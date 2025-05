Clavijo prevé una inversión de 400.000 euros para la transformación de Arenales

El barrio de Arenales, en Las Palmas de Gran Canaria, busca mejorar su imagen, su reputación y una prolongada situación de inseguridad. Lo hará a través del proyecto ArenArte, que fue aprobado este año en el Parlamento de Canarias como Proposición No de Ley. Tendrá su propia partida presupuestaria, con las cifras aún por determinar, aunque el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, esboza una suma de 400.000 euros para un periodo de tres años. Así lo expresó este jueves en el Centro Cívico Suárez Naranjo, donde se reunió con varios colectivos y la vecindad del barrio para escuchar sus propuestas.

A la cita acudieron también el viceconsejero de Cultura, Horacio Umpiérrez; la diputada en el Parlamento autonómico e impulsora del proyecto, Vidina Espino Ramírez; el presidente de la Asociación Sociocultural Fuera de la Portada, Octavio Cardoso; y el presidente de la Asociación de Vecinos Pamochamoso de Arenales, Domingo Santana.

A la cantidad que aportaría el Gobierno de Canarias se sumarían las inversiones del Cabildo insular, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y las iniciativas privadas que tuviesen interés en formar parte de este proyecto. Su objetivo principal es convertir Arenales en un "museo al aire libre" para hacer frente a la situación de inseguridad y delincuencia en el barrio, tomando como referentes los planes llevados a cabo en lugares como el Soho (Málaga), Shoreditch (Londres) o Wynwood Walls (Miami), que utilizan el arte como mecanismo de transformación social.

Inseguridad, limpieza e iluminación

Tal y como explicó Espino, la promoción de la cultura podría hacer que las "actividades delictivas se desplacen porque el barrio se llenará de gente" y ya no habrá el actual ámbito de "oscuridad e impunidad" que las propician. Esa sería la "semilla para una transformación integral" que busca "recuperar el barrio para que sus vecinos se sientan seguros". Además, apuntó que ya se han identificado unas 50 medianeras que se podrían intervenir, así como fachadas en mal estado.

La vecindad del barrio tuvo la oportunidad de exponer sus principales preocupaciones, entre las que resonó la inseguridad con especial hincapié. "La gente quiere pasear por este barrio como lo hacen en Triana, pero aquí no se puede", inquirió uno de los presentes. También mostraron inquietudes respecto a la limpieza, que una vecina consideró prioritaria, dado que la presencia de "colchones tirados y bolsas y bolsas de basura" ahuyentaría a las personas que se acercasen a ver las obras.

Otro tema que estuvo sobre la mesa son las carencias en la iluminación, la falta de espacios comunes y zonas verdes o la necesidad de dotar al barrio de más viviendas sociales. Hubo algunas discrepancias respecto a la presencia de prostitución, que aseguraron que ha sido una constante en el barrio durante décadas, pero que la situación se ha visto agravada con el aumento de la delincuencia y el narcotráfico.

Un enfoque comunitario

En ese sentido, una de las vecinas expresó que no se trata de poner a "vecinas contra vecinas", dado que eso "no ayuda a la integración y regeneración del barrio". Por ello, señaló la necesidad de que haya un trabajo a nivel social con una visión comunitaria. Asimismo, destacó que esta iniciativa no puede ir en la senda de la gentrificación, dado que conllevaría el encarecimiento de los alquileres y un cambio en la esencia de la zona.

En cualquier caso, existió un generalizado consenso sobre algunas de las calles que necesitan ser intervenidas de forma prioritaria: Molino de Viento y Ángel Guimerá.

La implicación de las asociaciones

Clavijo se mostró abierto a ofrecer los recursos pertinentes para llevar este proyecto a la realidad y subrayó la labor de las dos asociaciones que, con intenciones de mejorar el barrio, lograron implicar a las instituciones. En esa línea, apuntó que el Gobierno autonómico estaría dispuesto a extender proyectos como ArenArte a otras ubicaciones de las Islas con problemáticas similares si su población quisiera movilizarse para ello.

Coincidió en que, además de la vertiente artística, hace falta que se implemente un plan de integración social de forma paralela. También apuntó que otras propuestas similares han tenido buenos resultados en varias ubicaciones de La Laguna, en Tenerife, como Taco o La Cuesta.

Referente en cultura alternativa

Umpiérrez, por su parte, explicó que Arenales es un "referente" en la cultura alternativa, ya que acoge en sus calles diversas academias de danza y tres teatros privados que conforman la "personalidad" y la "historia" del barrio. Según indicó el viceconsejero, eso podría servir como trampolín para oficializar las propuestas culturales en la zona.

Domingo Santana añadió que están "muy ilusionados" con ArenArte y, consciente de que se trata de la "primera piedra" de unas actuaciones sostenidas en el tiempo, recordó cuál es su fin último: "Que Arenales deje de ser un referente conflictivo".