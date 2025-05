Los gestores del primer club cannábico de Las Palmas de Gran Canaria piden el indulto

Los gestores de la primera asociación cannábica que se instaló en Las Palmas de Gran Canaria van a pedir el indulto al Gobierno de España después de ser condenados a penas de hasta cinco años de cárcel por tráfico de drogas. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial consideró que sus tres administradores utilizaban la actividad del club Beletén como una tapadera para vender la marihuana que cultivaban, mientras que estos defienden que actuaron de acuerdo a la legislación vigente e impusieron límites estrictos en cuanto a las cantidades que sus socios podían recibir.

El fundador del extinguido club, que en el momento de la apertura del caso ya estaba fuera de la gestión, se encuentra en Madrid elaborando un dosier para plantearlo al presidente del Ejecutivo en busca de la condonación de la pena para sus anteriores socios. Alegan que fue un procedimiento plagado de errores, entre otros motivos, porque se destruyó el cultivo incautado en una plantación de Telde, lo que impidió la realización de una prueba pericial por parte de la defensa para determinar el peso real de la sustancia que contenía tetrahidrocannabinol (THC) de entre todo lo intervenido.

La sentencia, firmada por los magistrados Pilar Parejo, José Luis Goizueta y Nicolás Acosta, declara probado que el presidente, el secretario y el tesorero del club se dedicaban en 2021 al cultivo de plantas de cannabis sativa en una finca de Telde y, tras su secado y preparación, lo distribuían entre terceras personas con la condición de que estuviesen inscritos en la asociación. La policía contabilizó 620 plantas que, una vez separados los cogollos, arrojaron un peso de 27.776 gramos de marihuana con contenido en THC, aunque los encausados dudan que el cultivo llegara a alcanzar los 300 ejemplares.

Los responsables de la asociación alegan que la sentencia no tuvo en cuenta que su actividad estaba reglada

La madre de uno de los penados, Mabel Fernández, cree que la sentencia pretendía "juzgar, sancionar y condenar ejemplarmente esta situación", pero sin tener en cuenta que se trataba de un "club totalmente regulado, tasado, con su asamblea, sus actas y todo" en regla. La idea de la asociación, sostiene, era unir a muchas personas individuales, crear grupos y cultivar para autoconsumo. Por ello, implantaron controles para el acceso y consumo del cannabis y fijaban anualmente el volumen de producción a distribuir.

Sin embargo, el tribunal consideró que la conducta se excedía de la doctrina del "autoconsumo compartido" porque su finalidad era organizar un sistema de cultivo "a gran escala en una amplia finca rústica a través de la cual se facilitaba o entregaba droga a un total de 126 personas al tiempo de la intervención policial". Llegaron a alcanzar más de 370 socios en el periodo de 2009 a 2018 a cambio de una cierta cantidad de dinero por la sustancia entregada a cada uno.

"El autoconsumo se debe entender limitado siempre a un número reducido de consumidores, nunca a un número relevante, perfectamente delimitados y controlados y en todo caso a supuestos de consumo inmediato de la droga y no, como aquí sucede, a casos de producción de drogas que superan con creces los 20 kilos, destinados a grupos indeterminados de personas", determinaba la resolución judicial.

Sin ingresos externos

Sin embargo, Fernández defiende que no recibieron ningún tipo de ingresos externos a las nóminas y que cotizaban su actividad a la Seguridad Social: "Siempre han sido muy estrictos en cuanto al cumplimiento de la legislación dentro de lo que pueden". Por ejemplo, no podían sacar material del local ni se suministraban más de 60 gramos mensuales. La asociación siempre criticó los clubes tapaderas que se dedicaban al narcotráfico y que se dieron de alta aprovechándose de la apertura de locales para fumar.

Otros motivos que alegan son que la entrada de la policía en la finca fue ilegal porque no estaba autorizada por los acusados y que no había cargos con más responsabilidad que otros porque la asociación se regía de forma asamblearia.

Tanto la Audiencia Provincial como el fiscal Antidroga, Miguel Portell, se opusieron a la suspensión de la pena y los penados critican que no tuvieron en cuenta circunstancias como que no tenían antecedentes penales, que se trataba de su primer delito o que habían entrado a un programa de rehabilitación, por lo que han presentado un recurso de súplica que aún no se ha resuelto.