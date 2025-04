La guagua en miniatura que triunfa en Las Palmas de Gran Canaria

Nadie lo vio venir. En medio de una tarde cualquiera en el bullicioso barrio de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, algo insólito detuvo a los transeúntes: una guagua en miniatura, perfectamente detallada, surcando las aceras como si se tratara de un vehículo real. Pero no lo era. Era un coche teledirigido personalizado, y acababa de robarse el show.

Al principio, algunos lo miraban de reojo, incrédulos. Luego, las risas, los móviles grabando, los aplausos espontáneos. En cuestión de minutos, este pequeño vehículo se convirtió en el centro de todas las miradas. ¿Un juguete? ¿Una obra de arte? ¿Un experimento? Da igual. Lo cierto es que esta diminuta guagua se convirtió en la sensación viral del momento.

Su diseño, basado en los vehículos de transporte público de la empresa Global, es tan preciso que muchos pensaron que se trataba de una promoción oficial. Pero no. Se trata de una creación particular, un homenaje rodante que ha conquistado tanto a niños como adultos. Los vídeos en redes no han parado de circular. Algunos usuarios lo describen como "lo más adorable que he visto este año", y no exageran.

Este coche radiocontrol personalizado no solo recorre las calles, también despierta emociones: nostalgia, ternura, humor. Una mezcla inesperada que ha generado una auténtica revolución a escala de barrio.

Triana se detuvo por una mini guagua

Pocas veces algo tan pequeño genera un impacto tan grande. El escenario no pudo ser más perfecto: Triana, con su ambiente peatonal, su mezcla de historia y modernidad, ofreció el telón de fondo ideal para que esta mini guagua brillara con luz propia. Cientos de personas han compartido imágenes, convirtiendo el momento en un fenómeno digital.

Este episodio pone el foco sobre una afición en auge: la de los coches teledirigidos personalizados. Lo que antes era terreno exclusivo de coleccionistas o aficionados muy técnicos, ahora se ha democratizado. Desde réplicas de coches clásicos hasta verdaderas miniaturas de vehículos urbanos, la creatividad no tiene límites.

La mini guagua de Triana es una muestra de cómo la pasión, la imaginación y un poco de ingenio pueden transformar un pasatiempo en un espectáculo callejero espontáneo, capaz de alegrar el día a cualquiera que se cruce con ella.