La desesperación de una vecina de San Roque por las humedades: "Cuando llueve no puedo dormir"

A Celia Modesta las humedades de su casa le han trastocado la vida. Es un problema recurrente que sufre desde antes de 2016, pero no por ello se ha acostumbrado a sus consecuencias. Esta vecina de la calle Malagueñas, en el barrio de San Roque, ha tenido que dejar inutilizada toda la planta inferior de su vivienda, aunque el principal problema es que la estructura se está viendo comprometida. Cada vez que llega el mal tiempo Modesta se enfrenta a inundaciones y problemas en las paredes.

Un familiar tuvo que reforzar el techo con una viga de hierro para evitar un mal mayor, pero las precipitaciones siguen deteriorando la infraestructura. El presidente de la asociación de vecinos del barrio, Ramón Montesinos, considera que el mal estado del asfalto, junto con la pendiente de un solar sin construir que dirige el agua hacia estas viviendas, son las dos principales causas del problema.

A Modesta los problemas de humedades le han costado «un disgusto» y es que a su edad, asegura, que ya no tiene las fuerzas de antes. «Mi marido tenía cáncer y con los nervios de todo esto se fue», asegura. «¿Tú crees que esto es normal?», pregunta mientras señala las alturas a las que ha llegado el agua en algunas ocasiones.

Celia Modesta enseña la pared de su salón afectada por las humedades. / Andrés Cruz

Modesta ha tenido que desalojar la planta baja para evitar incidentes y algunos muebles los ha tenido que tirar a la basura. Ahora, la planta baja de su hogar se ha convertido en un lugar fantasma, ya que no puede hacer vida en ninguna de sus habitaciones. Es la casa que levantaron sus padres y en la que ha vivido toda la vida, incluso después de casarse, por lo que también tiene un especial cariño por el lugar. «Le costó mucho trabajo a su padre levantar esta vivienda y a ella con su marido mantenerla y de buenas a primeras, mira cómo ha terminado», lamenta Montesinos.

«Cuando llueve no puedo dormir», asegura. Modesta ya se ha visto en la situación de estar hasta las tres de la madrugada achicando agua. Y es que cada vez que llueve sus paredes van soltando agua por diferentes habitaciones y puntos de la casa.

Soluciones

La vecina ha visto desfilar a muchos políticos que le han prometido acciones para atajar las goteras, pero a lo largo de estos años nunca ha habido acciones concretas. «El concejal de Vías y Obras vino, pero por aquí han pasado todos políticos y han dicho siempre lo mismo, es decir, que van a solucionar el problema de la calle», refleja.

Para solucionar los problemas de filtraciones la asociación vecinal ha propuesto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la construcción de un centro de mayores en el terreno que lleva el agua hacia los afectados y además para ofrecer más dotaciones sociales a un barrio que afronta su envejecimiento. Además, piden la repavimentación de las vías. «Ante todos estos problemas el Ayuntamiento debería aplicar en el barrio de San Roque el API 05 [el plan especial], porque está aprobado y todavía no se ha puesto en marcha», expone Montesinos. El presidente vecinal reclama que deben asfaltar las calles «para levantarlas y ver cómo están por debajo».

Problemas de humedades en la vivienda de la vecina Mari Carmen en San Roque. / Andrés Cruz

Modesta no es la única afectada, más vecinos de la zona tienen este mismo problema desde hace años. En la calle Tanganillos, Mari Carmen Déniz convive diariamente con las consecuencias de las humedades. «Ya lo he arreglado cuatro o cinco veces», afirma la vecina señalando las grietas en su pared. Déniz asegura que ha enviado escritos al Ayuntamiento capitalino desde 2020 para informar sobre este problema, pero nunca ha obtenido respuesta. «A cada momento lo tengo que estar arreglando, en el baño se ha despegado todo», apunta uno de sus familiares. Los vecinos se sienten indefensos y olvidados ante las manchas negras que poco a poco comen las paredes de sus hogares. «Cualquier día se me cae la casa encima», vaticina la vecina con resignación.