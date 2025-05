¿Por qué se han llevado la escultura de César Manrique? Esto es lo que harán con ella

Operarios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han retirado este lunes la escultura La mujer y su sombra, de César Manrique, en el Paseo de Las Canteras, para repararla. El soporte de la obra se encuentra oxidado, lo que ha provocado la apertura de un hueco por donde se colaba el agua que aceleraba su proceso de deterioro, como denunció este periódico la semana pasada. El Consistorio prevé que la escultura estará en el taller entre dos y tres semanas, ya que la acción está limitada a la base de la misma.

En este sentido, el área de Mobiliario Urbano ha encargado un nuevo dado de hormigón para el pedestal. "Se debe fraguar, y luego se recubre con una placa de acero que tarda de dos a tres días en oxidar para ser acero corten, y encima se suelda la escultura", detallan fuentes del Consistorio. El plazo estimado de rehabilitación es de menos de un mes, ya que esta actuación se realiza dentro del contrato de mantenimiento que tiene el servicio municipal en vigor. La escultura no será intervenida porque "está en perfecto estado" tras haber sido restaurada en 2019, según el Consistorio.

Mantenimiento en 2019

Hace seis años se llevó a un taller especializado para una limpieza especial de su superficie a base del bombardeo de partículas abrasivas a gran velocidad. Una vez finalizada esta limpieza especializada, la obra se trasladó al taller propio de Mobiliario Urbano para la reposición de las chapas que estaban en mal estado por corrosión y la reparación de daños menores en las chapas que forman la escultura de Manrique. En ese momento su reparación era necesaria porque su cercanía con el mar había provocado algunos desperfectos por corrosión y por manchas de pintura.

Historia de la obra

La escultura fue adquirida por el Ayuntamiento en los años 90, mide 2,34 metros de alto y 1,42 de ancho, y está realizada en acero corten. El Consistorio capitalino encargó esta obra junto a otras para vestir el Paseo de Las Canteras, inaugurado en 1993. La avenida fue abierta al público con algunos puntos pendientes como el mobiliario urbano a partir del segundo tramo. Una nueva inyección de los fondos Feder promovió que paulatinamente todo el paseo se llenara de bancos y grupos escultóricos. En este contexto, se encargó la estatua de César Manrique, pero también las de otros artistas. Por ejemplo, en esa fecha también fue inaugurada Los Niños de la Barra de Juan Bordes, a su vez restaurada en 2021.

La mujer y su sombra no es la única obra de César Manrique que está pendiente de acondicionar por el gobierno municipal. A lo largo de los últimos casi nueve años todavía no se ha llevado a cabo la reconstrucción del Juguete del Viento, ubicado en la plaza de La Puntilla. Su mal estado provocó que la restauración fuera impracticable, por lo que la administración tuvo que llegar a un acuerdo con la fundación del artista lanzaroteño para crear una reconstrucción que todavía no se ha llevado a cabo.