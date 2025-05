Una vida de premio dedicada al queso: "Me crie con las cabras"

Pocas delicias hay en la gastronomía que puedan compararse al queso. Ahumado, curado, semi, para untar, azul, camembert, con gofio o con especias: todas estas variedades y muchas más las preparan en la Quesería La Gloria, un negocio que José Miguel Ortega Suárez lleva en la sangre. Era muy pequeño cuando dejó la escuela para trabajar con su padre cuidando cabras y elaborando quesos con leche cruda, y hoy en día sigue disfrutando de este proceso que requiere tiempo y maña junto a su esposa, Paqui Pérez Navarro, que también es toda una experta. Con muchos premios a sus espaldas, se encuentran este fin de semana en la Feria Gran Canaria Me Gusta para dar a conocer a Las Palmas de Gran Canaria un delicioso producto artesanal que elaboran en San Bartolomé de Tirajana.

Hace 22 años que José Miguel tomó el relevo a su padre en esta tradición familiar. La continuidad está asegurada, ya que también sus dos hijas, de 25 y 30 años, forman parte del negocio. Su larga experiencia y buen hacer culmina en unos quesos de excelencia merecedores de numerosos galardones, entre los que se incluye el Premio al Mejor Queso de Canarias otorgado por el Gobierno autonómico en 2021. Su sabor trasciende fronteras: también se hicieron con el Cincho de Oro del Concurso Internacional de Queso en 2024.

"Me crie con las cabras y mi padre me daba leche de cabra", cuenta José Miguel, a lo que añade: "Antes las cosas eran diferentes, nos quitó de la escuela para trabajar a los cuatro hermanos". Pero eso no le causa ninguna pena, ya que le gusta su trabajo y se siente orgulloso de él. "¡Hace falta gente que haga de todo!", bromea.

La tradición se funde con la innovación

A la larga tradición de pastoreo y elaboración artesanal también le sigue la innovación. Además de los quesos "de toda la vida", que considera insustituibles, ofrecen algunos con toques de curry o pesto. Y tienen otra variedad de la que no pueden revelar el secreto: tal y como cuenta Paqui, es el resultado de un "despiste" que, para tener un sabor óptimo, necesita más de seis meses de maduración.

Uno de sus mayores éxitos de ventas es el queso curado. Según cuenta José Miguel, su proceso de elaboración es bastante largo y dedicado, teniendo que guardarlo en cajas y darle vueltas cada 15 días durante un largo periodo de tiempo, además de aplicarles aceite. Concretamente, el que venden en Gran Canaria Me Gusta requirió de un año y dos meses.

Una reputación extendida

En cualquier caso, asegura que "todos son especiales", y de ello están convencidas las muchas personas que han pasado por su casa para conocer de primera mano el toque particular de sus productos. La reputación que se ha labrado en el mundo de la gastronomía llevó a instituciones como el Cabildo de Gran Canaria a organizar visitas a las instalaciones donde todos los días se vuelca en la elaboración de quesos. Han acudido personalidades como Pepe Rodríguez, conocido por presentar el programa Masterchef, así como cocineros de otros países como Francia o Estados Unidos.

Lo que marca la diferencia, tal y como explica, es la mano de la experiencia y la calidad del producto, que recoge "al momento, directamente de la cabra, sin guisar ni nada".

José Miguel llegó a tener 2100 animales, pero la crisis del pienso y el coronavirus bajaron las ventas, por lo que actualmente tiene unos 1500, incluyendo los machos. Junto a él trabajan su esposa, sus dos hijas, uno de sus hermanos y otros seis trabajadores, que también permiten que siga funcionando su cafetería, Quesos La Gloria, ubicada en el número 55 de la calle Acusa, en Vecindario. Un local en el que se puede degustar el característico sabor del queso elaborado con leche cruda de cabra.