Tamaraceite y Las Torres denuncian la proliferación de salones de juego

Los vecinos de Tamaraceite y Las Torres, en Las Palmas de Gran Canaria, denuncian la proliferación de salas de juegos de azar y de apuestas. Rechazan la apertura de este tipo de negocios en zonas residenciales, al considerar que pueden suponer un riesgo para la salud mental. Y es que según expertos pueden ser un foco de adicciones, ansiedad, depresión o aislamiento social. Además, afirman que están abriendo cerca de centros educativos en ambos barrios, incluso vulnerando las normativas vigentes.

La geógrafa Lorena Naranjo, vecina de Tamaraceite y miembro de la asociación La Periferia, señala que en el barrio han abierto desde agosto cuatro nuevos establecimientos de este tipo, que se suman a los dos que ya había. La fecha no es baladí. El pasado 31 de julio el Gobierno canario emitió un decreto que establece medidas destinadas a la protección de la infancia en el ámbito de los juegos de azar -en estos momentos están preparando otro decreto adicional-.

«Demandamos un mayor control ante la proliferación de este tipo de negocios, no se está respetando la ley», incide y recalca las «las graves consecuencias que tienen a nivel de salud mental». Además, afirma que pueden ser «un posible foco de inseguridad». Según han medido, dos de estas nuevas salas se encuentran a menos de 300 metros en línea recta del CEIP Adán del Castillo.

Barrio vulnerable

El decreto del verano pasado restablece una zona de influencia que afecta a centros de enseñanza no universitaria y de atención a menores con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años. La anterior modificación había puesto el límite inferior en los 12 años, de ahí que quedaran fuera de esta limitación los colegios de primaria.

«Tamaraceite es un barrio que figura como vulnerable bajo parámetros socioeconómicos desde 1991, estos locales no ayudan a quitarnos esos estigmas», resalta, «tienen una publicidad agresiva y una persona en apuros económicos puede verse incitada a recurrir a ellos». Es más, recuerda que el Gobierno de Canarias sacó una encuesta en 2022 que revelaba que el 17% de los menores habían acudido a este tipo de negocios.

Calle de Las Torres donde ha abierto un salón de juegos. / Andrés Cruz

Para Naranjo, existe una contradicción en las administraciones, «abogan por barrios con entornos saludables, pero después permiten este tipo de negocios», y alerta que «no se ha visto beligerancia como sí la ha habido contra centros culturales que han tenido que irse a polígonos industriales», por lo que aboga por sacar estos locales de zonas residenciales.

Zona de influencia de centros educativos

Los vecinos de Las Torres se postulan en este mismo sentido. Estos han presentado sugerencias al nuevo decreto que está preparando la Consejería de Administraciones Públicas. Instan a eliminar este tipo de negocios de barrios residenciales y que se restrinjan «exclusivamente a zonas turísticas». Además, pretenden elevar la zona de influencia de centros educativos a un radio de dos kilómetros a la redonda.

En este barrio denunciaron ante el Ayuntamiento y el Gobierno canario el pasado agosto la apertura de una sala de juego en la Carretera de Las Torres. Según explican en el escrito, el negocio se encuentra a pocos metros de un centro infantil para niños de 0 a 3 años; el local contiguo es un centro de formación de enseñanzas policiales, con cursos para mayores de 16 años; y a menos de 300 metros del CEIP Las Torres.

En el escrito, citan que, según las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación (PGO), en la zona de influencia de enseñanza no universitaria y de atención a menores no podrá haber establecimientos dedicados a prácticas de juego. Además aseguran que incumple la Ley 8/2010, de los Juegos y Apuestas de Canarias, aunque el local habría abierto unos días antes, por lo que habría tenido vía libre para abrir.Además, la normativa no tiene en principio efecto retroactivo.

En cualquier caso, indican que recientemente ha abierto otro establecimiento de este tipo en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, también en el radio de acción del citado colegio. Este grupo de vecinos recalcan que «normalizar la existencia de estos negocios en zona residencial es totalmente inaceptable», incluidos los horarios de apertura de estos locales «que no son compatibles con las comunidades».

¿Qué dice la legislación vigente? Centros de enseñanza La legislación vigente establece que no podrán abrirse salones de juego dentro de una zona de influencia donde existan centros de enseñanza o de atención a menores cuyos usuarios tengan entre 6 y 17 años. En normativa anteriores fijan el radio en 300 metros en línea recta. Zonas de influencia El artículo 11 bis de la Ley 8/2010, establece que no puede haber salones recreativos y de juegos de azar si ya existe el mismo tipo de establecimientos en un radio de acción de 200 metros en línea recta. El nuevo decreto incluirá en este radio de exclusión a los bingos. Prohibiciones de uso La normativa prohíbe para menores de edad e incapaces el uso de máquinas recreativas con premios y de las de azar, así como participar en apuestas y otros juegos regulados en la misma ley. Con el nuevo decreto, los salones de juego deberán solicitar el DNI a la entrada.

