¿Cuál fue la primera cárcel de Las Palmas de Gran Canaria?

Apenas asentados los castellanos en Las Palmas de Gran Canaria, ya tenían una cárcel. Toda ciudad que se respete a sí misma debe cimentarse a través de su sistema de justicia, con la prisión al final —o al frente— del engranaje. Así lo entendieron los conquistadores cuando llegaron a la Isla, organizando el nuevo núcleo urbano inspirándose en las ciudades renacentistas españolas de la época, aunque adaptándolo a las particularidades insulares.

El historiador Agustín Millares Torresdocumentó en su Historia de las Islas Canarias cómo, ya en el siglo XVI, la ciudad contaba con un Palacio Municipal, en Vegueta, que reunía las principales funciones administrativas y judiciales. Lo describía "dividido en dos partes, una para el municipio y otra para la administración de justicia, y ocupaba una parte de la plaza principal [Santa Ana] con un elegante atrio sostenido por siete arcos, bajo los cuales se hallaban una guardia, la cárcel y el pósito".

Este edificio fue el resultado de una reorganización impulsada por Agustín de Zurbarán en el siglo XVI, dotando a la capital de infraestructuras públicas adecuadas: Casas Consistoriales, cárcel, archivo y Audiencia, como recoge Manuel Lobo Cabrera. Hasta entonces, la ciudad había carecido de instalaciones esenciales dignas, funcionando con espacios rudimentarios y provisionales.

En el corazón de la ciudad

La primera cárcel de la ciudad no fue un edificio independiente, ni siquiera un edificio propiamente dicho. Más bien parecía una solución improvisada ante una necesidad urgente. Diseñada para estancias breves, como solían ser las condenas en aquella época. Con Zurbarán, las instalaciones mejoraron y se integraron mejor con la infraestructura estatal, pero la prisión seguía compartiendo esas características propias del momento.

Ilustración atribuida a Benito Pérez Galdós en las antiguas Casas Consistoriales. / Gobierno de Canarias

Podemos afirmar, entonces, que desde la fundación en el siglo XV del Real de Las Palmas —después simplemente Las Palmas, hasta completar hace pocas décadas su nombre con el actual 'apellido'—, la cárcel primigenia estuvo siempre vinculada al núcleo de la plaza de Santa Ana. Primero en instalaciones provisionales y más tarde integrada formalmente en el Palacio Municipal reorganizado bajo Zurbarán.

No fue solo la primera cárcel de la ciudad, sino también la más longeva. De hecho, su cierre no tuvo nada que ver con una decisión humana. Al menos no de forma directa.

Incendio en 1842

Varios siglos más tarde, durante la noche del 29 de marzo de 1842, un incendio arrasó unas Casas Consistoriales con ya más de tres siglos de antigüedad. El fuego se propagó rápidamente por el artesonado de madera e hizo colapsar el edificio sin apenas tiempo para la reacción, atrapando a los presos en las galerías subterráneas.

Gracias a la intervención de un piquete de la Milicia Nacional, se logró derribar un muro y rescatar a los reclusos. Se les trasladó al Palacio de la Inquisición, en la actual calle Doctor Chil, que antes era "de la Inquisición". El incendio no solo destruyó el edificio, sino que también consumió gran parte del archivo municipal.

Años después del incendio, sobre el solar calcinado en el que apenas quedaban en pie algunos muros, se reconstruyeron en diferentes fases las nuevas Casas Consistoriales que hoy presiden la plaza de Santa Ana. La cárcel, sin embargo, nunca regresó a su emplazamiento original.

Otras cárceles

Tras la abolición del Tribunal del Santo Oficio en 1834, el Palacio de la Inquisición fue incautado por el Estado y destinado a distintos usos administrativos, sirviendo temporalmente como prisión. Sin embargo, su función carcelaria fue breve. Durante décadas, Las Palmas de Gran Canaria no tuvo un centro penitenciario centralizado, a pesar de las reiteradas demandas ciudadanas.

Procesión ante la antigua cárcel en la calle López Botas. / Fedac

En ausencia de una cárcel moderna, la ciudad utilizó durante años un inmueble en la calle López Botas, cuyas condiciones de hacinamiento y precariedad denunció el Diario de Las Palmas en 1930. No sería hasta 1934 cuando se inauguró la Prisión Provincial de Barranco Seco, hoy convertida en Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

La actual Cárcel del Salto del Negro, oficialmente Centro Penitenciario Las Palmas I, no abriría sus puertas hasta 1982, ya en plena democracia. La historia de las cárceles en Las Palmas de Gran Canaria ha estado ligada, inevitablemente, a la evolución de la propia ciudad, aunque quizá siempre a su rebufo.