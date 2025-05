Vecinas de El Risco protestan por la prohibición de aparcar en las aceras: "No tenemos dónde dejar el coche"

La falta de aparcamiento en El Risco es un problema que la vecindad de este barrio de Las Palmas de Gran Canaria lleva tiempo denunciando. Muchos vehículos suelen estacionar en las aceras de la calle Domingo Guerra del Río, a pesar de la progresiva colocación de bolardos y la llegada de multas para permitir el paso de vehículos de gran tonelaje. Ahora, un nuevo impedimento ha indignado a un grupo de vecinas: se han encontrado con avisos del Ayuntamiento y la Policía Local que advierten de la denuncia y retirada de sus coches en caso de seguir aparcando en la zona. "Su vehículo genera molestias a la circulación e incurre en una infracción a la Ordenanza de Tráfico", indica el folleto.

Marta Santana, una de las vecinas de El Risco, asegura que este es un problema con el que llevan lidiando más de cinco años. A lo largo de ese tiempo, se ha reunido con distintos concejales y partidos políticos, pero hasta la fecha no les han ofrecido medidas efectivas. "La solución que nos dieron en su día fue que aparcáramos a las 20:00 y sacar el coche a las 8:00 de la mañana por 30 euros en un parking que hay cerca. ¿Pero y qué haces? ¿Lo pliegas y lo metes en la mesa de noche? No es una solución viable, no tenemos dónde dejar el coche", lamenta Santana.

Vecinos se quejan de la prohibición para aparcar en la calle Domingo Guerra del Río / José Carlos Guerra

Un problema extendido en la ciudad

Según sus cálculos, necesitarían al menos unas 15 o 20 plazas para cubrir las necesidades de la vecindad que, a falta de sitio, suele dejar el coche en Divina Pastore, Copherfam o la entrada de El Polvorín, por lo que "están quitando puestos a gente de otros barrios que también tienen el mismo problema". Y es que las dificultades para aparcar son un problema que se extiende a toda la ciudad.

Por ese motivo, también hay otras personas que suben desde Triana para estacionar en El Risco, limitando más aún los espacios para aparcar en la zona. "Yo tengo alquilado un parking pero pago todos los meses 100 euros. A nosotros, por lo que sea, nos pasa algo que no podemos seguir pagando y tenemos que sacar el coche y ya es otro en la calle", relata.

Transformar un espacio en desuso en zona verde

Santana cuenta que ya ha habido varias propuestas sobre la mesa para dotar al barrio de más estacionamientos. Sin embargo, ninguna se ha puesto en práctica. Una de ellas consistiría en retirar las aceras, que asegura que "nadie aquí usa" debido a su estrechez, y adoquinar toda la calle para ganar plazas de aparcamiento.

Asimismo, las vecinas plantean reconvertir un espacio en desuso donde actualmente suelen dormir personas sin hogar en una zona verde para que solo aparquen los residentes. "Nos dicen que es una obra muy costosa y que tendría que subir el chico que está haciendo la zona de los parquímetros a cada rato a echar a los otros coches", cuenta Santana.

Tal y como cuentan varias vecinas, esta problemática va más allá de los coches, ya que afecta a muchas personas mayores y dependientes que viven en el barrio: "Si no puedes subir el coche encima de la acera, ¿qué haces? ¿Dejas a la persona con 60, 70, 80 años con problemas de movilidad hasta que encuentres un sitio para llevarla a tu casa?".