El ‘Embajador de Uruguay en el mar’ recala en el Arsenal de Las Palmas

El velero escuela ‘Capitán Miranda’, emblema de la Armada uruguaya, recaló este jueves en el Arsenal de Las Palmas como parte de su 35º viaje de instrucción, una travesía formativa, pero también diplomática que lo llevará por casi una veintena de puertos alrededor del Atlántico y del Mar Mediterráneo.

El buque fue recibido a su llegada por la cónsul de Uruguay en las Islas, Gabriela Chifflet. «Es siempre un motivo de orgullo, por algo lo llaman también el embajador de Uruguay en los mares». La diplomática resaltó durante la visita al buque los vínculos existentes entre uruguayos y canarios. «Montevideo fue fundada por 50 familias canarias, y hay muchos descendientes que viven en los alrededores de la capital, como en el departamento de Canelones, que se denomina asimismo como canaria», recalcó.

El capitán de navío, Antonio Debali, detalló que Las Palmas es el segundo puerto que visitan desde que zarparan de Montevideo. Tras una primera escala en el puerto de Fortaleza (Brasil), la tripulación formada por 81 personas estará en Las Palmas de Gran Canaria hasta el domingo.

El capitán del navío, Antonio Debali, en la cámara de los Oficiales. / Elvira Urquijo/EFE

Tres días en los que además de actividades culturales, tendrán una recepción oficial mañana con las autoridades de la Isla y el domingo la celebración del Día del Uruguayo. «Un día para compartir con las asociaciones de uruguayos residentes aquí para que pisen nuestras cubiertas y vuelvan a sentirse de nuevo en casa», destacó Debali, quien recordó que no es la primera vez que visitan el puerto de Las Palmas ni la capital grancanaria. «De hecho, cuando yo hice mi propio viaje como guardiamarina en 1999 vine también a Las Palmas, en aquel entonces fue el tercer puerto del viaje».

Un buque que también fue hidrográfico

La tripulación está formada por 81 personas, de los cuales 20 son guardiamarinas, pero también hay entre ellos invitados de otras armadas amigas, miembros del ejército, fuerza área y policía. Una de las guardiamarinas es Ana Carrasco, con cuatro años como miembro de la Armada uruguaya. «La experiencia está buena, no me lo esperaba y la verdad es que estamos aprendiendo un montón». La pasión por el mar se le despertó siendo muy pequeña. «Con ocho años mi abuela me llevó un Día del Patrimonio al puerto de Montevideo. Ahí subí por primera vez a los barcos, hasta el día de hoy».

La cónsul general de Uruguay, Gabriela Chifflet, este jueves durante su visita al buque en el Arsenal de Las Palmas. / Elvira Urquijo/EFE

El capitán de navío resaltó que «es un desafío que los guardiamarinas no queden obnubilados con la tecnología y puedan usar desde un sextante a un GPS. Es lindo ver el cambio en ellos cuando acaba la formación. Además, es un orgullo que una Armada tan pequeña como la de Uruguay tenga un buque de estas características», añadió.

El ‘Capitán Miranda’ tiene 60 metros de eslora, ocho de manga y tiene tres mástiles. Recorrerá más de 12.000 millas náuticas, con escalas en 19 puertos de 10 países, antes de su regreso a Uruguay en octubre. Tras zarpar de Las Palmas el próximo domingo se dirigirá al puerto de Cádiz, ciudad en la que además fue construido en 1930.

Dibali recordó que no siempre fue un velero de instrucción, sino un barco hidrográfico «dedicado a estudiar las profundidades del Río de la Plata para contar con sus propias cartas náuticas. Formación y diplomacia en alta mar.