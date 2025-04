Las Canteras se pone flamenca con la Feria de Abril del Real Club Victoria

La Feria de Abril 2025 del Real Club Victoria tiene este fin de semana su cita más esperada. Tras 14 años, esta fiesta se ha convertido en una cita habitual en Las Palmas de Gran Canaria que atrae a decenas de turistas y simpatizantes de la cultura andaluza a la carpa ubicada en la plaza de La Puntilla, en Las Canteras, en lo alto de la Escuela de Vela del club.

Música, baile, colorido y comida típica forman parte de unas jornadas que arrancaron el pasado miércoles con el famoso ‘encendido’ y que se alargan este sábado con actividades que empiezan a partir de la 13:00 horas hasta las 02:00 horas, y donde actuará el dúo ‘Hermanos Carmona’, que amenizarán la noche desde las 23:30 horas.

El domingo, los actos continuarán a partir de las 12:00 horas hasta las 18:00 horas, y en todos ellos el acceso es gratuito, hasta completar aforo. Aunque no se requiere ir ataviado con vestimenta típica, sus organizadores recomiendan acudir con vestimenta formal. En el interior de la carpa habrá puestos de comida y bebida «con precios populares e igualitarios para todos», resaltaron.

Inicios

El presidente del Real Club Victoria, Juan Ortega Machín, recordó que la idea de hacer una Feria de Abril en Las Canteras «surgió al ver la inquietud y el movimiento que había de gente que hacía viajes a Sevilla para disfrutar allí de la fiesta».

Fue entonces cuando «Antonio Padrón, que era el presidente; yo que estaba con él en la directiva, y Paco Medina, otro expresidente pensamos en hacerlo». Unos inicios que contaron con la ayuda de los militares. «Ellos nos facilitaron tiendas de campaña para montar la primera carpa, y vimos que fue un gran éxito».

Desde entonces, el Real Club Victoria cuenta con la colaboración del Ayuntamiento para su realización. Machín resalta que siempre ha tenido un carácter abierto a todo el mundo, «la Feria ha sido una apertura del Club a toda la sociedad de la Isla», recalcó, que además atrae también a curiosos de Lanzarote y Tenerife.

Aunque aquellos viajes a Sevilla aún se siguen haciendo, «ahora se tiene en cuenta el atractivo de hacerlo en la joya de la capital», subrayó, donde además «hay una oferta culinaria atractiva que motiva que tengamos un punto más de encuentro».

Machín destaca que aunque el Club cuenta con una escuela de sevillanas, son muchas más las que no quieren falta a la cita. «Yo he contado estos días hasta cinco academias provenientes de muchos otros barrios. Las hemos unificado a todas porque no se trata de competir, sino de sumar esfuerzos y disfrutar todos». El presidente del emblemático club subraya que la cultura canaria y andaluza «son muy similares a la hora de afrontar, tanto la seriedad en el trabajo, como la diversión».

Tanto para él como para los seguidores de esta fiesta, la Feria de Abril es «una válvula de escape y una capacidad de disfrute muy organizada». Como también lo es, aclaró, la fiesta que organizan con motivo del Día de Canarias, «a la que le dedicamos una semana entera y acompañamos de nuestro tradicional paseo romero».

Mientras el mes de mayo se acerca, La Puntilla acoge durante estos días una demostración de arte, color y sabor de la mano de la Feria de Abril.

