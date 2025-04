Pedro Sánchez González: «Cambiaremos los estatutos para que el Club Náutico sea más igualitario»

Tras obtener casi la mitad de los votos, Pity Sánchez asume a partir del viernes la presidencia de esta entidad de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de adaptarla al siglo XXI

En primer lugar, felicidades por la victoria. ¿Se lo esperaba?

En parte sí, porque teníamos previsión de que vinieran a votarnos bastantes amigos y gente conocida y por lo que habíamos oído, pero no pensábamos que fuera por tanta diferencia, por el 47% de los votos.

Su plancha también fue la que más avales presentó.

Sí, presentamos 162 avales y los siguientes 60, 37 y 30.

El índice de participación en las votaciones, aunque bajo, ha sido el más alto de la historia. ¿A qué se debe?

Votó un 36% de los socios. Hay mucha gente que es mayor, que está estudiando fuera, que no pudo verse bien por trabajo o que simplemente no vota, pero sí ha sido la de mayor asistencia y en la que la que más votos ha sacado por dos planchas. Puede que fuera porque eran cuatro candidaturas y conocemos a mucha gente, así como por la buena marcha del club, tanto en lo económico como en lo social.

Pity Sánchez y parte de su candidatura durante la noche electoral. / Andrés Cruz

Primeras medidas

¿Qué será lo primero que noten los socios cuando tome posesión el viernes?

Trabajo. Lo primero que haremos será evaluar cómo están las cosas, aunque sabemos bastante de cómo están a nivel económico y social, pero hay que hacer una reestructuración dentro de lo que es la forma de trabajar, marcar unas pautas, y que el gerente tenga posibilidad de decidir, que ahora está un poco más maniatado.

Una de las primeras acciones que le tocará ejecutar será la compra del suelo. ¿Cómo se hará?

Parte de 6,8 millones se va a financiar. La idea es dar 2,5 de los más de 3,5 que tiene la tesorería del Náutico y dejar algo más de un millón para tener margen de maniobra, pagar las nóminas o cualquier imprevisto que pueda surgir. El resto se abonará con un crédito bancario que se pagará en ocho años, de manera que no se tenga que hacer ningún tipo de derrama y que no suponga una carga a los socios, que no van a tener ningún aumento de las cuotas por la compra de este terreno.

«Queremos hacer un plan arquitectónico director para que las obras sigan un mismo criterio»

Los cuatro candidatos coincidieron en que uno de los retos era captar socio y recuperar a los que se han ido ¿Cómo propone hacerlo?

Presentaremos un plan lo más atractivo posible a la junta general económica para que se vote, pero plantearemos varias opciones después de escuchar a los socios, dando facilidades para el abono de las cuantías.

El bar piscina, en verano

En la última etapa fue presidente de Recreo y en su programa hablaba de seguir recuperando la actividad. ¿Cómo?

Básicamente, vamos a seguir potenciando nuestras fiestas tradicionales, como la del Carmen, las hawaianas, carnavales y fin de año, con artistas de mayor nivel e intentando llegar al público de todas las edades, como a la gente joven y a los menores de 18 que venga más gente y haya más vida social en el club.

Ahora que llega el verano, ¿qué planea para mejorar la zona de la piscina?

El espacio es el que hay y no podemos sacar más metros, pero tendremos más actividades para intentar promocionarlo, como la apertura del bar piscina este verano. Se hablará también con el restaurador para intentar que los fines de semana haya paellas, por ejemplo, para que sea un aliciente más para que los socios vengan.

«Los socios no van a tener ningún aumento de las cuotas por la compra de los terrenos»

Impulso a las escuelas

¿Y en cuanto a la náutica?

Se va potenciar la base con la idea de que los niños no estén para competir porque no todos quieren competir sino que sean niños que disfruten y se hagan vida social en el club que es como realmente siempre fue.

¿Puede un niño interesado en la vela acceder a la escuela sin ser socio?

Hay unos campamentos de verano que organiza la sección náutica y si les gusta, si son niños con potencial, el club puede hablar con los padres para que tengan un pase deportivo y puedan acceder.

¿Solo con la vela o incluye el piragüismo?

También. Hasta ahora el piragüismo lo practica gente mayor y queremos potenciarlo entre los más pequeños, igual que el padle surf con una escuela infantil y juvenil. Queremos potenciar el deporte porque creemos que hoy día es una forma de crear vínculos.

Un mismo criterio para las obras

¿Cuál será la primera obra que ejecute?

La única aprobada, que es el arreglo de los vestuarios que están muy deteriorados y necesitamos unos para las familias, para que los padres puedan estar con los niños pequeños.

«Se darán 2,5 millones y el resto se abonará con un crédito bancario que se pagará en ocho años»

¿Y el arreglo de la rampa de varada?

Esa obra también se hará porque es un peligro y no se ha arregló antes porque se optó por poner unas cunas para las piraguas. En esa rampa se caen todos; esa obra es fundamental y antes de final de año debe estar arreglada.

¿Y el resto de las obras previstas?

Antes queremos hacer un plan arquitectónico director para que las obras que vayan a hacerse en los próximos años sigan un mismo criterio y diseño. Hablaremos con los socios arquitectos para ver si quieren participar de forma altruista.

Adaptación a la sociedad actual

Una de sus promesas fue mejorar la transparencia. ¿Cuáles serán sus primeros pasos?

Adaptar nuestro sistema de contratación a la Ley de Contratos Públicos y luego, adaptar los estatutos a la legislación, que son muy antiguos y no tienen en cuenta las circunstancias actuales en materia de género y de accesibilidad para las personas dependientes, eliminando las barreras arquitectónicas. Si queremos un club moderno, tenemos que adaptarnos Queremos que este sea un club moderno y más igualitario. El club al final es el reflejo de la sociedad y esta ha cambiado mucho desde que se creó en el siglo XIX. También mejoraremos la app para que el socio pueda gestionar todo de forma fácil y rápida desde su móvil.

¿Cree que la imagen del Club Náutico en el exterior está distorsionada y se cree que es un lugar para ‘pijos’ o personas muy mayores?

Totalmente. Yo soy un currante, un trabajador con familia, con hipotecas, que se levanta cada día a las seis de la mañana para ir a trabajar. Lo que tiene el Náutico es que es un club privado, como alguien que es de un club deportivo o un gimnasio, que te ofrece unas condiciones y tú pagas un dinero. Pero sí que es verdad que tradicionalmente se ha pensado que es un club elitista, pero yo no lo veo así.

¿Qué le diría a la anterior presidenta, Maica López Galán?

Le daría las gracias por el legado que nos ha dejado, por el trabajo realizado estos últimos seis añosos y por dejarnos el club en las condiciones que nos ha dejado para poder acometer la compra de los terrenos. n