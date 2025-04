Viviendas y bienestar animal cobran protagonismo en los fondos del Fdcan

El pleno de abril ratificó una revisión de las anualidades del Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias) otorgado a Las Palmas de Gran Canaria. Las partidas de destinadas a vivienda protegida y a bienestar animal ganan protagonismo en detrimento de la implantación de carriles de la Metroguagua, los carriles bici o el parque urbano del muelle del Sanapú. La mayoría de estos trabajos quedan aplazados o tendrán financiación a través de otras vías. Se trata de 41,7 millones para el periodo 2025-2027, el 50% financiados por el Ayuntamiento y el resto por el Gobierno canario a través del Cabildo.

La partida para Viviendas es la que más crece, al pasar de 15,8 a 20,5 millones de euros. La idea será poder financiar la construcción de las viviendas sociales que quedaron sin financiación prevista para este año por parte del Gobierno canario en la calle Concejal García Feo, en La Minilla, y en Tamaraceite Sur -hace un mes la alcaldesa recriminó a Obras Públicas la ausencia de partidas para estas viviendas comprometidas-.

En materia de soluciones basadas en la naturaleza, la partida pasa de 958.00 euros a a 5,7 millones; este capítulo incluye el futuro centro de Protección animal. Crecen también otros 1,2 millones para las aceras de Almatriche, el mirador Punta de Diamante, en San Nicolás, y la partida para el Pueblo Canario. En este caso, el edil de Urbanismo, Mauricio Roque, apuntó que la rehabilitación del Museo Néstor asciende ahora a 4,2 millones tras quedar el concurso desierto en febrero.

Parque del Sanapú

Estas subidas son en detrimento de las partidas de la Metroguagua, que pasan a estar financiadas por otras vías, aunque se añade la culminación del tramo dos entre el paseo Blas Cabrera Felipe y Villa de Zarauz; o los dos primeros carriles bici de Ciudad Alta, que irán con el Plan de Cooperación con el Cabildo. Además, elimina los 7,2 millones previstos para el parque del Sanapú, a la espera de alcanzar un acuerdo con la Autoridad Portuaria para proceder al traslado de las naves de ayuda humanitaria.

Mauricio Roque y la alcaldesa defendieron los cambios ante las críticas vertidas por los tres partidos de la oposición (PP, Vox y CC), quienes pidieron «autocrítica» al ser este el tercer cambio que hacen al Fdcan en el mandato de Darias. Esta se escudó: «que no figuren en el Fdcan no significa que no existan en el presupuesto» al tiempo que recalcaba, al igual que lo hizo su concejal de Urbanismo, que se trata de «un instrumento de financiación dinámico».

