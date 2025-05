Conchy de Morales: «Los políticos deberían darle menos importancia a los centros comerciales, que ya hay muchos»

¿Cómo surge la Zona Comercial Abierta de Tamaraceite?

Tiene un sentido histórico. Antes esto era una zona de paso y la gente paraba aquí para repostar y continuar el camino, y era además el centro del distrito. La carretera general lo centralizaba todo. Estaban los bancos, la Caja de Ahorros, el centro de salud en la parte de atrás, farmacias, estudio de fotografía, ópticas, pero en su momento había también tiendas de ropa como el Número 1, zapaterías y la panadería Domingo, muy conocida, donde todo el mundo paraba para llevarse el pan. Era y sigue siendo una carretera general, pero con la circunvalación esto se ha quedado más como una calle comercial en la que han ido cerrado comercios. Ya quedamos poco, la verdad.

¿Han pensado en peatonalizar la zona?

Siempre y cuando mejoren todo lo demás, sí; pero la verdad no sé hasta qué punto sea bueno. Antes de la pandemia cerraron el cruce de San Lorenzo, que era una vía de acceso vital para llegar aquí. Y nos quitaron también las guaguas, tanto de Guaguas Municipales como de Global. Antes venían ocho guaguas y ahora solo pasan dos. La gente que venía de otros barrios ya no pueden hacerlo. El problema se planteó en su momento al Ayuntamiento, pero les dio igual. Después se dieron cuenta de que era una vía muy importante para el flujo de tráfico y estamos viendo ahora si lo vuelven a abrir o no. Un modelo peatonal como el de Vecindario, por ejemplo, me encantaría, pero no veo que esta zona pueda llegar a eso.

¿Por qué?

Porque los políticos nos tienen olvidados y porque el transporte ya no es el que era. No tienen en cuenta que Tamaraceite es de los distritos más grandes de la ciudad.

¿Qué supuso el cierre del cruce?

Pues el cierre de muchos comercios. Y los que se quedaron, redujeron sus horarios. Otros terminaron yéndose a otras zonas y ahora en la carretera general quedamos dos o tres. Otra cosa son los bares y los locales de servicios como autoescuelas o asesorías, pero es importantísimo que nos vuelvan a abrir el cruce de San Lorenzo. De hecho, cuando hay eventos en el Centro Comercial Alisios, no se imaginan lo que es esto en cuanto a las dificultades de tráfico, y además esas guaguas de las que le hablo que no pasan por aquí, sí lo hacen por allí. Los políticos deberían darle menos importancia a los centros comerciales, que ya hay muchos, y más a los pequeños comercios de proximidad, donde hay autónomos luchando cada día por sacar su negocio adelante.

¿Qué hay del plan director?

Lo hemos pedido, pero no sale. De hecho, llevamos pidiendo lo mismo desde hace más de 15 años. Tienen que venir para ver las necesidades, como más iluminación en la carretera general, más seguridad, recuperar el guardia de cercanía, que aunque los quitaron de todos los barrios, caminaba todo el día por la zona, y vemos que es necesario recuperarlo porque ha habido robos y asaltos en establecimientos. El año pasado una de las comerciantes cerró tras haber sufrido un asalto. Después de mucho luchar, lo único que sí nos pusieron fue un aparcamiento, que hasta que lo asfaltaron y le pusieron luz tardaron. Mejorar la señalización también es importante.

¿Qué más demandan?

Transporte público que sí pase por aquí. Cuando cerraron el cruce de San Lorenzo estuvimos luchando para que pusieran una guagua municipal porque la gente del barrio tenía que caminar hasta un kilómetro para cogerla. La movilidad es una de las preocupaciones.

Tamaraceite está creciendo con nuevas promociones de vivienda. ¿Cómo lo viven ustedes?

Si siguen construyendo, y con las mismas calles que tenemos, los atascos no serán normales. Si además la gente se desvía a los centros comerciales, pues será algo negativo. Además, hay también grandes superficies de alimentación, no solo son centros comerciales. El vecino ha dejado de comprar en los pequeños comercios, aunque contamos con esa clientela fiel, pero ha cambiado mucho. Y los centros comerciales están ofreciendo más servicios, pero es importante decir que hay más vida fuera de ellos. Los pequeños comercios de cercanía conocemos bien a los clientes y estamos, además, especializados en nuestros sectores. Eso es lo que nos diferencia.

¿Cuáles son los retos a futuro?

Además del transporte, que haya más seguridad y presencia policial. Y que adecenten las calles, que sea agradable pasear por aquí como incentivo para que más comercios abran.

¿Se sienten en desigualdad de condiciones respecto a otras zonas comerciales?

En realidad nos sentimos abandonados. En la penúltima Navidad, por ejemplo, las luces las pusieron el mismo día de Navidad. En cambio, ves Triana tan bonito y aquí parece que nos ponen lo que sobra en otros lados. Y en cuestión de limpieza debería de hacerse con más frecuencia. Cuando leo en la prensa que anuncian los baldeos municipales me llama la atención que eso sea noticia, cuando que tendría que ser algo normal, no excepcional.

Sobre actividades de dinamización, ¿son necesarias?

En una ocasión hicimos una feria con motivo de la campaña de Navidad y fue muy bien, sería bueno hacer de vez en cuando algo así de nuevo, pero en la carretera general, no en los alrededores del centro comercial.

¿Y respecto a la digitalización?

Estamos trabajando para poner en marcha una página web de la zona comercial, algo que consideramos importante para darnos a conocer más al público, y que se animen a visitar nuestra zona.