El abogado de Raúl Asencio asegura que es inocente: "La verdad saldrá adelante"

El abogado del futbolista Raúl Asencio, Juango Ospina, ha defendido su inocencia este jueves tras conocer el auto del juez que da por finalizada su instrucción y lo procesa, junto a tres canteranos del Real Madrid, por la presunta posesión y difusión de pornografía infantil. "Raúl no ha grabado, no ha difundido, no ha compartido y la verdad saldrá adelante", aseguró el letrado, que presentará un recurso de reforma contra esta resolución para que el magistrado vuelva a analizar la situación de su cliente.

Por su parte, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana considera que existen suficientes indicios para formalizar un proceso penal contra el jugador y tres futbolistas del Real Madrid C: el catalán Ferrán Ruiz, el gallego Juan Rodríguez y el balear Andrés García. Se les atribuye la grabación y difusión de un encuentro sexual con dos jóvenes, una de ellas menor de edad, en un apartamento de Amadores el 15 de junio de 2023.

El abogado penalista que ejerce la defensa de Asencio refiere que confía "absolutamente" en la inocencia del jugador, el cual "rechaza cualquier conducta reprobable". Manifestó, a su vez, que ambos confían en la justicia para evitar que tenga que sentarse en el banquillo de los acusados por esta causa. Este miércoles, cuando se notificó la decisión del juez a través de un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el futbolista grancanario fue titular en el partido entre el Real Madrid y el Mallorca.

La defensa presentará un recurso contra la decisión de procesar al jugador

La denuncia llegó a los tribunales el seis de septiembre de 2023, cuando la víctima menor de edad fue informada de que había un vídeo sexual suyo rulando por grupos de WhatsApp del club madridista. Se trataba de una grabación que supuestamente fue tomada en junio durante un encuentro consentido en un reservado en el que participaron ella y otra joven junto a los tres canteranos del Real Madrid C. Asencio, por su parte, se encontraba en la zona de la piscina con una tercera chica.

Las afectadas sospechaban que les habían grabado sin su consentimiento, pero les pidieron a los jugadores que borraran las imágenes de sus dispositivos y así creyeron que había ocurrido. No fue hasta varios meses después cuando terceras personas les refirieron que el vídeo, lejos de desaparecer, estaba siendo difundido.

Pruebas practicadas

Tras la denuncia, a la que posteriormente se sumó la segunda joven cuando le contaron que ella también aparecía en la grabación, los cuatro jugadores fueron detenidos y puestos en libertad en Valdebebas, la ciudad deportiva del Real Madrid. Desde entonces, se han practicado pruebas cruciales para el esclarecimiento del caso, como el volcado de los teléfonos móviles o informes psicológicos para certificar los síntomas postraumáticos que sufren las víctimas derivados de esta experiencia.

A Asencio se le investiga por la presunta posesión y difusión de este vídeo, ya que un testigo aseguró que estaba con él cuando recibió en su teléfono móvil el vídeo a través de canales de mensajería. Los otros tres jugadores, según apareció reflejado en la pericial informática, opinaron sobre el contenido de las imágenes y escribieron comentarios vejatorios sobre las jóvenes que aparecen en las imágenes.

El futbolista grancanario fue titular en el partido entre el Real Madrid y el Mallorca

El juez tomó la decisión de procesar a los cuatro investigados porque considera que sus acciones pueden ser constitutivas de delitos de descubrimiento de secretos sin consentimiento y vulneración de la intimidad (que puede ser calificado con penas de entre uno y cuatro años de prisión), distribución y envío a terceros de vídeos sin advertencia a las perjudicadas ni consentimiento de ellas (entre dos y cinco años de cárcel), captación o utilización de menores con fines pornográficos (de uno a cinco años) y posesión de pornografía infantil (penas que van de tres meses a un año de cárcel).

Sin embargo, fuentes del caso señalan que cabe esperar un auto aclaratorio en las próximas horas porque no se separaron los delitos y se le atribuyen a Asencio actuaciones como la grabación del vídeo pese a que no estaba presente en el lugar.

Ahora se abre una nueva fase. Las defensas pueden presentar los recursos que consideren oportunos contra este auto, como Ospina ha anunciado que hará, y se ha dado traslado a la Fiscalía y a las acusaciones particulares que ejercen las jóvenes para que formulen sus escritos de acusación e interesen la apertura de juicio oral contra los investigados o, por el contrario, pidan el archivo de la causa.