vinieron una asistente social, cuatro policías, una ambulancia y recibí la llamada de la cónsul de Polonia en Madrid". Una llamada que trasladó al hombre para que recibiera una primera asistencia consular. "Le pasé el teléfono, hablaron en polaco y cuando me lo devolvió ella me agradeció lo que habíamos hecho por él".

Señaló que le había contado lo mismo que a ella, "que había llegado de vacaciones, que había sufrido un robo y que ya no sabía qué más hacer". Tras la conversación telefónica, y la primera revisión de los sanitarios, se decidió su traslado al hospital.

"No quería ir, se agarró de mi mano y no la soltaba, me decía que tenía miedo. Le dije que tenía que confiar en estas personas, que lo iban a cuidar y que estaría bien". Una vez fue trasladado, la vecina residente en la zona recogió sus pocas pertenencias, un pantalón vaquero, una camisa y un perfume, que guardará para entregárselos en cuanto pueda.