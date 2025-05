Realidad virtual y robótica: así está revolucionando el centro de San Cristóbal la FP de Hostelería

Cómo hacer el ronqueo o despiece de un atún, cortar correctamente un jamón o atender a un cliente a la llegada de un hotel, todo de forma virtual, es parte de la oferta tecnológica que ofrece el CIFP San Cristóbal para el próximo curso escolar, único centro canario del sector de Hostelería que forma parte de la Red Nacional de Excelencia de Formación Profesional.

La dirección y el profesorado presentaron este lunes a miembros del sector las herramientas y los avances con los que cuentan. Uno de ellos, ‘Servicio 5.0’ con tres áreas diferenciadas como coctelería, sumillería y barismo. Pero, también, un aula inmersiva 360º dedicada a turismo, este último financiado por la Consejería de Educación. «Estimular al alumnado hoy en día no es fácil y este proyecto aporta todas esas ventajas», subrayó Rosa Delia Hernández, directora del CIFP San Cristóbal.

El uso del bagazo de la manzana de Valleseco

La transformación digital va por varios caminos. En el caso de la cocina con un cambio hacia el uso de paneles solares, placas de inducción y robótica, dejando atrás el gas. También, la bioeconomía o la alimentación sostenible. En este último aspecto, uno de los municipios que participado desde el año pasado en esa transformación es Valleseco. Su alcalde, José Luis Rodríguez, subrayó ayer la importancia de aprovechar el bagazo de la manzana para elaborar sidra. «Actualmente producimos 50.000 litros, y eso significa también que se generan muchos desperdicios. Por eso, nos pusimos en contacto con este centro para aprovechar ese desperdicio. Se ha transformado en productos como sal de manzana, infusiones o vinagre balsámico».

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, subrayó durante las jornadas que «las Islas tienen un doble objetivo, innovar con nuevas formas de formar, pero también que esa tecnología nos permita llegar a lugares donde de otra manera no podríamos, debido a lo fragmentado de nuestro territorio».

El viceconsejero de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez, (segundo por la derecha), junto a la directora del CIFP San Cristóbal, Rosa Delia Rodríguez, (tercera por la derecha), Carolina León, directora general de FP del Gobierno de Canarias (cuarta por la derecha) y el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, (en el centro). / La Provincia

Rodríguez, quien probó las gafas de realidad virtual, subrayó que el CIFP San Cristóbal «ha sido el centro matriz de todos los centros que luego fueron disgregándose por la Isla y ha tenido siempre un excelente nivel»; y añadió que las tecnologías inmersivas «son las que más potencia tienen porque te permiten que hagas una práctica real desde el mismo centro».

El simulador para cortar jamón "es bastante guay"

Entre esos alumnos están Karina Montes y Perla Ramos, ambas estudiantes del grado medio de Servicios de Restauración. «Me animé a matricularme porque vi que tenía muchísimas salidas, y en Canarias tenemos un montón de turismo. Además, me gusta el servicio de atención al cliente», resalta. Mientras atiende en sala comenta que le gusta el trabajo de camarera. De hecho, piensa continuar su formación con un grado de ‘bartender’.

Su compañera Perla pensó primero estudiar cocina, pero finalmente se decantó por la atención en sala. «Me gusta la atención con el cliente, a diferencia de lo que muchos creen, el trato con el público desestresa».

Los alumnos del centro, a través de la FP Dual ya hacen prácticas desde el primer curso en empresas. «Yo las he hecho en el Sur y me gustaría trabajar allí», añade Karina, quien ya ha probado las nuevas gafas virtuales para aprender a cortar jamón. «Al principio me costó hasta que me hice con la técnica, es bastante guay».

A estas jornadas acudieron responsables del sector de la hostelería y turismo, como Gara Ruiz, del área de Selección y Formación de la cadena Seaside Hoteles. «Me parece maravilloso que por fin empiecen a invertir dinero en la formación profesional, y San Cristóbal siempre ha sido un centro de referencia». El simulador para practicar el corte del jamón le resultó de las cosas más atractivas. «Es fundamental que el alumno sepa los mínimos del corte porque somos una cadena de lujo, y en sumillería pasa lo mismo». Innovación y formación, como tándem perfecto.