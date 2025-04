El monumento que falta en Las Palmas de Gran Canaria

El 30 de abril de 1913, la Ciudad y su gente, vieron por primera vez volar a un artefacto más pesado que el aire… Se produjo el vuelo de un avión sobre la tierra, el mar y en el cielo de Canarias, esto ocurría en Guanarteme y sobre Las Canteras.

Es un buen día para recordar algo importante que nos falta en Las Palmas de Gran Canaria: el Monumento a la Aviación. El avión es soporte fundamental de nuestra economía y bienestar, de nuestra plena seguridad y, en gran medida, de los espacios en los que se integran la cultura en general, el deporte, el ocio, el entretenimiento. A través del conocimiento de lo que abarca el concepto aeronáutico, se podrá entender, con mayor facilidad, la importancia de este sector en nuestro ámbito territorial.

En el marco de la celebración del Centenario de la Aviación en Canarias se tenía previsto el proyecto de escultura Monumento a la Aviación. Entre los objetivos de la convocatoria se decía: «Además de significar la importancia de la aviación en esta plataforma atlántica, rindiendo homenaje a la aeronáutica, tanto civil como militar, deportiva y de ocio, se pretende, con esta escultura monumental urbana, dignificar un espacio cuya proyección es ya patente y enriquecería la vida de los ciudadanos y visitantes a este lugar».

Antecedentes

El Ayuntamiento capitalino, mientras tanto, haciéndose eco de este proyecto, aprueba en fecha 10 de marzo de 2011, a través de su Consejo Municipal de Cultura, la propuesta que hizo la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria (patriótica institución que organizó el centenario, en unión del Real Aeroclub de Gran Canaria y la Fundación Canaria para la Formación Aeronáutica, de la que formaban parte, además del citado aeroclub, el Ayuntamiento de Ingenio y la empresa Aerotraining Canarias, S. L.) de denominar a la rotonda situada frente al Auditorio Alfredo Kraus ‘Rotonda de la Aviación’, lugar elegido para la erección de la escultura Monumento a la Aviación. En el mismo escrito en el que se informa a la Económica la aprobación de su propuesta se refleja: «En dicha Rotonda la instalación de un monumento conmemorativo del centenario».

Primeros contactos

Se realizaron las primeras gestiones a fin de conocer las posibilidades de lo que se había pensado. La Alcaldía de la ciudad apoyaba la idea y se redactaron las bases generales para lanzar la convocatoria a todos los profesionales a los que les pudiera interesar este proyecto, aun cuando se disponía de un primer boceto cuyo autor, pintor y escultor, amable y generosamente, solo cobraría el coste del material y, en su caso, la obra civil necesaria. También se disponía de una maqueta que presentó otro escultor a petición de un miembro de la ejecutiva del centenario.

En estos primeros contactos que se tuvieron referidos a la financiación (desde 2011 se trabajaba en el asunto), se vio, dado los tiempos que corrían, que sería difícil, por no decir imposible, conseguir financiación para este ilusionante proyecto. Se optó por visitar la Fundación Aena, contacto que nos propuso don Jerónimo Saavedra, a la sazón alcalde de la Ciudad y miembro que era de la citada Fundación.

Una vez conseguida la cita me desplacé a Madrid y a la hora en punto en que me disponía a entrar en el edificio donde tenía la sede la Fundación vi llegar un automóvil y bajar de él a don Jerónimo… tras el consiguiente saludo y sorpresa mía me dijo: «Vengo de Sevilla de una reunión y he decidido asistir a esta otra que será difícil». Efectivamente, tanto la directora de la Fundación como el gerente nos explicaron que no se disponía de liquidez, era reciente su última aportación, importante, a la celebración del Centenario de la Aviación Militar española y, por otra parte, nos explicaron que la Fundación financiaba estos proyectos en el ámbito de su territorialidad (aeropuertos y anexos). En definitiva, el proyecto se tuvo que archivar hasta que llegaran tiempos mejores.

Una Isla atenta a la aviación

La Comunidad Autónoma de Canarias, definida como periférica en el ámbito de la Comunidad europea, situada en el Océano Atlántico y conjuntada por ocho islas e islotes, alejados del territorio peninsular del que forma parte como entidad nacional, necesita de vías aéreas para su relación entre islas y con la Península, Europa, África y América. Se podría decir que el avión, desde aquellos años de 1913 y décadas del 20 y 30 del pasado siglo, forma parte de la naturaleza de Canarias. Desde esos principios, los canarios se han interesado por la aviación y lo que significa para Canarias.

De nuestra historia isleña entresaco algunos ejemplos bien claros, contundentes y muy significativos de lo que digo:

El aviador Ernesto Navarro, artífice del último informe que se redactó sobre las características del páramo de Gando para aeropuerto, en declaraciones en Madrid manifestó: «El entusiasmo en Canarias es increíble, hay fiebre por la aviación, necesitan mucho la línea aérea». Esto lo decía a su regreso a Madrid del vuelo que efectuó en solitario a Gando, extraordinaria y memorable travesía, en la Navidad de 1929.

En 1921, España y sus hombres de guerra luchaban en Marruecos. El capitán José Martínez Vivas, de la Guardia Civil, lanzó la idea de ofrecer al Ejército que combatía en África aviones de guerra. Su idea era sencilla: Que cada provincia adquiriera un avión a través de suscripciones populares.

El periódico LA PROVINCIA fue el motor que impulsó el propósito del capitán Martínez. En la primera página del 13 de agosto de 1921, bajo el titular ‘Por la Patria’, se podía leer: «Y como esos sentimientos deben cristalizar en hechos, y nosotros vemos en el sentir público el anhelo de que se le impulse a mayores empresas, sin perjuicio de que se constituya una junta que lleve a feliz éxito nuestra propuesta, iniciamos hoy al igual que se ha hecho en otras provincias, una suscripción pública para adquirir un aeroplano para el Ejército que con el nombre de ‘Gran Canaria’ sea expresión de nuestro homenaje y adhesión a la Patria. LA PROVINCIA suscribe 250 pesetas para este objeto».

En una conferencia impartida por el aviador e investigador aeronáutico grancanario Cristóbal Alzola Linares, en la Base Aérea de Gando, explicaba pormenorizadamente el desarrollo de esta operación en la Isla, recogiendo LA PROVINCIA 55 listas de donantes con un total de 2.178 contribuciones entre «instituciones, colegios, empresas, sociedades, unidades militares, actos patrióticos y particulares». Los ingresos totales fueron 43.157,90 pesetas, siendo el importe del avión adquirido 38.779,40 pesetas.

El 25 de junio de 1922, el periódico reflejaba: «Pudo LA PROVINCIA llevar a efecto tan patriótica empresa». El director de este periódico fue designado para representar a la prensa en la comisión ejecutiva de la entrega del avión adquirido, un Breguet XIV-A2, al que se le bautizó, como se tenía previsto: Gran Canaria (primer avión que aterrizó en Gando) y entregado al Ejército el 24 de junio de 1922 en el Aeródromo de Cuatro Vientos (ver LA PROVINCIA del 1 de agosto de 1922).

Como curiosidad, añadir que la gente de España adquirió 39 aparatos de guerra, entre ellos cuatro de Canarias, región, junto a Murcia, que más aviones aportó.

Domingo Rivero, el poeta de los aires, cantó a la Aviación y sus aviadores. Habrá ocasión de hablar de esta faceta, quizás poco conocida, de Rivero.

Finalmente, en este epígrafe, es necesario mencionar a una persona y a una institución en la que se englobaría a distintos personajes de la época que influyeron en gran medida en el desarrollo de nuestra aviación: Manuel Ramírez Muñoz, militar de Aviación e historiador, en su haber una gran obra documental, es uno de los principales divulgadores de nuestra historia aeronáutica y colaborador de cuantas iniciativas se han llevado a cabo para proyectar nuestra aeronáutica. Y nuestro Cabildo Insular que, como bien nos dice Ramírez, «es, sin lugar a dudas, acreedor extraordinario en el proceso de puesta en marcha y organización en Gran Canaria de las condiciones básicas de un sistema de transporte -el aéreo- cuyo crecimiento, respecto a su hermano el marítimo, ha sido de modo exponencial».

Los aspectos sociales, el factor económico, la Cultura y el deporte, el ocio y la seguridad, inciden en nuestra naturaleza como isleños.

En esta Comunidad Autónoma, el mar y el cielo son las vías principales para nuestra comunicación. El transporte aéreo, me atrevo a decir, es el elemento esencial de comunicación entre islas, un nexo vital para las necesidades de la población, no solo de las derivadas de la economía y el comercio, del viaje de ocio, de las de carácter cultural y deportivo, también, y sobre todo, las que tienen un marcado carácter sanitario, educativo o familiar.

Elemento esencial del devenir

Existen estudios que nos reflejan que, al menos, un 20% de la población residente en Canarias, pero fuera de su isla o de su lugar de nacimiento si nos referimos a los peninsulares y a los extranjeros, utilizan el avión por necesidades familiares. Si derivamos al aspecto económico, sabemos que más del 95% de los que nos visitan como turistas llegan en avión. Asimismo, dependen necesariamente del transporte aéreo determinados productos perecederos para colocarlos debidamente en los mercados. En definitiva, nuestro Producto Interior Bruto, en gran medida, depende del avión.

La seguridad de nuestros cielos y de nuestras islas es controlada por nuestra aviación militar, a través del Grupo de Alerta y Control en una primera fase: detección, identificación, clasificación y neutralización de objetivos. Intervienen en este proceso las unidades de vigilancia aérea números 21 y 22, radicadas en el Pico de las Nieves (Gran Canaria) y Peñas del Chache (Lanzarote) y en una segunda fase el Ala 46 de Fuerzas Aéreas radicada en la Base Aérea de Gando, a través del 462 Escuadrón, que dispone permanentemente de dos aviones en alerta 24 horas y salidas en tiempo de 15 minutos. Asimismo, este Escuadrón participa en operaciones tácticas con otros aviones nacionales y/o extranjeros a fin de mantener activa su operatividad al cien por cien.

Especial mención merece el Servicio SAR o de Búsqueda y Salvamento, un organismo de reconocido prestigio vinculado a Canarias desde hace 70 años. Por sus especiales características este servicio consta de una parte ejecutante, el 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y otra de dirección de las acciones, el Centro Coordinador de Búsqueda de Canarias (RCC). Este citado 802 Escuadrón, recientemente, pasó a depender del Ala 46, con la nueva denominación de 82 Grupo de Fuerzas Aéreas.

Es de destacar el programa Cospas-Sarsat, dependiente del Centro Espacial de Canarias, «un programa internacional de carácter humanitario para búsqueda y salvamento en caso de siniestro». El Centro Espacial envía a los elementos prácticos en la búsqueda, la información que recibe de los distintos segmentos de señales de emergencias. Otros organismos colaboradores en estas acciones humanitarias son los elementos aéreos dependientes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Cruz Roja, Seguridad Marítima, Ejército de Tierra y Comunidad Autónoma de Canarias.

La necesidad de la escultura

Esta escultura-monumento se colocaría en la denominada Rotonda de la Aviación, situada frente al Auditorio Alfredo Kraus, espacio próximo a la primera pista de aviación que se habilitó en Canarias a fin de que el piloto Lèonce Garnier pudiera despegar y con ello, se produjera el primer vuelo sobre la tierra, el mar y en el cielo de Canarias de un avión a motor.

Con esta iniciativa se trata de dejar patente el reconocimiento de los grancanarios a todos aquellos que, con su trabajo, continuo esfuerzo y sacrificio, hicieron y hacen posible el desarrollo de nuestra Aviación y a los que, laborando en ella, dieron sus vidas y, utilizando los medios aéreos, les sorprendió la muerte. Será, por tanto, un reconocimiento continuo y recuerdo perenne a todos ellos y a nuestra aviación civil, militar y deportiva.

Mi gratitud a Cristóbal Alzola por los datos aportados y a LA PROVINCIA por acoger estas iniciativas y dar luz a nuestras necesidades.