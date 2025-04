La restauración de Las Palmas de Gran Canaria se une para defender sus derechos en una nueva asociación

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una nueva asociación que vela por los derechos de los empresarios de la restauración. La Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (ARES) se creó este miércoles, tras una reunión mantenida el martes en el Pueblo Canario, en la que participaron una treintena de propietarios de bares, tascas y restaurantes. Por el momento, la entidad cuenta con 45 afiliados, pero desde la junta directiva esperan un incremento notorio ante el interés que ha despertado a escasas horas de su creación. «El correo se creó ayer y no damos abasto con las inscripciones», comenta el presidente en funciones, José Miguel Sánchez. La junta directiva se constituyó de forma provisional con la vista puesta en las elecciones que tendrán lugar dentro de dos meses para elegir al equipo definitivo.

El objetivo principal de la asociación -que no incluye en sus bases a los negocios del ocio nocturno- es defender y proteger los intereses del sector de la restauración, «que no es lo mismo que la hostelería», recalca Sánchez. «Queremos hacer una diferenciación entre hostelería y restauración porque no es lo mismo», añade. Los empresarios no se sienten respaldados por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que aseguran, vela únicamente por los intereses de los hoteles. «Ya lo vimos con las ayudas para el Covid, cuando la federación nos dejó a un lado», afirma.

En busca de consenso

En 2020 los responsables de la iniciativa ya habían intentado impulsar la creación de la asociación, aunque sin éxito hasta ahora. Sánchez destaca que en esta ocasión hubo un «acuerdo unánime» durante la reunión para conformar la nueva entidad. Su creación viene al calor de acontecimientos de los últimos años con los que se han sentido «atacados». En este sentido consideran que las administraciones públicas han tomado decisiones sin el consenso del sector como la reducción horaria de la calle Joaquín Costa, en la zona Puerto, que finalmente fue suspendida por la justicia o la limitación de las terrazas en la calle Cano, en Triana.

«Hay un interés común por unirnos», apunta Sánchez, también por el «aumento de inspecciones» tanto sanitarias como de empleo que realizan a los locales. Además, buscan estar unidos frente a otros aspectos importantes como la concesión de licencias o la limpieza en los barrios donde se ubican, así como la seguridad y la convivencia con los vecinos. Sánchez detalla que esperan la formación de mesas de negociación para resolver de forma conjunta estos aspectos, que son algunos de los principales rompecabezas de la restauración en la capital. «Queremos una imagen sólida frente a las administraciones públicas», subraya el presidente en funciones.

La junta provisional está formada por el presidente, José Miguel Sánchez; el vicepresidente, Guillermo Cabrera; la tesorera, Luz María Martín; la secretaria, Beatriz Melo; el subsecretario, Iván Molina y los vocales Daniel González y Arístides Rodríguez. La asociación está destinada a defender a la restauración de la capital grancanaria, pero no cierran la puerta a otros municipios. Es más, Sánchez cuenta que ya han recibido dos peticiones de empresarios de Telde. Desde la junta directiva detallan que durante los primeros dos meses desde la creación de la asociación la inscripción será gratuita en pos de favorecer la incorporación de nuevos integrantes, que pueden enviar un correo a ares.lpgc.asociados@gmail.com para solicitar información o requerir formar parte de la entidad.