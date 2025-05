El barrio de San José lleva al Ayuntamiento ante la Justicia por "dejadez de los servicios públicos"

Hartazgo, eso es lo que sienten en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria. La asociación de vecinos ha comenzado a recoger firmas para acompañar la denuncia que están preparando y que tienen pensado llevar ante los tribunales para poner en conocimiento de la Justicia la "dejadez y el abandono de los servicios" por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, según explica el presidente del colectivo, Chano Alemán. Limpieza, parques y jardines y seguridad, entre sus principales reivindicaciones.

"La situación cada vez va a peor", apunta Alemán, "la dejadez de los servicios es ya horrible, llevamos tiempo intentando que la alcaldesa visite el barrio, pero no nada". En los últimos meses han presentado al Ayuntamiento de la capital grancanaria unos 150 escritos relativos a gran parte de los servicios municipales: alcantarillado, alumbrado, urbanismo, limpieza, parques y jardines. Aunque es el capítulo de la seguridad el que más les preocupa.

Venta de droga

"No se ven policías por la calle y cuando llamas, tardan montón en venir", resalta. En este sentido, el líder vecinal afirma que en el barrio de San José "ha aumentado el narcotráfico". Es más, asegura que en los dos últimos meses "han ocupado 11 casas, la mayoría para venta de droga". Peleas y escándalos, señala, se han vuelto una tónica en general en algunas calles, especialmente en el paseo de San José. "Hay gente con miedo que no quiere salir por los callejones a partir de cierta hora", añade Alemán.

Al final, "no hay sensación de seguridad en las calles", resalta. En la calle Clarín, por ejemplo, "le dieron golpes a varios coches, dañándolos" y a estos altercados se suma el menudeo de droga, que aunque en este barrio ha sido tónica, este vecino señala que "está aumentando". En el paseo asocian la falta de sensación de seguridad con la falta de poda de los árboles, "pusieron luces led y ahora los árboles están más grandes y no se ve bien", alerta.

Nueva cancha multideportiva

No obstante, estos no son los únicos problemas que tienen, comenta el lider vecinal. Reclaman a Urbanismo que habiliten el acceso directo desde el paseo a la nueva cancha multideportiva que están construyendo junto al campo Chano Cruz. "Tienen que aprobar todavía la partida de gasto y no hemos tenido respuesta de la concejalía", señala, "tampoco del Instituto Municipal de Deportes (IMD)". Es más, subraya, "estamos abandonadísimos".

En otro orden de problemas, denuncian la acumulación de trastos en el paseo es una constante -pese a que la Policía Local ha puesto más de una multa por este tipo de acciones-, además de incidencias en el alcantarillado -una constante en la red envejecida de los Riscos de la capital- y en el alumbrado de las calles, lo que acrecienta en algunos casos la sensación de inseguridad.