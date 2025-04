Héctor Calderín: «No entendemos el desprecio por parte de la alcaldesa, pero seguiremos insistiendo»

Aeleyca es una asociación relativamente joven, creada antes de la pandemia. ¿Cómo surgió?

Sí, se creó poco antes de la pandemia porque vimos que había una necesidad de reactivar esta zona emblemática de la ciudad, que colinda con otras dos zonas comerciales abiertas como Triana y Mesa y López y que veíamos que estaba desamparada. Unos 10 empresarios de la calle León y Castillo y Luis Doreste Silva nos unimos entonces y, después, se sumaron otros comerciantes de la calle Tomás Morales, que también se estaban organizando. Ahora también se une Arenales y estamos cambiando la denominación para llamarnos Zona Centro Las Palmas. De hecho, ya aparecemos así en nuestras redes sociales. Somos actualmente unos 57 empresarios.

¿Cuáles son sus principales demandas?

Nuestra gran lucha ha sido desde el principio un Plan Director de revitalización para equipararnos con el resto de zonas comerciales abiertas. Tengo que decir que el Cabildo nos está ayudando bastante y, sobre todo, el Gobierno de Canarias, con quienes hemos hecho un concierto, pero el talón de Aquiles sigue siendo el Ayuntamiento, no sé porqué. Desde la concejalía de Pedro Quevedo nos dicen que están trabajando en ello, pero seguimos sin saber nada. De hecho, hemos pedido varias reuniones a la alcaldesa Carolina Darias en los últimos cinco meses y tampoco. En cambio, vemos que sí se reúnen con otras asociaciones de empresarios. Es una indefensión, como si no tuviésemos aquí suficientes problemas. No entendemos este desprecio por parte de la alcaldesa, cuando además el propio Ayuntamiento está en nuestra zona comercial, pero seguiremos insistiendo.

¿Qué supondría ese Plan Director?

Es un proyecto de revitalización. Con él, se haría un análisis de nuestra zona para ver las necesidades que hay, que van desde la falta de limpieza, de seguridad, mejoras en el asfaltado, en las luminarias, y la necesidad de atraer más turismo. En esta zona comercial hay censadas más de 1.000 empresas, de todo tipo, desde farmacias, copisterías, peluquerías, librerías, a otras enfocadas a la hostelería.

¿Cree que al ser también una amplia zona residencial ese hecho puede camuflar, de alguna manera, su área comercial?

Sí que hay mucha vivienda, pero no por ello hay menos empresas. Solo hay que darse una vuelta por estas calles. Además, hay instituciones importantes como Femepa, Cámara de Comercio, Asinca, y el propio Ayuntamiento. Y entre los comercios históricos está, por ejemplo, Colomar, que lleva aquí toda la vida. De los nuevos negocios, están abriendo cada vez más los que tienen que ver con la estética y odontología, pero también pequeñas tiendas de moda. A lo mejor no tenemos las grandes firmas o cadenas que hay en otras zonas, pero tenemos muchas pymes canarias que levantan la persiana todas las mañanas, y hay que echarles una mano porque también crean empleo. Intentamos hacer actividades, pero es difícil, contamos solo con un 10% de los fondos que tienen otras asociaciones.

¿Considera que la peatonalización de Triana y Mesa y López a ellos les está beneficiando?

Claro, pero es que hay que recordar que uno de los proyectos que había, y que se dejó en el cajón, era un corredor del centro. Consistía en peatonalizar por tramos, en zigzag, diferentes zonas desde Alcaravaneras a Triana, no una calle completa. Así, se ganaría espacio para parques, zonas ajardinadas y comercios.

¿Tiene datos de cuántos locales cerrados hay?

Siempre hay algún local cerrado, algo que contrasta con lo que era esta zona hace 50 años, pero es difícil saber el número porque como somos el patito feo no tenemos los recursos suficientes para hacer ese tipo de estudio con precisión. Con esto no pretendo que le disminuyan sus recursos a los demás, sino que nos los aumenten a nosotros. Los alquileres de locales, es verdad que aquí no son tan caros. De hecho, hay empresarios que se han mudado a esta zona por eso. En el caso de alquiler de oficinas para servicios, los precios oscilan entre 500 y 1.000 euros al mes. Pero lo que queremos es atraer, además de gente de otras partes, promover que los propios vecinos de la zona se queden a comprar aquí, en nuestros comercios.

Hablaba antes de falta de limpieza como uno de los problemas

Sí. No hay más que darse una vuelta por las calles principales y sus transversales para verlo. Es un territorio comanche, las papeleras están siempre a rebosar. Si en otras zonas como Triana se quejan de falta de limpieza, no le quiero decir cómo estamos aquí. Me parece muy bien que allí hagan limpiezas profundas, pero aquí le aseguro que se hace la mitad. Y lo mismo pasa con la seguridad.

¿En qué sentido?

En que ha habido robos. Tengo denuncias de asociados, principalmente de Arenales, pero también de Tomás Morales, ahí hay un punto negro importante. Seguimos teniendo esa calle en tinieblas, y son necesarias más podas de árboles. Y también se ven ratas con frecuencia, que acaban metiéndose en los comercios. Lo hemos denunciado conjuntamente con las asociaciones de vecinos, con las que tenemos muy buena relación y trabajamos codo con codo, como Avesar o Pamochamoso. Estamos trabajando con ellos en un proyecto para intentar dinamizar sus calles, como una forma de traer turismo que venga paseando desde Las Canteras o Mesa y López y llega hasta aquí.

¿Qué pide para que esos pequeños empresarios que mencionaba antes puedan seguir levantando la persiana cada mañana?

Mayor sensibilidad. Que llegue ese Plan Director, y que la alcaldesa lo tenga en cuenta.

