El plan del italiano que pudo salvar Las Palmas de los piratas

Las estrategias de un ingeniero italiano bien pudieron salvar la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria del más brutal de los ataques corsarios hace más de cuatro siglos. Aunque los tiempos y las circunstancias impidieron que los planes de Próspero Casola se ejecutaran antes del ataque corsario neerlandés de 1599 que arrasó la capital, sus advertencias y propuestas pudieron ser clave para reorganizar la defensa y derrotar al almirante Van der Does.

Casola no fue solo un ingeniero y de los más cualificados, sino un hombre de su tiempo, con múltiples intereses y aptitudes, algunas de ellas realmente inesperadas. Un personaje que apenas ha quedado desfasado y cuya visión hoy sigue siendo muy relevante.

La presencia de italianos no era inusual en aquellos años. De regiones costeras como Génova surgían grandes navegantes, que habían explorado las Islas, junto a los mallorquines, muchas décadas antes que los propios castellanos. Del interior se exportaban algunos de los mejores ingenieros militares, codiciados en toda Europa para construir castillos y fortificaciones. Muchos de ellos llegaron a España, convirtiéndose en los más prestigiosos de la profesión.

Ese mismo camino recorrió Casola, y tras haber trabajado junto al célebre Leonardo Torriani en Madrid, se trasladó a las Islas como su ayudante. El taller del maestro Tiburcio Spannocchi le había garantizado la formación necesaria para destacarse en la planificación de fortalezas defensivas. Sobre los hombros de estos ingenieros italianos que llegaban a Canarias recaería, durante años, la fortuna de miles de canarios.

Próspero Casola nació en la Lombardía italiana en 1565, o eso se deduce de sus propios escritos. Tenía una formación amplia, y en parte autodidacta. Dominaba la arquitectura, tenía conocimientos sólidos en diferentes materias como matemáticas, geografía o historia, señalan varios investigadores canarios, entre ellos Manuel Lobo Cabrera. Pero donde llegaba a sorprender, quizá por inesperado, era en la estrategia militar.

Fue un observador agudo, un analista preciso y un estratega pragmático. Al menos eso reflejan sus textos —y su trabajo práctico—, que ayudan a los contemporáneos a comprender con mayor profundidad el contexto militar de la época. Ese instinto estratégico nacía, en parte, de su capacidad para entender el momento que le tocó vivir y anticipar lo necesario para adaptarse y sobrevivir. Era, a todas luces, un hombre del Renacimiento.

Plano de la ciudad de Las Palmas, por Próspero Casola. / Ministerio de Cultura

El historiador Antonio Rumeu de Armas contó que Las Palmas, ya avanzado el siglo XVI, carecía de fortificaciones más allá del Castillo Principal, en la Isleta, construido apenas constituida la ciudad. Años antes, el devastador ataque a La Palma del corsario francés Le Clerc, conocido como 'Pata de palo', llevó al Consejo de Guerra a decidir la fortificación de los cascos de las urbes canarias. Aún se acuerdan de los franceses en La Palma. Ahí despertó el gusanillo de las fortificaciones defensivas en el archipiélago. El ansia llegó unas décadas más tarde, con la visita de nuevos navegantes con la misma furia aunque más extremidades.

El plan de Casola

Cuando Casola asumió las responsabilidades de Torriani, que había terminado su labor en 1593 y regresado a la Península, como ingeniero del rey en Canarias, advirtió que proteger por separado la ciudad y la montaña de San Francisco —valorada por muchos estrategas por su enclave— no era suficiente; debían protegerse simultáneamente.

Si el enemigo se hacía con una de las dos partes, recuperar la otra zona iba a ser muy difícil sin destruirla por completo. Salía más rentable construir todas las fortificaciones al mismo tiempo que arriesgarse al peor de los resultados, humano y económico.

Pero Casola no se limitaba a la pura técnica. En sus escritos, dejaba ver una notable comprensión del comportamiento humano en situaciones de crisis. La defensa no debía pensarse solo en términos de infraestructuras, sino también de moral. La estrategia de alcanzar las alturas —dentro de un fortín mejor que fuera— buscaba que el rival dudara y que los defensores mantuvieran el control.

"Se suelen muchas veces dividirse las fuerzas en muchas partes, y para guardar muchos lugares”, advertía el italiano, "en tales ocasiones los cobardes, que siempre son muchos, se hacen más cobardes, y tienen en confusión a los animosos, que siempre son menos, de manera que son forzados los buenos a seguir la voluntad de los medrosos, y muchas veces por tales desórdenes perderse las tierras sin pelear".

Su plan tenía entonces como objetivo prioritario generar la duda en el contrario, y con ella aumentar la tensión y el temor, mientras fortalecía la moral de los propios. Cambiar el miedo de bando.

Vistas desde el castillo de San Francisco en una fotografía de entre 1885 y 1890. / Fedac

El ataque de Van der Does

En 1595, poco después del ataque del inglés Francis Drake, recibió una orden directa del propio Felipe II: debía ejecutar las obras de fortificación de Las Palmas. Su propuesta era levantar cuatro baluartes estratégicos en la montaña de San Francisco: dos mirando hacia la ciudad y dos hacia San Lázaro y el barranco, con el fin de plantear una defensa escalonada. Calculaba unos 400 hombres para controlar la ciudad, 200 para el castillo y 1.000 en el campo, como reserva para cualquiera de las partes si fuese necesario.

El almirante Van der Does y sus hombres llegaron poco después, en 1599. A Drake lo habían derrotado sin necesidad de que pisara tierra, pero con los neerlandeses la historia fue muy distinta. Aunque el desembarco no fue fácil, una vez logrado, arrasaron rápidamente la ciudad. Los habitantes de Las Palmas, ante el avance enemigo, huyeron hacia el interior de la isla.

Explica el historiador Bruquetas de Castro que, aunque durante la invasión no pudieron refugiarse en el castillo de San Francisco porque aún no se había construido —empezó en 1601—, se internaron en lo alto del Monte Lentiscal, siguiendo, quizá sin buscarlo, el planteamiento del ingeniero italiano. El retroceso hacia las alturas permitió la supervivencia y la reconquista de la ciudad apenas diez días más tarde del desembarco.

Duda razonable

No es posible afirmar con certeza si Casola tuvo una participación directa en alguna decisión relevante durante aquellos días, en parte por la escasez y limitación de fuentes de la época. Tal vez fue simplemente la inercia de una derrota rápida lo que empujó a los capitalinos hacia el interior de la isla, buscando refugio en las montañas.

Tal vez sus planes e ideas influyeron de algún modo, aunque de forma sutil o indirecta. Lo que sí está documentado es que la invasión tuvo un impacto concreto en la vida del italiano. A su llegada a la isla había adquirido una casa en el barrio de Triana, donde vivía junto a su esposa y, más adelante, sus hijos. Los neerlandeses la incendiaron, como tantas otras.

Años más tarde, al no haber podido reconstruirla, reclamó al rey alojamiento, recordando que llevaba más de catorce años al servicio de la Corona sin haber recibido una casa en compensación.

Castillo de San Francisco en Las Palmas de Gran Canaria / Juan Carlos Castro

El propio Casola debió preguntarse durante años qué habría sido de la invasión neerlandesa si el castillo de San Francisco se hubiera construido a tiempo, tal como se le había ordenado en 1595. La burocracia —imperturbable en el tiempo—, junto con los constantes problemas de financiación, fue aplazando el proyecto indefinidamente. Por fortuna, no volvieron los piratas, y todo terminó saliendo, al menos, razonablemente bien.

Islas defensivas

Tras el ataque, su trabajo como ingeniero se intensificó. Las casi consecutivas invasiones corsarias habían aterrorizado a los locales, que exigían una protección más eficaz. Durante dieciocho años, combinó su labor habitual con la de veedor militar. Supervisaba las obras defensivas y las infraestructuras militares que se iban levantando en Canarias. Todo ello en nombre de la Corona.

En 1632, emprendió en Gran Canaria la construcción del castillo de Santa Catalina, donde hoy se encuentra la base naval. Ya protegidos por tierra, buscaban evitar o retrasar el mayor tiempo posible futuros desembarcos. También fue responsable de la reestructuración del castillo de La Luz y de las reformas en los principales baluartes costeros de la ciudad. A todo ello se sumaron las murallas, y los castillos de Mata y San Francisco, también conocido como del Rey.

Un desconocido para la historia más general, quizá quedó opacado por la figura de Torriani, o tal vez porque muchos de sus proyectos no llegaron a materializarse —no por falta de visión, sino por obstáculos ajenos. Aun así, su papel fue decisivo en un momento clave para Gran Canaria. Sin su trabajo, discreto pero muy bien valorado en su época, cuesta entender cómo se reorganizó la defensa del archipiélago frente a las amenazas que marcaron aquellas décadas.

Aunque su influencia durante la invasión neerlandesa no fue tan directa como seguramente habría deseado, su "plan B", culpa suya o no, terminó salvando la ciudad. Puede que no lograra defenderla de aquel ataque con su trabajo, pero sí de los que, gracias a él —entre muchos otros—, nunca llegaron.