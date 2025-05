Beatriz Pestana, gerente de la zona comercial abierta de Guanarteme: «La especulación en el barrio obliga a muchos emprendedores a unirse para abrir un negocio»

La zona comercial de Guanarteme es una de las históricas de la ciudad. ¿Cuántas empresas la integran?

Sí, porque dentro de ella está la Asociación de Empresarios El Pilar-Farray, una de las más antiguas de la Isla, que antes se llamaba Asociación de Empresarios de Guanarteme y su denominación se modificó en 2005. El último censo que tenemos recoge 543 empresas, que van desde comercios a negocios de servicios. Hay muchas que son de carácter familiar y que han ido pasando de padres a hijos. Hay de todo, desde ocio a restauración. Algunos de ellos de toda la vida, como Ferretería Guanarteme, que en su caso van por la tercera o cuarta generación y ya tienen hasta naves en otras zonas. Pero también talleres de reparación y repuestos de coches. Otros, están apostando por ubicarse en nuestra zona porque es un barrio que está en crecimiento. Hay cafeterías y pastelerías nuevas, por ejemplo. Guanarteme está de moda y muchos negocios están apostando por él.

¿Cómo se da esa convivencia?

En el barrio tenemos varios frentes abiertos. Uno de ellos, es la especulación que se ha generado en los últimos años con la vivienda, tanto en la compraventa como en los alquileres vacacionales. Nos preocupa, y se lo hemos dicho a las administraciones, que todos esos edificios nuevos que atraerán a muchas familias pueden impactar en la infraestructura, desde el alcantarillado al alumbrado. Estas infraestructuras son insuficientes porque el barrio ha crecido muchísimo. Pero entendemos que si están abriendo negocios, tanto de servicios como comerciales, es porque ven el crecimiento del barrio, y creemos que va a potenciar que se consuma en el comercio local.

Se han afianzado muchos comercios vinculados con el ocio por su cercanía con la playa de Las Canteras.

Sí, hay muchas tiendas y asociaciones vinculadas al surf. Hemos creado sinergias con ellos y con la asociación de vecinos. Siempre que tenemos un acto colaboramos juntos. Es muy importante crearlas y, en nuestro caso, lo hemos conseguido.

¿Esos ‘nuevos vecinos’ entienden que ustedes quieren que se apueste por el comercio de cercanía?

Sí, cada vez son más las personas que apuestan por el comercio local. Ese ha sido nuestro caballo de batalla, no solo con los vecinos, sino también con clientes potenciales de otras zonas.

La especulación de la que hablaba antes, ¿se traduce también en el precio de los alquileres de los locales?

Sí, la especulación ha hecho que los alquileres de los negocios también suban, y hemos visto que ha obligado a muchos emprendedores a unirse para poder abrirlos. Para establecimientos pequeños hablamos de entre 1.200 o 1.500 euros al mes, y para alguien que empieza se le hace verdaderamente cuesta arriba. Pero, de todas formas, están apostando por ubicarse aquí porque ven el crecimiento a futuro. Son las dos caras que tiene este tema.

¿Qué necesita la zona comercial de Guanarteme?

Mejorar el alumbrado y las aceras, porque siguen teniendo bordillos muy altos. Habría que bajarlos para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. También, repintar los pasos de peatones porque ya ni se ven, y asfaltar en condiciones, porque lo que hacen son remates. Tapan agujeros y al mes están levantados otra vez.

¿Cómo llevan los comercios la digitalización?

Estamos aún inmersos con nuestro proyecto Canarias Conectada gracias a una subvención de los fondos europeos Next Generation, gestionados por el Gobierno de Canarias. Cerca de 200 empresas ya se han digitalizado. Hemos hecho la primera parte y de aquí a final de año acabaremos con la segunda. De todas formas, también se les ha hecho las páginas web de todos aquellos negocios que nos lo han demandado, y de quienes quieren mejorarla. En esta plataforma los comercios pueden subir sus ofertas y línea de nuevos productos. El año pasado los fondos fueron de 298.000 euros, y debimos hacerlo muy bien porque este año nos han dado casi 600.000 euros. Esa financiación incluye formación digital para los propios empresarios.

De hecho, tienen hasta mascota, ¿no?

Sí, sí, Guanartemito, es la imagen de un perrito. Lo tenemos desde el año pasado con la idea de que fuera nuestra imagen de marca. Después de eso salió la del Ayuntamiento, la mascota de los carnavales. A Guanartemito le añadimos una mochila para que repartiera carteles o caramelos a los niños y ha estado presente en varios actos, como la cabalgata de Reyes del distrito. De hecho, es la única mascota de todas las zonas comerciales abiertas.

La plaza del Pilar y la plazoleta Farray son puntos importantes para ustedes.

Sí, son nuestros focos. Lo que pasa es que en Farray es más incómodo organizar actos, es más pequeña y por eso se tira más del Pilar, por el espacio. Pero tenemos que dar las gracias a la concejalía del distrito porque desde Navidad se han hecho actividades de dinamización coincidiendo con todas las fiestas.

Estar en medio de otra zona comercial abierta como Mesa y López, o el centro comercial Las Arenas, ¿les ha afectado?

No cabe duda que tener un centro como Las Arenas, que atrae a mucha población, no solo de la ciudad, sino de toda la Isla, es significativo. Ellos cuentan con la posibilidad del aparcamiento, y eso la verdad es importantísimo a la hora de ir a comprar. En el caso del textil, hay pocos comercios porque en eso sí son competencia, pero luego hay comercios de cercanía que no encuentras allí. Y si tienes una buena carnicería frente a tu casa no tendrás que desplazarte a ningún otro lado. Ese es nuestro poder de atracción.