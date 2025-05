Jueces de menores desmienten que bajar la edad penal reduzca la delincuencia

Jueces de menores han salido esta semana a desmentir que bajar la edad penal por debajo de los 14 años o aplicar otras medidas más endurecedoras reduzca la delincuencia juvenil. Es una de las propuestas que más han sonado tras la alarma social generada por el asesinato de una educadora social en Badajoz, pero distintos magistrados advierten de que en otros países europeos que han reaccionado bajando la edad mínima a los 10 años, como en Reino Unido y Gales, el resultado ha sido negativo. Antes que el castigo, señalan, debe priorizarse la prevención.

La magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Reyes Martel, afirma que los jóvenes "no empiezan a cometer delitos a una edad determinada" y por tanto "no tiene ningún sentido práctico bajar la edad penal". La mayoría de países europeos comparten el mismo criterio que España y no someten a enjuiciamiento penal a los menores de 14.

Para bajar la tasa de delincuencia, la también fundadora del proyecto de integración social Up2U (Depende de ti) apuesta por aplicar medidas preventivas, detectar los riesgos que existen desde edades muy tempranas en las familias y actuar de forma multidisciplinar. En este sentido, apunta a la implicación necesaria de los ayuntamientos, los servicios sociales y la propia comunidad: "Es como la violencia de género, tenemos que ser responsables socialmente".

La Fiscalía y magistrados piden mejoras para los centros de Valle Tabares y La Montañeta porque "están desfasados"

En el caso de los menores hay una dificultad añadida y es que crecen muy rápido hasta moldear su comportamiento. "Es como cuando tenemos un arbolito que está creciendo torcido y cuando es pequeño todavía podemos ponerle algo para intentar llevarlo a su sitio. Lo mismo pasa con las personas, que cuando se están formando el carácter y la personalidad todavía podemos hacer algo para que no continue así, pero cuando nos damos cuenta ya se ha endurecido el arbolito y no podemos hacer nada", indica la magistrada.

Reyes Martel afirma que no hay que dejarse llevar por el estigma que generan los casos más mediáticos, ya que un 80% de los menores se recuperan y hacen vida normal. En Canarias hubo un suceso que saltó a la opinión pública hace unos años de un grupo de tres menores que quemaron a un mendigo en Las Palmas de Gran Canaria y cumplieron una medida de internamiento cerrado. "Uno de ellos, que por cierto lo conocía de su barrio, ya veíamos que estaba arrepentido y empezó a trabajarse con él en la justicia restaurativa. Cuando pasó a libertad vigilada empezó a trabajar en la obra social con gente de la calle y hoy día no solamente cumplió su condena, sino que sigue ayudando a gente de la calle y está haciendo trabajo social en la universidad", recuerda la jueza.

Situación de los centros

Para avanzar en la jurisdicción de menores ve necesario implantar mejoras en los centros de internamiento porque en el caso de Canarias hay dos, el de Valle Tabares y el de La Montañeta, que "están más que desfasados", como ha venido advirtiendo la Fiscalía en sus memorias anuales, porque son antiguos y no guardan los espacios necesarios. "Si fuéramos a visitar nuestros centros de internamiento por las noches, lo único que podemos escuchar son los llantos de muchos chicos y chicas", lamenta.

Este debate fue abordado en una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Madrid, en la que también participaron las juezas Eva Saavedra Montero y Concepción Rodríguez González del Real, acompañadas por la vicedecana, Isabel Winkels, y una menor que cometió 25 delitos y terminó estudiando Derecho, Wynna Zady. Además, el próximo miércoles, siete de mayo, tendrá lugar una cena solidaria organizada por Up2U en el Colegio con ejemplos de jóvenes que pasaron por la justicia y ahora llevan una vida más productiva.

La magistrada canaria Concepción Rodríguez, titular del Juzgado de Menores nº 1 de Madrid, señala que para que las medidas que se aplican tengan efecto, el menor debe comprender lo que está ocurriendo: "No puedes someter a niños a procedimientos judiciales porque no lo entienden". Mientras que España aplica un sistema biológico para establecer la edad penal, en otros países europeos también se aplican criterios psicológicos para determinar la madurez, lo que por otra parte ralentiza los procedimientos.

"Siempre que se ha bajado el límite, no se consigue que se reduzca, solo castigarlos antes", advierten

Esta jueza considera que "sería desproporcional" endurecer las medidas porque la tasa de delincuencia juvenil en España es baja y apuesta en cambio por la prevención y la educación a los menores. "Siempre que se ha bajado el límite, no se consigue que se reduzca, solo castigarlos antes", apunta, al tiempo que advierte que esta medida podría "vulnerar el derecho de los menores, reconocido internacionalmente".

Otra preocupación que manifiesta es la transformación de los juzgados en tribunales de instancia que contempla la ley de eficiencia de la justicia porque cree que puede diluir el trabajo que realizan los jueces especializados en menores. "Si haces macrooficinas con servicios comunes, no van a estar especializados", expone. La magistrada teme que los procedimientos con menores se vean ralentizados porque los funcionarios den prioridad a los casos de adultos que se encuentren en situación de prisión provisional o que se pierda el trato especializado que se les da por parte de los operadores judiciales.